/Поглед.инфо/ Шест десетилетия след създаването си, Европейският съюз премина през всички етапи на икономическа интеграция: зона за свободна търговия - митнически съюз - общ вътрешен пазар - икономически и паричен съюз, за да очертае накрая контурите на политически съюз.

Превръщайки се в най-зрялата интеграционна групировка на света, в същото време архитектите на европейския проект допуснаха твърде много грешки. Грешки, които доведоха днешният Европейски съюз до състояние на системна криза. Кои са основните? Възраждане на стратегията Drang nach Osten; налагане на доктрината на открити врати „мулти-култи”; миграционната криза; и най-вече „случаят” Украйна.

(рус.ез.)



60 лет объединения Европы: главные ошибки ЕС

В субботу 25 марта Европейский союз отметит 60 летнюю годовщину подписания Римского договора. Договор, ставший основой создания Европейского экономического сообщества, покончил с вековой враждой Германии и Франции. Враги стали друзьями, Европа начала процесс объединения.



В своем развитии Европейский союз прошел все стадии экономической интеграции: зона свободной торговли — таможенный союз — общий внутренний рынок — экономический и валютный союз. Очертились контуры союза политического.



ЕС стал наиболее зрелой интеграционной группировкой мира. Но на пути к этому архитекторы европроекта успели наделать немало грубых ошибок. Ошибок, которые ввергли сегодняшний Европейский союз в состояние системного кризиса.



Drang nach Osten



В 2004 году к Евросоюзу единовременно присоединяются 10 новых государств. Окончательно оформляется приоритет политических соображений расширения над экономическими. В дальнейшем эта подмена интеграционной природы ЕС становится причиной внутренних распрей и перманентной финансовой лихорадки.



Ставя политику во главу угла, брюссельские функционеры начинают закрывать глаза на экономическую составляющую отбора кандидатов. Последующее вступление в ЕС Болгарии (2007), Румынии (2007) и Хорватии (2013) лишь продолжает усиливать его неоднородность.



Стремительное расширение заставляет Брюссель отвлекаться на конкурентоспособность новых стран-членов вместо того, чтобы форсированно создавать необходимые институты для нормального функционирования евро.



Младоевропейцы меняют внутренний баланс ЕС: государства, не входившие в еврозону, на какой-то период оказываются в большинстве, что ведет к вредной корректировке приоритетов Союза.



«Мульти-культи» открытых дверей



«В начале 1960 х наша страна пригласила иностранных рабочих в Германию, и сейчас они здесь живут. Некоторое время мы сами себя обманывали и говорили себе: “Они у нас не останутся, когда-нибудь они уедут”, — но так не произошло, — рассказывала канцлер ФРГ Ангела Меркель на конференции молодежной организации Христианско-демократической партии в 2010 году. — Наш подход состоял в мультикультурализме, в том, что мы будем жить рядом и ценить друг друга. Этот подход провалился, совершенно провалился».



Демонтаж институтов национального государства обесценил идею гражданской нации. Ассимиляционная среда для мигрантов исчезла. На смену единому и неделимому немецкому, французскому и прочим европейским обществам пришли «мы» и «они». Инокультурные диаспоры стали нелояльными к принимающим их государствам, начали цивилизационное противостояние.



Последствия очевидны: изменение европейской идентичности и размытие христианской традиции мусульманством, геттоизация городов, рост этнической преступности, в том числе и преступлений против женщин, и, конечно, террористическая угроза.



«Практика агрессивного джихада для некоторых стала в том числе способом “извиниться” за слишком быструю адаптацию к западным нравам, которые считаются развращенными, или даже наказать себя за эту сделку с совестью», — справедливо подмечает последствия европейской политики «мульти-культи» французский философ Реми Браг. В отсутствие гражданской нации культуры вступили в конфликт.



Слон в ближневосточной лавке



Экзистенциальным вызовом европроекту становится начавшийся в 2015 году миграционный кризис. Крупнейшее переселение народов со времен Второй мировой войны ставит под вопрос дальнейшее существование Шенгенской зоны; политики начинают говорить о возвращении внутренних границ. Проблема беженцев по-новому высвечивает другой, более фундаментальный кризис ЕС — кризис европейской солидарности. Не все страны готовы спасать общую лодку, пропорционально распределяя у себя средиземноморских пришельцев.



Экзистенциальным вызовом европроекту становится начавшийся в 2015 году миграционный кризис

Причиной миграционного цунами, накрывшего Евросоюз, становятся западные геополитические авантюры в ряде мусульманских стран, недальновидная брюссельская политика на Ближнем Востоке.



Демонтаж иракской и ливийской государственности, поддержка противников президента Асада в Сирии, неспособность отреагировать на вызовы ИГИЛ — все эти малообдуманные действия в столь чувствительном, хрупком регионе помогли наполнить Европу миллионами непрошеных гостей. Там, где авторитарные дирижеры тонко балансировали интересы разных племен, народов, религиозных групп, Запад повел себя как слон в посудной лавке, превратив Ближний Восток в очаг нестабильности.



Це Европа



Последней серьезной ошибкой Европейского союза, которую еще предстоит осознать, становится Украина. Создавая для разделенной пополам в своей геополитической ориентации страны впечатление, что она должна выбрать между Россией и ЕС, брюссельские бюрократы толкали украинское общество к состоянию гражданской войны.



Последствием такой политики становится кризис в отношениях России и Запада, кризис региональной безопасности. И, конечно, постмайданная Украина обещает оставаться для Европейского союза многолетней проблемой без решения, его головной болью.