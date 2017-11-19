/Поглед.инфо/ Европейската преса бързо обсъжда дългоочакваното създаване в Европа на собствения си защитен инструмент - прототипът на пан-европейска армия, т.нар. Pesco. Как ще повлияе подобна структура в отношенията между ЕС и САЩ? Дали съюзниците от НАТО ще се консолидират още повече, или ще даде възможност на Европа да се грижи за сигурността си без Вашингтон?

Пресата в Германия и Франция във вторник широко обсъждаше създаването на Pesco, прототип на европейската армия. Споразумението до този ден беше подписано от мнозинството страни в ЕС. Официално програмата трябва да бъде стартирана до края на годината от Съвета на Европейския съюз.



"Европа иска да се отърве от САЩ по въпросите на отбраната" - така е озаглавен материал във френския Фигаро. Не става дума за създаване на европейска армия или за замяна на колективната сигурност под егидата на НАТО. Но това е първата стъпка към независима европейска отбрана с проекти за обща собственост, общи военни средства и във времето, евентуално, със съвместно разполагане на войски.

В лицето на Русия Източна Европа все още предпочита Северноатлантическия алианс, каквито и съмнения да има в американския чадър за сигурност, пише вестникът. Но той припомня, че Емануел Макрон, веднага след избора му за президент, обеща, че след 10 години Европа ще бъде с "обща военна сила, с общ бюджет за отбрана и обща доктрина за действие".



Германският Tagesspiegel приветства появата на Pesco - просто защото това е практично. "ЕС е под огромен натиск днес по отношение на политиката за сигурност. И от гледна точка на геополитиката (Русия), и просто от политиката (Тръмп), и в практически смисъл. Страните са принудени да правят икономии, но, както показват проучванията, сътрудничеството във военната сфера ще спести милиарди ", се казва в статията. В допълнение, участниците се опитват да избегнат усещането, че Pesco е един вид декларация за независимост от САЩ и НАТО.

/рус.ез./

Напомним, что участницы Pesco смогут теперь претендовать на деньги Европейского оборонного фонда. Пока там суммы маленькие – 25 млн евро выделено на этот год, но после 2020 года обещают довести их до 5,5 млрд евро в год, которые решено направить на разработку новейших военных технологий.

Ранее идее Pesco решительно противилась Великобритания, но после Брексита право голоса она потеряла, и остальные страны решили этим воспользоваться. Считалось, что британцы гасили эту идею по просьбе американцев. Однако один из российских экспертов выдвинул идею, что американцы не только не против Pesco, но и, напротив, сами и продавили такую идею, в том числе потому, что она впредь будет мешать старой Европе выйти из структуры НАТО.

«Это не альтернатива НАТО, это надстройка НАТО, – заявил телеканалу «Россия 1» член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. – Идея простая – построить военную структуру, чтобы очень быстро можно было перебрасывать военную технику к границам РФ».

Как сообщал ТАСС, накануне более 20 стран – членов Евросоюза в ходе торжественной церемонии подписали письмо на имя Совета ЕС и главы дипломатии сообщества Федерики Могерини, в котором согласились примкнуть к новой программе по Постоянному структурированному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны (Permanent Structured cooperation – Pesco). Среди подписантов и соседи России – Прибалтика и Польша. «Вы подписали то, что еще год назад всем казалось невозможным достичь», – пафосно призналась Могерини.

Кстати, вопреки тому, что пишет Figaro, министр обороны ФРГ фон дер Ляйен после церемонии прямым текстом сообщила, что сделан первый шаг к созданию общей армии. Однако при этом подчеркнула, что новая структура создается лишь «в дополнение» к НАТО.

Руководитель Германо-российского форума Александр Рар отметил: западноевропейцы оказались под «жутким нажимом» президента США Дональда Трампа, который требует больше тратить на оборону. Европейцы согласились больше тратить, но захотели сами решать, на что именно. «В этом отношении возник маленький конфликт с Америкой, но США не допустят, чтобы создалась конкурентная структура НАТО», – сказал он газете ВЗГЛЯД. На самом деле, уверен Рар, в столицах старой Европы мечтают не о собственной армии, а собственной новой мощной полиции.

