/Поглед.инфо/ Евросъюзът заяви за намерението си да се върне към процеса на разширяване и въпроса за потенциалното приемане в редовете си на някои балкански страни, съобщава Le Monde. И въпреки, че по същество в Брюксел никой не вярва в успешното осъществяване на тази стратегия, за инициативата може да се хване Турция и да поиска възобновяване на обсъждането на нейното влизане в ЕС.

Европейската комисия озвучи предложение, а по-добре е да се каже, вече „стратегия“ за продължаване на разширяването на Евросъюза с помощта на възможното присъединяване към него на шест балкански страни – Сърбия, Косово, Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина и Македония, пише Le Monde. Впрочем, според прогнозите, приемането на нови членове в редиците на страните от ЕС ще се състои не по-рано от 2025 година.

Както напомня изданието, процесът на разширяване на Евросъюза беше тържествено започнат на събирането в гръцкия Солун още през 2003 година. Но се наложи да се спре заради недостига на инициатива от страна на Брюксел и нежеланието да се провеждат необходимите реформи сред потенциалните кандидати за влизане.

Към дадения момент сред страните от Балканския полуостров официални кандидати са само Сърбия и Македония, затова формулировката относно 2025 година по същество засяга само тях. Според председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер само обозначаването на конкретните времеви рамки може да подтикне страните към по-активно провеждане на реформи.

Впрочем, в лични беседи се изяснява, че в Брюксел никой особено не вярва в силата на подобни „предложения“. „Кой може да помисли, че Косово в близко време ще се влее в процеса на интеграция, докато пет страни, включително и Испания не го признаят като държава?“ - разсъждава изданието.

(рус.ез.)

На самом деле страны — участницы ЕС не слишком хотят принимать в свои ряды новых членов. К примеру, Франция уже отмечала, что Евросоюзом из 28 государств, которых с уходом Великобритании станет 27, слишком трудно управлять. Особенно когда некоторые члены ЕС вроде Польши или Венгрии, несмотря на свою принадлежность к «клубу», слишком вольно обращаются с понятием «правового государства». Многие дипломаты до сих пор говорят, что процесс принятия Болгарии и Румынии, завершившийся в 2007 году, был слишком поспешным, поскольку обеим странам так и не удалось справиться с коррупцией. На сегодня даже комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан признаёт существование «усталости, связанной с расширением Евросоюза».

Однако в силу геополитических обстоятельств Брюссель не может и дальше продолжать игнорировать «западные Балканы». ЕС надеется увести эти нестабильные страны из-под растущего влияния России, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Так, по утверждению французской газеты, Москва распространяет в регионе «антиевропейскую пропаганду» и поддерживает националистические движения.

Страны Персидского залива тоже «тревожат» верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, потому что они зачастую поддерживают «радикальное видение ислама» среди жителей стран Балканского полуострова, которые потом едут в Сирию и Ирак в качестве джихадистов. Премьер-министр Албании Эди Рама предупреждает, что если перспектива вступления в ЕС окажется лишь иллюзией, то уже через пять лет «ситуация может измениться к худшему».

Кроме того, возвращение к процессу расширения таит для ЕС ещё одну проблему, подчёркивает Le Monde. Вслед за Балканскими странами возобновить обсуждение о вступлении в ряды Евросоюза может потребовать и Турция. В отношении Анкары процесс интеграции заморожен уже в течение нескольких месяцев, и из-за «авторитарных действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана» никто в ЕС больше не поддерживает эту инициативу.

При этом турецкий лидер подчёркивает, что его страна хочет полноправного членства в Евросоюзе. Таким образом, Эрдоган отмёл предложение французского президента Эммануэля Макрона, который говорил о необходимости пересмотра отношений с Анкарой — «не в рамках процесса интеграции, а сотрудничества, партнёрства». 26 марта на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском, Жан-Клодом Юнкером и болгарским премьером Бойко Борисовым у Эрдогана вновь появится возможность «разыграть карту вступления в ЕС», резюмирует издание.

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