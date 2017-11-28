/Поглед.инфо/ Медиите отбелязват, че провалът на германския канцлер Ангела Меркел на преговорите за формиране на коалиционно правителство, заплашва стабилността не само на самата Германия, но и на Европа като цяло, заради нарастващия популизъм. Позицията на Меркел, която международните издания доскоро наричаха "един от стълбовете на Европа", "символ на просперитета" и "защитник на западния либерализъм", никога не е била толкова слаба през последните 12 години.

Според международната преса главната причина за отказа на Кристиан Линднер, лидер на Свободната демократическа партия на Германия, да се присъедини към коалиционното правителство на ХДС/ХСС и партията на „Зелените”, е миграционната политика на Меркел.

Задълбочаващата се миграционна криза, се превръща в част от общите за Европа проблеми, довели до дълбоко политическо разделение сред гласоподавателите, наред със срива на банките през 2010-2011 г. и кризата в еврозоната, се сочи в публикация на британския всекидневник The Guardian.

(рус.ез.)

«Поражение Меркель ставит под угрозу будущее Европы»

Провал канцлера на переговорах о создании правительственной коалиции в Германии может привести к нестабильности и росту популизма в Европе, пишет международная пресса

СМИ отмечают, что провал канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) на переговорах по формированию коалиционного правительства угрожает стабильности не только самой Германии, но и Европы в целом. За 12 лет правления позиции Меркель, которую международные издания называют «одним из столпов Европы», «символом процветания» и «защитницей западного либерализма», еще не были так слабы. Как отмечает в своей книге «Ангела Меркель: политический НЛО» («Angela Merkel, el ovni político») журналистка Марион Ван Рентергем (Marion Van Renterghem), до выборов у наблюдателей даже не возникало сомнений в победе Ангелы Меркель. Интрига заключалась лишь в том, кто станет ее союзником.

По мнению международной прессы, причиной отказа лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner) войти в коалиционное правительство ХДС/ХСС и партии «зеленых» стала миграционная политика Ангелы Меркель. С одной стороны, гуманистическая позиция лидера ХДС была с одобрением воспринята частью электората. С другой — оппоненты и недоброжелатели канцлера воспользовались притоком беженцев для увеличения собственного политического веса.

Существует несколько вариантов выхода из правительственного кризиса. Можно создать правительство меньшинства или попытаться убедить СДПГ вернуться в большую коалицию. А можно назначить новые выборы. Но необходимо помнить: уход «Мутти», как Меркель ласково называют сами немцы, несет угрозу для Европы.

«Европа переживает эпоху тяжелых политических потрясений: Brexit, избрание Дональда Трампа (Donald Trump), свертывание демократических процессов в Польше и Венгрии, вмешательство России», — пишет The New York Times. В такой ситуации провал Меркель на переговорах по коалиции грозит Европе и всему западному миру длительным периодом нестабильности. По мнению американского издания, прошедшие выборы показали, что несмотря на сильную экономику, Германия все-таки уязвима.

Политический популизм и подъем ультраправого движения — еще один фактор нестабильности немецкого общества. На прошедших выборах «Альтернатива для Германии» (АдГ), партия с ксенофобской повесткой, набрала 13% голосов и получила в Бундестаге 93 места. «После известных слов Меркель „мы справимся", которые открыли путь в Германию миллиону беженцев, многие избиратели решили отдать свои голоса ультраправым», — пишет The New York Times.

По мнению американского издания, Ангела Меркель играет главную роль в решении ключевых вопросов европейской повестки. Среди них «сложные переговоры по Brexit, стремление французского президента Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron) укрепить зону евро и создать общеевропейские вооруженные силы, отношения с США, Турцией, Россией и Китаем, а также проблема греческого долга».

Журналисты The Guardian согласны с американскими коллегами в том, что, независимо от путей решения правительственного кризиса, «срыв переговорного процесса окажет негативное влияние на планы ЕС по перезапуску европейского проекта». Ослабление влияния Меркель в Германии, усугубленное, по мнению издания, миграционным кризисом, стало частью общего для Европы явления: глубокого политического раскола среди избирателей вследствие банковского коллапса 2010-2011 годов и кризиса еврозоны.

«Сложность переговоров в Германии состоит еще и в том, что впервые была предпринята попытка сформировать правительственную коалицию из трех партий», — отмечает The Guardian. Также важно учесть, что СвДП уже участвовала в правительстве Меркель в период с 2009 по 2013 год. Этот опыт оказался для свободных демократов негативным и привел к провалу на выборах, а также потере мест в Бундестаге.

