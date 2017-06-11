/Поглед.инфо/ Renault прави сериозни заявки на руския пазар; икономическият спад не възпира инвеститорите да увеличават своите дялове в „Лада”. След години на спад, пазарът започна да се съживява.

Ръководството на Renault-Nissan е убедено, че предстои растеж на пазара в Русия. С течение на времето, руският пазар може да заеме първото място в Европа, изпреварвайки германският.

(рус.ез.)

Компания Renault снова хочет получать прибыль в России

Россия и автопром - вещи несовместные?

После многолетнего коллапса российский рынок начинает оживать. Финансовые показатели начала года свидетельствуют о том, что автомобили группы Renault (включая Lada) имеют сейчас все возможности, чтобы воспользоваться этим всплеском на рынке. У группы есть все необходимые рычаги, чтобы повысить прибыль на этом непростом рынке.

Renault делает серьезные ставки на российский рынок до такой степени, что его падение не отпугнуло инвесторов и не помешало увеличить долю участия в Lada. Похоже, что французская группа выходит, наконец, из тяжелого положения.

Николя Мор (Nicolas Maure), глава российского филиала Renault с 2016 года, всех успокоил, заявив в эти выходные, что компания сумела купировать краткосрочные риски ликвидности.

«Мы вовремя платим нашим поставщикам, наши посредники платят вовремя нам — у нас нет краткосрочных рисков ликвидности », — заявил Мор на полях Экономического форума в Санкт-Петербурге.

Потери значительно снижены

По словам Николя Мора, АвтоВаз с успехом ликвидировал свой чистый убыток. Он уже был сокращен на 40% за первые два года и снизился втрое в первом триместре до 45 миллионов евро. Операционные убытки снизились в шесть раз (16 миллионов евро).

Все это стало возможным благодаря возобновлению продаж. Оборот увеличился на 20% за первые три месяца текущего года до 720 миллионов евро. «Результаты значительно лучше, чем в прошлом году», — говорит Николя Мор, который надеется на рост прибыли, начиная с 2018 года. «Посмотрим, что будет в этом году», — добавляет он, не желая забегать вперед и надеясь на хороший сюрприз в плане продаж во втором триместре.

С начала этого года АвтоВаз активно пользуется восстановлением рынка и даже увеличивает свою долю на рынке. В то время как национальный рынок вырос на 2,6% за первые четыре месяца, продажи Lada увеличились на 8%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи Renault (4е место после Kia и Hyundai) увеличились на 14%. В общей сложности Альянс Renault-Nissan занимает почти 35% российского рынка. В прошлом году эта цифра составляла 33%.

В 2017 году рынок будет расти. Renault надеется на лучшее

На самом деле, французская компания очень гордится тем, что ей удалось стабилизировать продажи в стране. Тогда как в 2016 году финансовый год на рынке заканчивался с конечной цифрой на бирже (-11%), Lada зафиксировала падение на 1%, а продажи автомобилей Renault снизились всего на 3%.

АЕБ считает, что рынок может вырасти на 4% в этом году. Николя Мор ожидает рост в пределах 5 — 10%. Как бы то ни было, Россия, с ее 1,5 миллионами зарегистрированных автомобилей, еще далека от рекорда 2012-2013 годов, когда бы продано около 3 миллионов машин.

Но чтобы вернуться к прибыли французы рассчитывают не только на подъем на внутреннем рынке. Renault приступила к осуществлению крупных проектов на историческом заводе Lada в Тольятти, чтобы повысить свою производительность. Заводу нужно приложить немало усилий, чтобы вернуться к стандартам компании. Еще совсем недавно основной завод Lada, чьи производственные мощности могут достигать 1 миллиона единиц продукции, показывал уровень производительности на 25% ниже, чем завод Dacia в Румынии.

АвтоВаз под давлением показателей конкурентоспособности

Проблема управления производством обострилась в связи повышением доли капитала Renault прошлой зимой. Французам принадлежит теперь 70% акций, в то время как Nissan и Rostec владеют 30%. Теперь Renault включает счета российской компании в свою финансовую отчетность. Поэтому теперь речь о потере денег не идет.

Со временем этот рынок может занять первое место в Европе, опередив Германию. В России 30% населения владеет автомобилями (против 80% в Западной Европе), и 50% из этих машин старше 10 лет… Карлос Гон (Carlos Ghosn), глава Альянса Renault- Nissan, убежден, что российский рынок стоит на пороге роста.

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