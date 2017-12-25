/Поглед.инфо/ Партиите, които се борят за независимост, получиха явно мнозинство. В парламента на провинцията те ще имат 70 от общо 135 места. Рекорден брой избиратели, над 80%, се възползваха от правото си на глас и участваха в регионалните избори в Каталуния миналия четвъртък. Каталунският лидер Карлос Пучдемон, който предпочита сега да живее в изгнание в Белгия, заяви, че изборите са победа на "Каталунската република над испанската държава". "Мариано Рахой получи плесница от Каталуния", каза Пучдемон по видеовръзката от Брюксел.

Испанският премиер коментира резултатите от изборите едва в петък следобед, като призова за диалог между Мадрид и Барселона, макар преди това да предприе крути мерки, като разпусна автономната власт на Каталуния и арестува ръководителите й.

Резултатите от изборите означават ли, че Каталуня отново ще се обяви за независима? Въпреки че това е цел на много каталунски политици, сегашната им реторика предполага, че те няма да направят незабавно същото, което предприеха през есента. Нито Мадрид, нито други правителства в Европа, признаха едностранната декларация за независимост, последвала референдума. Въпреки това, резултатите от изборите ще продължат да бъдат вдъхновение за поддръжниците на движението за независимост.

"Проблемът на Мадрид не е решен и движението за независимост няма да изчезне", прогнозира Антонио Барозу от лондонската аналитична компания Teneo Intelligence, в интервю за агенция Reuters.

(рус.ез.)

Оригиналът на публикацията: Hva skjer i Catalonia etter opprørernes valgseier?

Что будет в Каталонии после победы сепаратистов на выборах?

Каталония должна остаться в Испании?

Победа партий, выступающих за независимость, поражение премьер-министра Испании Мариано Рахоя. Что происходит сейчас?

Рекордное число избирателей, более 80%, воспользовались своим правом голоса и приняли участие в региональных выборах в Каталонии, состоявшихся в четверг.

В начале осени премьер-министр Испании Мариано Рахой отправил правительство региона в отставку после того, как оно объявило о независимости, и назначил новые выборы в надежде взять ситуацию под контроль. Результаты этих выборов он прокомментировал только в пятницу и призвал к диалогу между Мадридом и Барселоной.

1. Кто победил?

Сравнительно новая центристская партия Ciudadanos («Граждане»), выступающая против выхода Каталонии из состава Испании, набрала больше всего голосов, она проявила себя на этих выборах очень успешно. Тем не менее, победителем считается блок партий, которые хотят независимости. Они получили 48% голосов, но более половины мест в региональном парламенте. Несмотря на хаос и кризис, под знаком которых прошла эта осень, этим партиям удалось сохранить большинство. Все вместе партии, борющиеся за независимость, получили явное большинство. В парламенте провинции у них 70 из 135 мест.

Лишившийся своего поста каталонский лидер Карлес Пучдемон, живущий сейчас в Бельгии в изгнании, которое он сам предпочел, заявил в пятницу утром, что выборы стали победой «каталонской республики над испанским государством».

«Мариано Рахой получил от Каталонии удар в лицо», — заявил Пучдемон в ходе сеанса видеосвязи из Брюсселя.

ФАКТЫ: ПОМНИТЕ? ВОТ ЧТО ПРОИЗОШЛО ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

• В ходе референдума, состоявшегося 1 октября, более 90% проголосовало за независимость от Испании. Но в референдуме приняли участие лишь 43% обладающих правом голоса, и плебисцит Верховным судом Испании и правительством страны был объявлен антиконституционным.

• Региональный парламент Каталонии принял 27 октября заявление о независимости от Испании. В тот же день премьер-министр Испании Мариано Рахой упразднил автономию Каталонии, отправив в отставку каталонских лидеров и распустив региональный парламент. Он назначил в регионе досрочные выборы 21.декабря.

• 30 октября уволенный президент Каталонии Карлес Пучдемон отправился в Брюссель после того, как его самого и некоторых членов его отправленного в отставку правительства обвинили в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств.

• 2 ноября восемь бывших министров были взяты под арест специальным судом в Мадриде. Днем позже суд выдал ордер на арест Пучдемона и четырех других бывших министров, находящихся в Брюсселе.

• 5 ноября Пучдемон и четверо бывших министров сдались полиции в Брюсселе. Сначала Испания попыталась добиться их выдачи, но потом отозвала ордер на арест.

2. Означает ли это, что Каталония вновь объявит себя независимой?

