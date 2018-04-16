/Поглед.инфо/ Френските специални служби водят тайна война срещу бойци на т.нар. Ислямска държава, пристигнали в Сирия и Ирак от Франция, съобщава френският ежедневник Le Figaro. Според публикацията, главната цел на френското правителство е да се предотврати връщането на тези бойци в родината им и, както потвърждават експертите, операцията постига успех.

Тази тайна война срещу родените във Франция джихадисти от т.нар. Ислямска държава, които, според Le Figaro представляват заплаха за страната, френските спецслужби водят от 2015 г.

Най-известният от джихадистите е Абделил Химич, бивш войник от Френския чуждестранен легион, който се превърна в един от лидерите на т.нар. Ислямска държава и евентуално е съпричастен в планирането на терористичните атаки през 2015 г. в Париж и през 2016 г. в Брюксел.

(рус.ез.)

Le Figaro: у Франции в Сирии своя секретная война

Французские спецслужбы ведут тайную войну с боевиками Исламского государства, прибывшими в Сирию и Ирак из Франции, сообщает Le Figaro. По словам издания, главная цель французского правительства — не допустить возвращения боевиков на родину, и, как утверждают эксперты, ему это по большей части удаётся.

C 2015 года французские спецслужбы ведут тайную войну с боевиками «Исламского государства»*, выходцами из Франции, которые до сих пор представляют угрозу для страны, сообщает Le Figaro. Самым известным из таких бойцов на сегодняшний день является Абделила Химич, бывший солдат французского иностранного легиона, ставший одним из лидеров ИГ и, возможно, причастный к планированию терактов 2015 года в Париже и 2016 года в Брюсселе.

Поисками боевика, первоначально замеченного в Сирии, но «испарившегося без следа» в конце 2017 года, ежедневно занимаются специалисты специальной группы «Аллат» (по имени ближневосточной богини доисламских времён), созданной в 2015 году внутри Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции для борьбы с джихадистами французского происхождения, отправившимися в Сирию или Ирак. Группа работает в сотрудничестве с другой межведомственной ячейкой под кодовым названием «Гермес», принадлежащей Управлению военной разведки. Именно «Гермес» составляет «списки целей на уничтожение» для Генерального штаба армии.

Из 1700 французов, фигурирующих в списках, 300 уже вернулись в страну и находятся под наблюдением, отмечает издание. Ещё около сотни были заключены под стражу, и по меньшей мере 300 — убиты на месте. Помимо Абделилы Химича, в приоритетных списках французских спецслужб находятся десятки других французских бойцов джихада. «Цель французских служб ясна — нейтрализовать их любым способом, будь то арест или уничтожение», — пишет Le Figaro.

Приказы относительно «особо ценных» террористов отдаются на высшем государственном уровне, при личном участии президента. По признанию Франсуа Олланда, он лично санкционировал как минимум четыре прицельные атаки на террористов. По информации газеты с 2013-го по 2017 год Франция ликвидировала как минимум 50 фигурантов списка приоритетных целей в разных частях мира — как в ходе авиарейдов и наземных военных операций, так и через союзников, которым была предоставлена информация от французских спецслужб.

«Эта секретная война ещё далека от завершения», — отмечает издание. «Большая часть руководства «Исламского государства» была уничтожена, однако часть важных членов группировки исчезла с радаров», — подтверждает глава Центра анализа терроризма Жан-Шарль Бризар.

Как сообщают источники газеты, после своего вступления в должность Эммануэль Макрон поддержал жёсткий тон высказываний своего предшественника в отношении террористов: «Не щадить!» «Цель — максимально препятствовать их возвращению во Францию. И пока дела с этим обстоят неплохо», — делится с изданием эксперт в области безопасности, близкий к Елисейскому дворцу.

Министр обороны Франции в свою очередь так высказалась о проблеме уничтожения террористов: «Если в Ракке есть бойцы джихада, которые гибнут в боях, я считаю, тем лучше».

Как замечает автор статьи, официально ни о каких «прицельных операциях» или списках на уничтожение речи не идёт, однако на самом деле это «секрет полишинеля».

На Ближнем Востоке «охота на джихадистов» началась летом 2015 года. «В это время Исламское государство безраздельно властвует в своём самопровозглашённом год назад халифате на территории Ирака и Сирии», — напоминает газета. После предотвращённого теракта в поезде между Парижем и Амстердамом, к планированию которого была причастна сеть террориста Абдельхамида Абауда, Франсуа Олланд 4 сентября 2015 года «дал зелёный свет» на прицельный удар по месту размещения террориста и его сообщников в Ракке, сообщает Le Figaro. Однако операция была отменена из-за опасений возможных побочных потерь. Ещё одна попытка ликвидировать террориста вместе с другими боевиками ИГ была предпринята французскими войсками в Ракке в октябре 2015 года, однако успехом не увенчалась. В это время террорист был уже в Европе с целью подготовки диверсионной группы для теракта в Париже.

После парижских терактов Франсуа Олланд был готов нанести тяжёлый удар. И здесь на помощь Франции пришли американские союзники. В ходе авианалётов, осуществлённых преимущественно американцами, в Ракке было убито значительное число бойцов джихада французского происхождения, фигурантов приоритетных списков на уничтожение. Помимо американских сил, большую роль в уничтожении французских боевиков в Ракке сыграли и другие союзники Франции — курды из формирования «Демократические силы Сирии», начавшие в июне 2017 года завершающий этап своей операции «Ярость Ефрата». Однако определённому числу террористов несирийского происхождения удалось скрыться, несмотря на усилия Франции и США, настаивавших, что все иностранные воины джихада должны «умереть в Сирии» и не иметь возможности «вернуться в родную страну и снова устроить террор».

После авианалётов война с террористами продолжилась на земле, в частности, в Мосуле при участии иракской армии, в подготовке которой участвовали более тысячи французских солдат и специалистов. Американская газета The Wall Street Journal 30 мая сообщила, что Франция предоставила своим иракским союзникам «список персон на уничтожение», однако Министерство обороны Франции этот факт отрицает, в отличие от многих высокопоставленных иракских военных, которые подтвердили в интервью французским СМИ факт передачи такого списка.

Что касается оставшихся французских бойцов ИГ, секретные службы Франции и союзников продолжают отлавливать их, однако, по словам Жан-Шарля Бризара, делать это становится всё труднее: «Исламское государство находится в процессе преобразования: создаёт тайные ячейки и присоединяется к связанным группировкам в других зонах боевых действий, которых становится всё больше — от Афганистана до Ливии».

По данным Министерства внутренних дел Франции, в Сирии и Ираке остаются в данный момент 730 взрослых граждан Франции и 538 несовершеннолетних. Из них около 10 находятся в заключении в Ираке, и около 60 — в Сирии. По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, в большинстве случаев суд над ними будет производиться там же, несмотря на многочисленные письма родственников заключённых. Теоретически вернуться во Францию на систематической основе смогут только дети, которым будет оказываться психологическая помощь.

По данным Центра анализа терроризма, во Францию из Ирака и Сирии уже вернулись 258 взрослых граждан страны и 68 детей. Более 180 из них подверглись уголовному преследованию.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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