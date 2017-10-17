/Поглед.инфо/ Всяка година, заедно с отпадъчните води, в канализацията на Швейцария попада злато и сребро за над три милиона франка. В отпадъчните води на кантона Тичино концентрацията на злато е толкова висока, че е напълно рентабилно да се започне добивът му. Причината е в наличието на няколко злато-обогатителни комбината, разположени в района на кантона.

По данни на «Eawag» - институт по проблемите на водното стопанство, всяка година в швейцарската канализационна система изтичат 3000 кг сребро, 43 кг злато, 1070 кг гадолиний (Gd), 1500 кг неодим (Nd) и 150 кг итербий (Yb). Причината е, че с развитието на иновационните технологии, в Швейцария нараства добива на редки, скъпоценни и тежки метали за нуждите на промишлеността.

(рус.ез.)

В Швейцарии золото и серебро находят в канализации

Каждый год в Швейцарии вместе со сточными водами утекает одного только золота и серебра на сумму в три миллиона франков. Интересно, что в сточных водах кантона Тичино концентрация золота столь высока, что было бы даже вполне рентабельно заняться его добычей. Причина — наличие в кантоне нескольких золото-обогатительных комбинатов.

В Швейцарии золото и серебро находят в канализации

Каждый год в Швейцарии вместе со сточными водами утекает одного только золота и серебра на сумму в 3 млн франков. К такому выводу пришел Швейцарский ННИ проблем водного хозяйства «Eawag» в своем исследовании, посвященном вопросу содержания драгоценных и тяжелых металлов в сточных водах.

В абсолютных цифрах, если верить данным этого ННИ, каждый год в канализацию Швейцарии утекают 3 тыс. кило серебра, 43 кг золота, 1 070 килограмм гадолиния (Gd), 1 500 кг неодима (Nd) и 150 кг иттербия (Yb). С чем это связано? В чем причина? Дело в том, что с развитием инновационной экономики в Швейцарии растет и применение в промышленности редкоземельных, драгоценных и тяжелых металлов.

Например, тантал и германий все активнее применяется в электронной промышленности, ниобий и титан — в технологиях легирования, гадолиний же необходим в производстве контрастных веществ, нужных для рентгеновских исследований. И вот недавно ННИ проблем водного хозяйства «Eawag» задался вопросом, что происходит со всеми этими металлами после того, как они отслужили своё?

Золото в Тичино

Группа экспертов НИИ проанализировала в Швейцарии 64 комплекса очистных сооружений на предмет того, какие ценные металлы можно обнаружить в сточных водах и отложениях. Финансирование проекта было осуществлено Федеральным ведомством Швейцарии по вопросам охраны окружающей среды (Bundesamt für Umwelt — BAFU).

Выяснилось, например, что в кантоне Юра в сточных водах наблюдается повышенное содержание рутения, родия и золота, что связано, как видно, с деятельностью часовой промышленности в этом регионе.

В некоторых районах кантонов Граубюнден и Вале были обнаружены следы мышьяка, что, скорее всего, обусловлено естественными причинами. Интересно, что в сточных водах кантона Тичино концентрация золота столь высока, что было бы даже вполне рентабельно заняться его добычей. Причина — наличие в кантоне нескольких золото-обогатительных комбинатов.

Однако в целом, как указывают ученые из «Eawag», заниматься вылавливанием ценных металлов из сточных вод в экономическом смысле совершенно не выгодно. Гораздо более важным с их точки зрения является то обстоятельство, что в целом по стране нигде не наблюдается превышения никаких предельных норм содержания потенциально опасных для человека веществ.

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