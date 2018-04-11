/Поглед.инфо/ Газопроводът "Силата на Сибир" е един от най-големите строителни обекти в света. По тези тръби на Китай ще се доставя руски газ. "Газпром" няма да спечели много от този проект, но благодарение на него може да реши други свои проблеми.

Недалеч от Байкал – най-древното сладководно езеро в света, дърводобивните машини прокарват директна просека през тайгата. В глухия югоизточен Сибир, крановете – тези неуморими метални чудовища, поставят тръби с диаметър 1,42 метра в блатистата земя на този хълмист и безлюден край.

По данни на "Газпром", към 21 март вече е завършено трасе с дължина 1629,3 км, което представлява 75,5% от руския участък на маршрута, водещ от Чаядинското газово находище на север от Байкал, до Благовещенск – град на границата с Китай, намиращ се на 7 800 км от Москва. Газопроводът, който бе започнат през есента на 2014 г., ще има дължина от 3 000 км.

И така, "Газпром" очаква с нетърпение декември 2019 г. Тогава Европа ще разбере, че купувачи на газ могат да бъдат намерени в други части на света, ако Западът продължава да се противопоставя, както сега, на "Северен поток". Но Русия може да попадне в китайския капан, тъй като Поднебесната може да се възползва от момента, в който Русия се намира в изолация и да започне да диктува условията си.

(рус.ез.)

«Сила Сибири». Этот газопровод положит конец зависимости Газпрома от Европы

«Сила Сибири» — один из самых большой строительных проектов в мире. Этот газопровод должен будет снабжать Китай российским газом. Много Газпром на этом не заработает, но концерн решит благодаря проекту другие свои проблемы.

Тот, кто хочет увидеть, где реализуется самый грандиозный строительный проект крупнейшего газового концерна мира, должен отвести взгляд от Европы и направить его вглубь Азии. Там, недалеко от самого древнего пресноводного озера мира Байкала, лесоповальные машины прорубают бесконечную прямую просеку сквозь тайгу. В глуши юго-востока Сибири краны, как неутомимые металлические монстры, укладывают трубы диаметром 1,42 метра в болотистую землю холмистого и безлюдного края.

«Сила Сибири» — так называется новый газопровод, над которым сейчас напряженно работает Газпром, регулярно публикуя сводки о ходе строительства.

1629,3 километра уже проложены, сообщил Газпром 21 марта, это составляет 75,5 % российского отрезка трассы, ведущей от Чаядинского месторождения на севере от Байкала до Благовещенска, города на границе с Китаем в 7800 км от Москвы.

Готовый газопровод, строящийся с осени 2014 года, будет иметь длину 3 тысячи км. Как только китайцы проложат участок газопровода на своей территории, российский газ впервые пойдет в Китай.

По плану это должно произойти в декабре 2019 года. Событие станет важной вехой в истории двух стран-соседей. Кроме того, оно доставит особое удовлетворение руководству российского концерна, которое давно хотело показать Европе, что оно может найти покупателей для своего газа и в других регионах мира, если Запад и впредь будет противодействовать увеличению поставок газа из России.

ЕС затрудняет расширение «Северного потока»

А именно это сейчас и происходит. Российский концерн встречает ожесточенное сопротивление в Европе, когда речь идет о прокладывании новых газопроводов и увеличении экспорта российского газа. В особенности это касается расширения балтийского трубопровода «Северный поток», в котором заинтересованы многие страны — члены ЕС. Брюссель пытается помешать этому, придумывая разные юридические препоны. Сам ЕС аргументирует свою позицию опасением, что Европа попадет в одностороннюю зависимость от российского поставщика, а также ссылается на политическое обещание Украине помочь ей сохранить прибыльный транзит газа через ее территорию в Европу.

Отношения России с Европой в области поставок газа вот уже как минимум десять лет затруднены. Но после аннексии Крыма в 2014 году напряженность переросла в непреодолимое препятствие. Неслучайно, что именно в тот момент Москва и Пекин заключили договор о поставках газа.

До этого они более 10 лет вели переговоры, но безрезультатно. Но вот в мае 2014 года Газпром и китайский концерн CNPC наконец подписали договор на 30 лет о ежегодных поставках 38 миллиардов кубических метров газа (приблизительно половина годовых поставок газа в Германию). В денежном выражении это соответствует 400 миллиардам долларов (326 миллиардов евро).

Китай более 10 лет морочил России голову, чтобы потом воспользоваться моментом, когда Россия попала в изоляцию от Запада, и продиктовать ей выгодные для него условия договора — так считали некоторые наблюдатели. Другая версия гласила, что данным договором Поднебесная помогла России в исторически сложные времена.

Потребность в газе в Китае растет быстрее, чем производство

В принципе Китаю российский газопровод не так уж и нужен, потому что страна и сама добывает достаточно газа, как утверждает в одном из интервью Михаил Крутихин из информационно-консалтингового агентства «Русэнерджи» (RusEnergy). Это верно лишь отчасти. Китай, который в прошлом году потребил 237 миллиардов кубических метров газа — причем, он добыл две трети этого количества самостоятельно, — является сегодня шестым по значимости производителем газа в мире.

Но так как потребности Китая в газе растут быстрее собственного производства (в прошлом году на 15%), соответственно увеличивается и его импорт. До 2030 года он может достичь ежегодного потребления в 200 миллиардов кубических метров и даже более, как предрекают китайские статистические службы. Частично нынешние потребности в импортном трубопроводном газе покрываются за счет поставок из бывших среднеазиатских советских республик Казахстана и Туркменистана, где Китай уже давно вытеснил других претендентов на газ.

Тем временем самая населенная страна в мире стала еще и вторым по значимости импортером сжиженного газа, опередив Южную Корею и отставая лишь от Японии. Только Газпром до сих пор ничего от этого не выиграл, потому что он, во-первых, проспал мировой тренд в сторону сжиженного газа, а, во-вторых, Китай отказывался от долговременного договора по строительству газопровода.

То, что Китай и раньше мог вести себя с русскими по-другому, если бы только хотел, доказывают относительно быстрое подключение китайцев к российскому проекту по сжиженному газу, осуществляемому конкурентом Газпрома концерном «Новатэк», или судьба российского нефтяного концерна «Роснефть», который еще полтора десятилетия назад упал в объятья переживающего подъем китайского дракона.

Многие миллиарды долларов, выплаченные китайцами в качестве предоплаты за поставки нефти, позволили российскому государственному концерну расширить свое присутствие по всему миру. Так, Роснефть подписала в 2013 году договоры на 25 лет в общей сложности на 270 миллиардов долларов, согласно которым поставки в Китай увеличатся вдвое. Поднебесная уже давно стала важнейшим клиентом Роснефти.

Газпром хорошо зарабатывает только в Европе

А вот Газпрому в Пекине до 2014 года давали от ворот поворот. Поэтому концерн был приговорен к любви-ненависти с Западом — он зарабатывал деньги только в Европе и из-за отсутствия других возможностей для экспорта газа больше зависел от Европы, чем она от него. Тут и в будущем мало что изменится.

Потому что даже при нынешней относительно низкой цене на газ в 180-190 долларов за 1000 кубических метров Газпром прекрасно зарабатывает в Европе. В то же время, считают эксперты, экспорт Газпрома в Китай оправдает себя лишь при цене значительно выше 300 долларов. К этому прибавляется еще и огромная разница в объемах поставок.

Газпром поставит в Китай 38 миллиардов кубических метров газа. А в Европу, включая Турцию, в прошлом году было поставлено рекордное количество газа — 192,2 миллиарда кубических метров, что, правда, составило 32% газового рынка внутри ЕС. Кроме того, Европа вот уже несколько лет как освободилась от слишком большой зависимости от России, проложив газопроводы для возможных реверсных поставок газа из одной страны Европейского союза в другую. Кроме того, ЕС построил огромное количество терминалов для приема сжиженного газа. Их общая вместимость составляет 220 миллиардов кубических метров. Правда, до сих пор терминалы задействованы лишь на 25%, как утверждают в Международном газовом союзе.

ЕС меньше зависит от Газпрома, чем наоборот

В то время, как ЕС значительно уменьшил свою зависимость от России, Газпром также сделал первый шаг к своей эмансипации. Но «Сила Сибири» поможет ему в этом лишь в незначительной степени. Ведь этот газопровод — часть российского проекта Газпрома, цель которого развить инфраструктуру газодобычи на Дальнем Востоке и освоить месторождения региона.

Проект обойдется Газпрому в 55 миллиардов долларов. В том числе и по этой причине доходы концерна в прошлом году упали на три четверти и составили 100 миллиардов рублей (1,42 миллиарда евро). Инвестиционный бюджет с 2013 года постоянно растет, и каждый год он бывает превышен как минимум на одну четверть.

Но вот наконец на 2018 и 2019 годы концерн заложил самый большой инвестиционный бюджет в своей истории, с помощью которого он должен будет осуществить свои инфраструктурные проекты. К ним, помимо «Силы Сибири», относятся еще и два других трубопровода — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в Европу и Турцию. В конце концов, русские боятся зависимости от Европы меньше, чем европейцы зависимости от русских.

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