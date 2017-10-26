/Поглед.инфо/ Украинските власти често оправдават лошото състояние на икономиката на страната с продължителния конфликт в Донбас, заяви бившият украински президент Виктор Юшченко. Всъщност грешните им действия, а не войната доведе до безпрецедентно избухване на корупция и обезценяване на гривната, каза той в интервю за полското издание на Rzeczpospolita.

"Войната вече продължава три години, а ние не сме получили от Запада никаква значителна финансова и хуманитарна подкрепа," - каза в интервю за Rzeczpospolita, бившият президент Виктор Юшченко. В същото време той уверява, че конфликтът в Донбас често се използва от властите, за да оправдае неефективната политика или нейното отсъствие. "Междувременно никога не е имало такава корупция в историята на нашата държава, каквато е сега", каза бившият шеф на Украйна.

На въпрос дали с протестите пред Върховната Рада, изискващи реформи, започва друг "Майдан", Виктор Юшченко заяви: "Един от най-важните проблеми в Украйна е неспособността на неправителствените организации да контролират властите. Това важи не само за настоящия екип, но и за всички предишни. Радвам се, че хората в Киев излязоха по улиците и искат от властите да изпълнят обещанията си. Не виждам това като трагедия, но не виждам и началото на "Майдан". Гражданското общество трябва да действа."

/рус.ез./

В ответ на комментарий издания о стоящем во главе этого протеста бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, который считает, что «коррупция, нищета и эмиграция» будут до тех пор, пока президентом остаётся Пётр Порошенко, Виктор Ющенко заявил, что по этическим соображениям ему трудно комментировать это дело, но это не значит, что у нет собственного мнения на этот счёт. «Я полагаю, что президент Украны должен считаться с такими выступлениями. Есть такое мудрое выражение: если хочешь быть лидером, ты должен для всех стать слугой. Надо помнить о том, что было обещано людям во время выборов», — подчёркивает Ющенко.

Несмотря на то что его бывшая коллега Юлия Тимошенко утверждает, что ситуацию на Украине могут изменить только досрочные выборы, Виктор Ющенко уверен, что надо изменить избирательную систему и создать такой механизм, который открыл бы дверь в украинскую политику «эффективным силам».

Экс-президент Украины не разделяет мнения, что реформирование страны тормозит продолжающаяся более трёх лет война в Донбассе. «Это неправда. Война часто используется, чтобы обосновать неэффективную политику или отсутствие какой бы то ни было политики. Это правда, что она создаёт много новых проблем, но вторым её фронтом является экономика. Если здесь потерпеть поражение, то на первом тоже проиграешь. В течение трёх лет девальвация украинской гривны достигла 350 процентов. Но почему Сталин девальвировал рубль не в 1942 году, а только в 1946-м? Потому что стабильная национальная валюта является эффективным методом борьбы с оккупантом. Я не в состоянии объяснить, почему в течение последних полутора лет половина украинских банков обанкротились. Я не могу понять, что ещё полтора года назад у нас была 47-процентная инфляция. Здесь речь идёт не о войне, а о слабой финансовой, монетарной, а также банковской политике. Есть очень много примеров тому, что многолетняя война не мешает развитию государства. Я имею в виду Израиль. Когда там не было войны?» — задаётся вопросом бывший президент.

На вопрос о том, видит ли он выход из тупика в ситуации, когда Россия предлагает ввод миротворческой миссии ООН на линию фронта в Донбасе, а Киев хочет, чтобы «голубые каски» базировались на неконтролируемом в настоящее время участке украинско-российской границы, Ющенко ответил: «Говоря о Донбассе, мы думаем не о территории, а только о людях. Нет такой ситуации, из которой не было бы выхода. Это неправда, что всё сегодня в руках дипломатов.

При всём уважении к стараниям украинской дипломатии как говорить о её эффективности, если после трёх лет войны у нас 60 тысяч убитых и раненых украинцев. За столом мы должны сидеть с оккупантом, а не с Захарченко или Плотницким, которые ничего не решают. Отказываясь от ядерного оружия и подписывая Будапештский меморандум в 1994 году, Украина получила гарантию безопасности не только от России, но и от Великобритании и США. Где эти гарантии? В течение этих трёх лет мы не получили от Запада никакой существенной финансовой и гуманитарной поддержки. Где план Маршалла для Украины, о котором так много говорится? Часто нам кажется, что мы ведём войну в одиночку. Кроме того, голоса Европейского союза уже не звучат в унисон. Россия вытягивает из этой колоды карты трёх или четырёх европейских стран, которые поют в другой тональности».

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