/Поглед.инфо/ Турция не е много надежден геополитически съюзник

В края на март в турското външно министерство е извикан временно изпълняващият длъжността посланик на Русия в Турция Сергей Панов, на когото направиха презентация във връзка с смъртта на турски войник в близост до град Рейханли на границата между Турция и Сирия. Твърди се, че турски войник е бил убит от снайперски изстрел от съседната сирийска територия, която се контролира от кюрдските милиции. Изхождайки от тази версия, турските власти поискаха от руското правителство да затвори веднага офиса на кюрдската партия Демократичен съюз (PDS) в Москва.

/рус.ез./

Как известно, представительство сирийских курдов действительно зарегистрировано и функционирует в Москве на уровне общественной неправительственной организации, и никакое иностранное государство не вправе требовать его закрытия. Примерно на таких же условиях в России работает и представительство Иракского Курдистана, в результате чего российские власти и общественность имеют возможность из первых рук получать информацию о ситуации в курдских районах Сирии и Ирака, оказывать им необходимую гуманитарную и другую помощь.

По всей видимости, Реджеп Тайип Эрдоган, в последнее время активно разыгрывающий из себя жертву Америки и Запада, решил, что гибель турецкого солдата – удобный случай надавить и на Москву, чтобы выторговать дополнительные преференции как на сирийском направлении, так и в двусторонних отношениях. И это при том, что российское руководство и так слишком многое позволило этому новоиспеченному «другу», сверх меры наделенному замашками то ли Наполеона, то ли султана. Например, как бы за кадром осталось вторжение без ведома Дамаска турецких сухопутных войск на север Сирии и создание там протурецкого плацдарма между сирийскими населенными пунктами Джераблусом и Аазазом шириной до 100 км и глубиной около 60 км. Более того, Москва закрыла глаза и на то, что обещанная Анкарой военная операция «Щит Евфрата» (Анкара объявила о ее завершении. – «НГ») не столько нанесла ущерб террористическим группировкам радикальных исламистов, сколько борцам с ними – сирийским курдам. В результате этой операции, которая вскоре из военной превратилась в откровенно карательную, было перерезано сообщение между курдскими кантонами Африн и Кобани, ракетно-бомбовым ударам и минометно-артиллерийским обстрелам подверглись позиции курдских ополченцев и курдские мирные населенные пункты.

Но, похоже, Эрдогану этого оказалось мало. Недовольный тем, что Россия не «сдает» курдов и не позволяет ему окончательно расправиться с курдским национальным движением в Сирии, он стал шантажировать Москву так же, как ранее шантажировал Брюссель, Берлин, Париж, Вашингтон и другие столицы. Турция отменила паромное сообщение с Крымом и запретила всем российским судам, следующим из Севастополя, Керчи, Ялты, Феодосии и Евпатории, заходить в турецкие порты. Из Анкары вновь зазвучали осуждения российской политики в отношении якобы незаконного присоединения Крыма и притеснений крымско-татарского народа. Кроме этого, Реджеп Тайип Эрдоган практически сорвал очередной раунд мирных переговоров по Сирии в Астане, ввел заградительную пошлину на экспорт российской пшеницы и т.п. Как и ожидалось, Турция оказалась очень ненадежным партнером России не только по урегулированию ситуации в Сирии, но и по другим вопросам многостороннего и двустороннего сотрудничества.

Трудно сказать, насколько далеко зайдет турецкий лидер, шантажируя российские власти. Все будет зависеть от позиции Москвы, которая в последнее время не позволяет разговаривать с собой на языке угроз даже Соединенным Штатам и своих союзников почем зря больше не сдает. И судя по затянувшейся дипломатической паузе, словно об Эрдогане в Кремле напрочь забыли, доверие Москвы к нему на этот раз, похоже, подорвано всерьез и надолго.