Хотя это и является целью многих каталонских политиков, их риторика говорит о том, что они не станут немедленно делать то же, что сделали осенью. Одностороннее объявление независимости последовало за референдумом, который не признал ни Мадрид, ни какое-либо из других правительств в Европе. К тому же это привело к тому, что многие из самых важных политиков либо были арестованы, либо отправились в изгнание.

Но, тем не менее, результаты выборов все равно будут действовать вдохновляюще на сторонников движения за независимость, К тому же они говорят о том, как на самом деле расколота Каталония.

«Партии, выступающие за выход из Испании, никогда не смогут утверждать, что говорят от имени всей Каталонии. Мы будем продолжать борьбу за мирное сосуществование, здравый смысл и Каталонию для всех каталонцев», — заявила лидер партии, выступающей против разрыва с Испанией, Ciudadanos, Инес Арримадас (Ines Arrimadas).

3. Что будет с лидерами, находящимися в тюрьме?

Вопрос о том, что с ними будет сейчас, остается открытым. Семеро из 70 депутатов, избранных вчера в парламент провинции, сейчас либо сидят в тюрьме, либо находятся за границей, опасаясь, что испанские власти их арестуют.

Карлес Пучдемон — главная фигура в противостоянии с Мадридом осенью этого года. Его партия набрала вчера больше всех голосов из партий, выступающих за независимость, вчера на улицах кричали «президент Пучдемон». Но Пучдемона обвиняют в подстрекательстве после осеннего референдума, и сейчас он живет в изгнании в Брюсселе.

В пятницу он заявил, что готов встретиться с испанским премьером — не в Испании, а в какой-либо другой стране ЕС, и что он может вернуться, если ему гарантируют, что он вновь сможет возглавить каталонское правительство, сообщает Reuters.

Если эти семеро не будут отпущены на свободу или не вернутся на родину, они не смогут принять участие в голосовании в парламенте, чтобы образовать правительство большинства. По мнению Reuters, они могут надеяться на то, что обвинения против них будут сняты, если пообещают не выступать снова с объявлением независимости. Но проглотить это будет нелегко, особенно одной из партий — CUP («Кандидатуре народного единства»). Существует также возможность того, что они отдадут свои мандаты тем, кто в списке идет после них.

Кроме того, отношения между партией Пучдемона и двумя другими сепаратистскими партиями в течение осени ухудшились, особенно после того, как его бывший вице-президент оказался в тюрьме в Мадриде, в то время как сам он остается на свободе в Брюсселе.

4. Как отреагировало правительство в Мадриде?

Премьер-министр Мариано Рахой прокомментировал результаты выборов, которые считаются его поражением, только в пятницу в 14.00. Он делал ставку на то, что досрочные выборы приведут к уменьшению напряженности. Но его собственная партия — Народная партия (Partido Popular, PP) была практически раздавлена, теперь в региональном парламенте она имеет не 11 мест, как раньше, а три.

«Сепаратисты по-прежнему теряют поддержку, но не так быстро, как мы надеялись», — заявил Рахой. Он сказал, что готов говорить с каталонскими лидерами, если они будут придерживаться рамок закона. Но пока неясно, согласится ли он на предложение о встрече, поступившего от смещенного каталонского президента Карлеса Пучдемона, по словам Reuters.

5. Какое значение будут иметь выборы?

Результаты выборов никак не проясняют положение в регионе. Политический кризис продолжается.

На практике партии должны суметь образовать новое правительство. Вероятно, переговоры о его создании начнутся сразу после рождественских каникул. Осложняет процесс то, что некоторые из самых важных действующих лиц либо в тюрьме, либо в изгнании.

Кризис и общая атмосфере неуверенности, поразившая регион осенью этого года, имели и экономические последствия. 3100 фирм предпочли перевести свои штаб-квартиры из Барселоны в другие испанские города. Вчера ночью после того, как стали известны результаты выборов, евро немного упал, и на испанских рынках тоже было заметно существенное падение после их открытия сегодня утром.

«На деле выборы решили очень немногое», — заявил Эндрю Доулинг (Andrew Dowling), эксперт по каталонской истории в Университете Кардиффа в Уэльсе, в беседе с информационным агентством AP.

«Сторонники независимости выиграли — так же, как и в 2015 году, у них большинство мест в региональном парламенте, но не большинство голосов».

«Это говорит о том, что проблема Мадрида не решена, и что движение за независимость никуда не исчезнет», — сказал Антонио Баррозо (Antonio Barroso) из располагающейся в Лондоне аналитической компании Teneo Intelligence в беседе с Reuters.

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