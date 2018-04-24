/Поглед.инфо/ Политиката на Еманюел Maкрон, който все по-често предпочита да действа зад гърба на парламента показва, че той се стреми да си присвоява все повече правомощия, отнемайки ги, доколкото е възможно, от законодателната власт, пише на страниците на френското издание Libération журналистът Матиас Taвел. Според автора "Макроновата Франция" се придвижва към "Путиновата Русия", а самият Макрон – към статута на самодържец.

През 2015 г. Емануел Maкрон каза, че на Франция "не й достига крал" и след избирането му за президент започна да полага всички усилия за укрепване на и сега прекалено могъщия статут на президента, пише в статията си френският публицист, който е член на партията „Непокорна Франция”.

Както отбелязва авторът, следвайки такъв курс, Maкрон върши неща, „които не си позволи дори Никола Саркози”, като например, редовно провежда разкошни мероприятия в луксозния интериор на Версайския дворец. Неотдавна представената от правителството на Maкрон конституционна реформа, в рамките на която се предвиждат редица мерки за отслабване властта на парламента, и по-специално, значително намаляване броя на депутатите, се вписва в тази логика, смята Тавел.

(рус.ез.)

Публицист: «гиперпрезидент» Макрон движется к статусу «абсолютного монарха»

Материал представлен в пересказе ИноТВ

Политика Эммануэля Макрона, который всё чаще предпочитает действовать без оглядки на парламент, показывает, что он стремится присвоить себе как можно больше полномочий, отобрав их у законодательной ветви власти, пишет на страницах Libération публицист Матьяс Тавель. По мнению автора, «макроновская Франция» движется в сторону «путинской России», а сам Макрон — видимо, к положению самодержца.

В 2015 году Эммануэль Макрон заявил, что Франции «не хватает короля», — а уже после своего избрания на президентский пост стал прилагать все усилия, чтобы укрепить и так чрезмерно мощный статус президента, пишет в своей статье для Libération французский публицист и член партии «Непокорённая Франция» Матьяс Тавель.

Как отмечает автор, следуя подобному курсу, Макрон делает «даже то, что не позволял себе Николя Саркози», — например, регулярно проводит различные мероприятия в роскошных интерьерах Версальского дворца. Недавно объявленная правительством Макрона конституционная реформа, в рамках которой предполагается целый ряд шагов по ослаблению полномочий парламента и, в частности, значительное сокращение количества парламентариев, вписывается в эту логику, считает Тавель.

Как отмечает публицист, Макрон уже давно хочет получить возможность «обходить» парламент, поскольку в его глазах парламентская демократия — «пусть она у нас и не совершенна» — является и вовсе «обузой». Это уже проявилось в том, как президент реализует свои политические шаги, — он нередко прибегает для этого к президентским указам, оставляя депутатов «за бортом», а, к примеру, новый закон о высшем образовании стал применять ещё до того, как его одобрил парламент. Сокращение числа депутатов Национального собрания (нижняя палата. — ИноТВ) и членов сената (верхняя палата. — ИноТВ) лишь усугубит ситуацию, убеждён Тавель.

Французские СМИ уже сообщали, что если число депутатов будет, как предлагает Макрон, снижено с 577 до 404, то Франция будет второй страной в Европе с самым маленьким количеством депутатов нижней палаты на душу населения, — и это притом что ниже всего этот показатель не где-нибудь, а в России, подчёркивает автор. «Когда видишь, что цель макроновской Франции в демократическом плане — это путинская Россия, это символично» — иронизирует он.

Между тем, как полагает автор, сокращение числа депутатов в рамках конституционной реформы, если последняя всё же будет реализована, отнюдь не поможет парламенту строже контролировать правительство, как об этом заявляют авторы реформы, — но зато может вылиться в серьёзное сокращение полномочий парламента: законодателям будет сложнее работать, поскольку для принятия тех или иных мер им необходимо формировать группы, имеющие порог в некоторое количество человек. Кроме того, избирательные округа значительно вырастут, что сильно осложнит жизнь мелким партиям, которым будет сложно набирать голоса такого числа людей, отмечает Тавель.

Наконец, реформа Макрона не предполагает никаких шагов навстречу гражданам — и тем более предоставления им таких полномочий, которые, к примеру, есть у жителей некоторых штатов США, где депутатов могут до окончания мандата отзывать по требованию населения, пишет публицист. Всё это показывает, что цель Макрона — не принести перемены, как он заявлял перед выборами, а консервировать систему «гиперпрезидентства» во Франции, подытоживает автор.

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