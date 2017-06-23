/Поглед.инфо/ Двама безстрашни руснаци – мъж и неговия телохранител, почти предизвикаха скандал, преследвайки нападналите ги бандити до най-опасното парижко предградие – Сен Дени. Бандитите просто са се объркали: те би трябвало да знаят, че не е вежливо да ограбват представител на Министерството на отбраната на Руската федерация; особено когато е придружаван от телохранител-жена.

Според списание Le Point, групата бандити счупили стъклото на колата на руския представител, грабнали чантата му от задната седалка и побегнали с мотопедите си на пълна скорост. Но както в най-добрите американски екшъни, жертвите веднага се втурнали да преследват бандитите и в един от най-опасните квартали на Сен Дени – Куртей Флореал, разпознали четиримата нападатели. Да се обадят в полицията нямало време и руснаците решили сами да се справят, независимо че групата на бандитите нарастнала на около петдесетима.

(рус.ез.)

Сен-Дени: двое россиян преследовали своих грабителей до самого опасного квартала

Двое бесстрашных россиян, мужчина и его телохранитель, чуть не спровоцировали потасовки во время преследования напавших на них грабителей вплоть до самых опасных кварталов в Сен-Дени.

Но бандиты просчитались. Им бы нужно было знать, что нехорошо отбирать сумку у представителя Министерства обороны РФ. Особенно, когда его сопровождает телохранитель — в данном случае женщина.

Вчера, 20 июня, около 18 часов, официальный представитель компании по вооружениям (Рособоронэкспорт — прим. ред.), работающей от имени русского правительства, ехал в салон Ле Бурже в автомобиле, за рулем которого был его телохранитель. Остановившись на светофоре в самом центре Сен-Дени, он был ограблен через окно, сообщает журнал Le Point на своем веб-сайте. За несколько секунд несколько головорезов проникли в машину (разбив стекло — прим. ред.), чтобы украсть сумку на заднем сиденье и затем умчались на полной скорости на своих мопедах.

Двое против пятидесяти

Никто не рассчитывал на такую решительность двух россиян. Прямо как в лучших американских боевиках, пострадавшие немедленно бросились в погоню за бандитами через все кварталы департамента Сен-Дени. В какой-то момент им показалось, что они узнали четырех нападавших в квартале Куртий-Флореаль. И, конечно же, вопрос о вызове полиции не стоял. Бесстрашные россияне решили самостоятельно поймать предполагаемых агрессоров. Почуяв неладное, молодые люди собрали своих дружков со всей округи, и в считанные минуты около пятидесяти человек преградили дорогу бесстрашным россиянам. В конечном итоге жертвы нападения были вынуждены позвонить в полицию, полицейские тут же прибыли на место. Четыре человека были задержаны. Прокуратура города Бобиньи начала расследование.

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