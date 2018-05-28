/Поглед.инфо/ Както се оказва, германският Бундесвер е в по-плачевно състояние отколкото се очакваше, пише таблоидът Bild. „Нарушител” на досегашното успокоение стана федералната Сметна палата на Германия, която "се завря по-дълбоко" и сега обвинява германския министър на отбраната Урсула фон дер Лайен, че умишлено е "скривала дефицитите и украсявала статистиката".

"При това, всичко се оказва по-лошо от официално известното за бойната готовност на Бундесвера: през изминалата година нито една подводна лодка не е била пригодна за експлоатация; можело е да бъдат задействани по-малко от половината от фрегатите, танковете, както и едва една трета от бойните хеликоптери. И сега се оказва, че дори и това не е цялата истина!", възмутено заключава журналистът на таблоида Bild.

(рус.ез.)

Bild: министру обороны Германии не удалось скрыть «горькую правду» о бундесвере

Немецкий бундесвер, как выяснилось, находится в ещё более плачевном состоянии, чем сообщалось ранее, пишет Bild. Нарушителем спокойствия стала Федеральная счётная палата Германии, которая «копнула глубже» и теперь обвиняет министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен в том, что та сознательно «скрывала дефициты и приукрашивала статистику».

Немецкий бундесвер, судя по всему, находится в ещё более плачевном состоянии, чем сообщалось ранее, пишет Bild. Это следует из последнего доклада Федеральной счётной палаты Германии, с которым ознакомился таблоид.

Как отмечает автор статьи Кай Вайзе, счётная палата обвинила министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен в том, что она «скрывала дефициты и приукрашивала статистику». Довольно часто заявления министра, в которых она называла корабли и самолёты «боеготовыми», не соответствовали действительности, говорится в докладе.

«При этом то, что официально известно о боевой готовности бундесвера, и так уже хуже некуда: в прошлом году ни одна подводная лодка не была пригодна для эксплуатации; задействованы могли быть меньше половины фрегатов, танков, ну и лишь каждый третий боевой вертолёт. И теперь получается, что даже это ещё не вся правда!» — возмущается журналист Bild.

Для наглядности в докладе Федеральной счётной палаты Германии приводится целый ряд примеров: якобы боеготовыми фон дер Ляйен называла корветы без вооружений, корабли без управляемых ракет и подводные лодки без экипажа, перечисляет Вайзе.

Всё это, разумеется, сказалось и на операциях бундесвера за рубежом — в частности, во время борьбы с пиратами у побережья Сомали и контрабандистами в Средиземном море, которые тайно ввозят нелегальных иммигрантов, подчёркивает автор статьи.

«Во время же обеих операций бундесвер из-за дефицитов не смог сдержать данные международному сообществу обещания», — напоминает журналист немецкого таблоида.

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