Британское издание считает, что попытка создать большую коалицию с СДПГ практически не имеет шансов на успех. К тому же, лидер партии Мартин Шульц (Martin Schulz) еще во время выборов пообещал, что уйдет в оппозицию. Немецкие политические реалии не раз вызывали споры в Европе. «Но чаще всего именно Меркель являлась ключевой фигурой в решении сложных вопросов европейской политики: от Турции и проблемы беженцев до введения санкций против России из-за Украины. Срыв коалиционных переговоров может стать началом очень тяжелого периода», — предупреждает издание.

Британская Financial Times также указывает на важность сохранения Ангелы Меркель на посту канцлера. «В июле этого года Ангела Меркель председательствовала на саммите G20 в Гамбурге, где оказалась самым опытным политиком среди лидеров западных держав. Немецкий канцлер пришла к власти в 2005 году, когда Эммануэлю Макрону оставался еще год до окончания университета, а Дональд Трамп был всего лишь телезвездой и владельцем бизнеса по продаже недвижимости», — иронично напоминает журналист Гидеон Рахман (Gideon Rachman). Автор статьи убежден, что закат эры Меркель приведет Европу к новой опасной ситуации. Немецкие политические эксперты считают, напоминает издание, что кроме Ангелы Меркель в Европе больше нет политических лидеров, «способных принять на себя столь высокие риски».

По словам Рахмана, с уходом Меркель европейские страны едва ли достигнут согласия по теме беженцев, особенно если учитывать мнение Польши и Венгрии. «Если Германия займет националистическую позицию, переговоры по беженцам провалятся. Достичь согласия по миграционной политике станет еще сложнее», — утверждает журналист. По мнению Рахмана, поражение Меркель также приведет к усилению популистской риторики Трампа и евроскептицизма сторонников Brexit. «Меркель — основа политической и экономической стабильности Европы. Если Германия не будет сплоченной и предсказуемой, европейский проект обречен на серьезные испытания», — предупреждает автор.

«Глубокий политический кризис в Германии будет иметь последствия для всей Европы», — пишет на первой полосе газета Le Monde. По мнению издания, ослабление позиций Ангелы Меркель может стать началом эры нестабильности в Европе. Le Monde критически оценивает решение СвДП идти на новые выборы для усиления своих позиций. Свободные демократы, пишет издание, «демонстрирует политическую близорукость». Проект единой Европы только недавно оправился после 10-летнего кризиса. В Австрии, Нидерландах и, в особенности, во Франции на последних выборах победили центристские и проевропейские партии. «Казалось, что франко-германский тандем близок к возрождению», — отмечает Le Monde.

В заключение издание напоминает о фундаментальной роли франко-германского сотрудничества в истории объединения Европы. «Германия не только первая экономика Европы. Это государство является полюсом стабильности ЕС и главным союзником Франции в проекте построения единой Европы. Германские политики должны осознать степень своей ответственности», — пишет Le Monde.

Немецкий журнал Der Spiegel не разделяет восторженных слов своих коллег в адрес Ангелы Меркель. Издание считает, что коалиция «Ямайка» (такое название она получила из-за совпадения партийных цветов участников переговоров с флагом карибской страны) была изначально обречена на провал. «Правительственная коалиция потерпела поражение из-за отсутствия ключевого элемента любого союза — взаимного доверия. Переговоры прошли в атмосфере страха. Переговорщики больше опасались не провала переговоров, а обмана со стороны партнеров по несостоявшейся коалиции».

По мнению Der Spiegel, еще одной причиной срыва переговоров стало падение авторитета канцлера. «Восхищение, которое испытывали в Германии по отношению к Меркель 2-3 года назад, сошло на нет. Так, лидер свободных демократов Кристиан Линднер и его партия до сих пор не могут оправиться от нанесшего большой урон СвДП периода участия в коалиционном с ХДС/ХСС правительстве», — пишет издание. Да и у самой Ангелы Меркель нет гарантий, что партия снова выдвинет ее кандидатуру в случае новых выборов. ХСС Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) сотрясает внутрипартийная борьба за власть, а СвДП, указывает журнал, «едва ли стоит рассчитывать на вознаграждение за свою роль в развале несостоявшейся коалиции». «В результате проиграли все участники переговоров», — с сожалением отмечает Der Spiegel.

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