/Поглед.инфо/ Плановете на новата власт в Италия „сериозно обтягат нервите на Брюксел”, коментира германският вестник Die Welt. Победата на „популистите” в тази страна авторът на статията квалифицира като „триумфът на Путин” и счита, че отсега нататък Рим ще използва своята близост с Русия като средство за натиск в преговорите си с ЕС.

Италианските партии „Северна лига” и „Движението пет звезди”, които тези дни трябва да сформират новото правителство, изложиха програмата си, която сериозно обтяга нервите на брюкселските политици. Икономическите им постановки сериозно подриват основите на Евросъюза. Но най-главното в тази програма е намерението на бъдещото правителство да установи най-тесни икономически връзки с Русия, подчертава авторът. И това става в държава, която е съоснователка на Евросъюза и има третата по обем икономика в Европа.

„Популистите” гледат на Русия не като заплаха, а като търговски и икономически партньор и настояват за „незабавна отмяна на антируските санкции”. Освен това те настояват и за възстановяване статута на Русия като „стратегически партньор в решаването на регионалните кризи”, като тези в Сирия, Либия, Йемен...

(рус.ез.)

Приход к власти в Италии «друзей России» Die Welt назвала триумфом Путина

Планы новых властей Италии «серьёзно потреплют нервы» брюссельским политикам, пишет Die Welt. Победу «популистов» в стране автор статьи называет «триумфом Путина» и утверждает, что Рим будет использовать свою близость к России в качестве рычага давления в переговорах с ЕС.

Итальянские партии «Лига Севера» и «Движение пяти звёзд», которые на днях должны сформировать новое правительство страны, представили проект государственной программы, который «серьёзно потреплет нервы» брюссельским политикам, пишет Die Welt. Он содержит экономические заявления, которые подрывают самые основы Евросоюза. Но главное — в нём говорится о намерении будущих властей выстраивать тесные отношения с Россией, подчёркивает автор статьи.

После того как «друзья России» не смогли пробиться во власть в странах Центральной Европы, например во Франции и в Австрии, им как назло удалось это сделать в государстве, которое было одним из сооснователей Евросоюза и обладает третьей по величине экономикой в Европе, недоумевает немецкий журналист и называет произошедшее «триумфом Путина в Италии».

Во внешнеполитической части своей программы итальянские «популисты» называют Россию не «угрозой, а торговым и экономическим партнёром», продолжает издание. Они требуют «немедленной отмены антироссийских санкций» и «возвращения России статуса стратегического партнёра в решении региональных кризисов» в Сирии, Ливии и Йемене.

Италия с давних пор поддерживает относительно тесные отношения с Россией, напоминает автор. Бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони дружил с российским президентом Владимиром Путиным. И правившие до сих пор социал-демократы скорее проводили умеренную политику в отношении Москвы. Но все они никогда не ставили под вопрос сотрудничество с ЕС. Теперь же в крупной европейской стране националистические и евроскептические партии впервые осуществляют разворот от Брюсселя к Москве, подчёркивает автор.

К тому же «Лига Севера» и Движение пяти звёзд требуют фундаментальной реформы ЕС. Речь идёт об изменениях в экономической и финансовой политике Европейского союза, которые позволят утопающей в долгах Италии тратить больше денег. Также «популисты» требуют пересмотра миграционной политики. Они хотят ограничить власть евробюрократов и расширить полномочия Европарламента, объясняет Die Welt.

Официальной реакции Еврокомиссии на эти требования пока ещё не последовало, но в любом случае ЕС придётся вести переговоры с новыми итальянскими властями, и они будут непростыми. Ведь в качестве рычага давления Рим сможет использовать и миграционный кризис, и свою близость к России, объясняет издание.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели