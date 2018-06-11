/Поглед.инфо/ Изглежда, че на световния политически Олимп се е състоял преврат. Бивши негови лидери, като президентите на Полша и Украйна, ще трябва да отстъпят под напора на изявленията на Еманюел Макрон! Еманюел поучава Тръмп и всичко, написано по-долу, не е фалшивка от "Панорама", а от сериозна чуждестранна аналитична статия.

Френската Еманюела [визира се героинята от едноименния френски порнофилм от 1974 г.] не само каза, че Съединените щати рискуват да се превърнат в държава-изгой, ако не им дойде акълът, но направи и много по-остри изявления. След избирането му за френски президент през май миналата година Еманюел Макрон (по-известен като "заякът", коментар на автора) се опита да промени убежденията на Доналд Тръмп.

Еманюел се опита да убеди президента на САЩ в своята визия за света, където силните суверенни държави си сътрудничат в търсене на многостранни решения на транснационалните проблеми, отказват се от национализма, протекционизма и скептицизма спрямо изменението на климата. Отначало се опитваше да стане най-добрия приятел на Тръмп. Но осъзна, че Тръмп просто е разглезено дете и започна да се обръща към него с нравоучителен тон. А миналия четвъртък направи най-яркото изявление по повод на опасенията си, към какво политиката на Тръмп би могла да доведе САЩ и останалия свят.

(рус.ез.)

Эммануэль врывается в мировую политику

Кажется, на мировом политическом Олимпе произошел переворот. Его бывшим лидерам, таким как президенты Польши и Украины, придется потесниться - их просто сметает напором своих заявлений Эммануэль Макрон! Эммануэль вовсю поучает Трампа, так что еще посмотрим, кто у кого будет перхоть смахивать. Кстати, все написанное ниже - это не фейк от какой-нибудь "Панорамы", а серьезная зарубежная аналитическая статья.

Французская Эммануэль не только сказала, что США рискуют стать государством-изгоем, если не возьмутся за ум, но сделала еще много громких заявлений.



С момента своего избрания в мае прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон [ более известный как Заяц - мое прим. ] старался изменить убеждения Дональда Трампа.

Эммануэль стремился убедить президента США в своем видении мира, где сильные суверенные государства сотрудничают в поисках многосторонних решений транснациональных проблем, отказаться от национализма, протекционизма и скептицизма в отношении изменения климата. Сначала он попытался стать лучшим другом Трампа. Но теперь он осознал, что Трамп - просто избалованный ребенок, и обращается к президенту США с нравоучительным тоном. И в четверг он сделал, возможно, самое яркое заявление по поводу своих опасений, к чему политика Трампа может привести США и остальной мир.

Во время выступления с премьер-министром Канады Джастином Трюдо перед собравшимися в Квебеке лидерами G7 [ в статье: "группы семи промышленно развитых демократий" - sic! - мое прим. ] Заяц не просто размышлял о политике Трампа, которая поставила его в конфронтацию со многими участниками встречи (например, выход Трампа из Парижского соглашения об изменении климата, из иранской ядерной сделки, ввод пошлин на сталь и алюминий для Европы, Канады и Мексики).

Лидер старейшего союзника Америки заявил, что США нужно убедить остаться в сообществе цивилизованных наций - остаться не в узких рамках парижского, иранского соглашения или соглашения о свободной торговле с ЕС, а в самом широком понимании цивилизованного мира.

Подразумевалось, что бросая вызов как ценностям, которые связывают его страну с союзниками, так и международным законам и нормам, которые США, Франция и другие партнеры создали из пепла Второй Мировой войны, американский президент может быть оставлен на произвол судьбы и стать изгоем.

В стремлении удержать Америку в узде, Макрон сказал, "мы никогда не должны жертвовать нашими интересами или ценностями."

В пятницу, когда Трамп прибыл в Квебек, президент Франции опубликовал видео своих усилий: Макрон, сидя уютно на диване с лидером США, старается сохранить "живой диалог" и "продвигать интересы французского народа и всех тех, кто верит в мир, который мы можем построить вместе."

(Коллега автора статьи Кришнадев Каламур недавно отметил, что Трюдо тоже характеризует США как государство-изгой, которое противопоставляет здравый смысл и добрую волю американского народа глупости администрации Трампа.)

На своей пресс-конференции с Трюдо Макрон заявил, что "односторонние и незаконные" пошлины Трампа рискуют ввергнуть США и их союзников в спираль торговой войны "глаз-за-глаз". Он предупредил, что вступая в изоляционизм, США отвергают "свою собственную историю и ценности."

Перед встречей G7 он отметил, что большие шестерки США другие "шесть стран представляют общие ценности и истинную международную силу".

Заяц поклялся "бороться с гегемонией" которую он определил как "выживание наиболее приспособленных", концепцию, которую он ранее ассоциировал с теми, кто практикует одностороннюю внешнюю политику. "Гегемония, - сказал Макрон, - означает конец господства права.”

И у Макрона есть компания. В пятницу президент ЕС Дональд Туск, который на днях предупредил администрацию Трампа, что новый американский президент представляет угрозу для европейского единства, прибыл в Квебек на саммит G7 и отрапортовал собравшимся, что на самом деле эта угроза намного больше.

"Злокозненно оспаривается основанный на законах международный порядок", - заявил он, - "причем не традиционными злодеями, а его главным архитектором и гарантом - США."

“Мы не можем заставить США изменить свое мнение”, - признал Туск. - "В то же время мы не перестанем пытаться убедить наших американских друзей и самого президента Трампа, что подрыв этого порядка не имеет никакого смысла. Потому что это сыграет на руку только мечтающим о новом, постзападном порядке, где либеральная демократия и основные свободы прекратят свое существование. Это не отвечает интересам ни США, ни Европы. За этот порядок и эти ценности стоит бороться. Они определяют наш образ жизни."

Трамп и лидеры G6. Фото с полей саммита

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