«Речь идет о том, что для европейцев архиважно создать милитаризированные полицейские структуры, которые бы охраняли внешние границы ЕС – и не от России или каких-то армий, а в первую очередь от беженцев»,

– пояснил Рар. По его словам, в Париже и Берлине понимают, что в ближайшие годы наплыв мигрантов из Африки останется гигантским, поэтому придется самой «Европе себя оборонять». «Внутри Европы нет никакой координации по борьбе с исламским террором. И Pesco должна содействовать именно тому, чтобы создать общий центр борьбы с терроризмом: обмен данными, координация работы разведок», – пояснил эксперт.

Но латвийский военный эксперт, главный редактор военно-исторического журнала Baltfort Юрий Мелконов считает, что никакой военной структуры ЕС все равно создать не сможет и обсуждать тут нечего. В истории ЕС много раз возникал вопрос о собственной армии, но он ни разу не был доведен до логического завершения, напомнил Мелконов.

«Это чисто бюрократические фантазии высшего чиновничества Европы. Никогда европейские нации не были интегрированы до такой степени, чтобы иметь общую армию. Даже объединение двух–трех стран сложно себе представить. Это утопия. Она, конечно, хорошо выглядит дипломатически и организационно. Можно встречаться и выделять какие-то средства. Это и есть триумф европейской бюрократии, ей теперь будет чем заниматься», – сыронизировал Мелконов.

«Хотеть уйти из-под диктата США – это один вопрос, а уйти – другой вопрос. Сегодня НАТО на 70% финансируется Соединенными Штатами. Никаких самостоятельных европейских денег там нет. Придумать армию можно, но кто ее будет содержать? Для этого нужны колоссальные средства. Это только США могут себе позволить содержать такую игрушку, как НАТО. Толку от нее, правда, никакого, – заявил газете ВЗГЛЯД Мелконов. – К тому же идея евроармии самими народами Европы воспринимается не очень охотно».

Рар добавляет, что сами же прибалты и не допустят, чтобы Берлин и Париж довели до воплощения свою мечту о создании армии, конкурирующей с НАТО.

«Прибалты и поляки не захотят жить в ЕС, где их безопасность больше зависит от Германии и Франции, чем от Америки. Они хотят большего присутствия Америки», – указал он. Именно по причине таких разногласий, напомнил политолог, концепция общей европейской армии до сих пор оставалась на бумаге.

Рар уверен: Польша и страны Прибалтики станут внутри Pesco проводниками американских интересов. «Это троянский конь. Они вступили в ЕС, чтобы получать деньги от ЕС и при этом жить под американским колпаком», – говорит политолог, напомнив, что после начала конфликта Запада против России «маски упали – и все стало ясно».

Впрочем, Рар не исключает, что Pesco создается и как возможный резерв на случай распада НАТО по причине каких-либо потрясений и катаклизмов в ближайшие лет десять.

Напомним, с военной точки зрения самыми сильными в Евросоюзе (не считая Великобританию) остаются Франция и Германия. Так, в бундесвере числится 180 тысяч военных, в резерве – 145 тысяч. Количество боевой наземной техники – 6481 единица. Французская армия – чуть больше, 200 тысяч военных, в резерве – 195 тысяч. Количество боевой наземной техники – 7888 машин.

Стоит напомнить, собственный военный союз у стран Западной Европы вообще-то уже был. В 1948 году будущие члены НАТО, но без США и Канады, заключили Западноевропейский союз (WEU), чтобы защищаться от «красной угрозы». Это и была первая попытка создать единые вооруженные силы Европы. Но спустя год появилось НАТО, и надобность в WEU отпала. Правда, этот союз просуществовал на бумаге аж до 2011 года, когда он был распущен, передав свои полномочия Евросоюзу.

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