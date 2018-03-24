/Поглед.инфо/ Френският сенатор Брюно Ретайо е огорчен от студената реакция на Париж от преизбирането на Владимир Путина за президент на Руската федерация. Бойкотирането на руския павилион на Панаира на книгата в Париж от френския президент Емануел Макрон е грешка, защото от 18-ти век насам нашите [тоест френската и руската] литератури са дълбоко преплетени. Но за г-н Макрон "няма френска култура", да не говорим за руска... Очевидно, за него душата на народа е потопена в мрак.

Това е обезпокоително, защото, когато говорим за Русия, винаги възниква въпросът за душата и това хвърля светлина върху нейните политически мечтания. Според сенатора, Западът прави грешка като продължава да неуважава Русия. Разбира се, случаят "Скрипал" не може да остава без отговор, но шпионската война не трябва да засилва атмосферата на Студената война, която продължава от времето на украинския конфликт.

За няколко години между Европа и Русия се издигна стена. Възгордялите се европейци и американци не успяха да протегнат ръка на разбитата и унижена Русия. В резултат на всичко това, в атмосфера на Студената война, да се разделя нашия континент е опасно. Време е да възстановим партньорството и доверието колкото е възможно най-скоро, за да върнем Русия в европейското семейство, настоява сенатор Брюно Ретайо.

(рус.ез.)

Давайте не будем поучать Россию!

Сенатор Брюно Ретайо огорчен прохладной реакцией Парижа на переизбрание Владимира Путина.

Франция с неодобрением и прохладой отнеслась к победе Владимира Путина. Мы делаем ошибку, продолжая неуважительно относиться к России. Разумеется «дело Скрипаля» не могло оставаться без ответа, но война шпионов не должна усиливать атмосферу холодной войны, которая длится со времен украинского конфликта.

Бойкотировав российский павильон на Парижской книжной ярмарке, Эммануэль Макрон совершил ошибку, потому что с 18-ого века наши литературы глубоко взаимосвязаны. Правда, для господина Макрона «не существует французской культуры», не говоря уж о русской… Очевидно, что душа народа для него — потемки. И это тревожно, потому что, когда речь заходит о России, всегда возникает вопрос о душе, и это проливает свет на ее политические метания.

Должен ли был Эммануэль Макрон позвонить Путину, чтобы преподать ему урок, а не для того, чтобы поздравить с избранием? В области международных отношений лучше избегать высокомерия и нравоучений. Независимо от того, нравится ему Владимир Путин или нет, Россия — огромная страна, сосед ЕС и ключевой игрок на международной арене.

Франции не стоит вставать в позу, а лучше сосредоточиться на вопросах своей безопасности

Естественно, российская политика не соответствует всем нашим демократическим принципам, для установления которых обществу потребовалось почти столетие. Абсолютная монархия, революционный террор, авторитарная империя — у нас тоже не всегда были чистые руки. Каждая нация идет своим путем. Еще 30 лет назад Советский Союз был огромной тюрьмой, окруженной ракетами, направленными против нас. Эта гигантская страна освободилась от своих оков, но оплакивает свое былое величие. С Россией нужно говорить откровенно, но нельзя ее унижать, рискуя увидеть, как она встает на дыбы, как раненый медведь. Давайте воздержимся от поучений и от двойных стандартов, с которыми мы часто сталкиваемся.

Безусловно, Россия тоже совершает ошибки, за которые ее нужно осуждать, но давайте будем справедливыми и независимыми в наших оценках. Как насчет Трампа, с его опасной непредсказуемостью, таможенными барьерами, готовностью нарушить Венское соглашение об иранской ядерной программе и его экстерриториальными санкциями против европейских компаний? США — наши союзники и друзья, но мы не можем быть их вассалами.

Как насчет Китая, с его единственной партией и бессменным президентом, его агрессией в Южно-Китайском море, великими шелковыми путями, которые укрепляют его экономическое господство? «Когда Китай проснется, мир пошатнется». С этой точки зрения, кого стоит больше бояться — Москву или Пекин?

И, наконец, как насчет египетской демократии и президента Египта Ас-Сиси, переизбранного за несколько дней? Короче говоря, давайте не будем заниматься морализаторством на глазах у всего мира.

Исторический бардак

По правде говоря, Франции не стоит вставать в позу, а лучше сосредоточиться на вопросах безопасности и мира в Европе и во всем мире. Наш век пропах порохом. Что мы должны сделать, чтобы покончить с мировыми угрозами? Покончить с исламистским тоталитаризмом. Стабилизировать ситуацию в Сирии. Заставить Иран и Саудовскую Аравию, шиитов и суннитов отказаться от их экспансионистских планов. Остановить вновь развязанную Вашингтоном и Москвой гонку вооружений, особенно ядерную. Сдерживать Китай, который наблюдает за Сибирью, как кошка за мышью. Все эти вызовы требуют, чтобы Франция, Европа и Россия работали вместе.

Настало самое время понять: чем больше мы изолируем Москву, тем больше Москва замыкается в своей уверенности, фрустрации и односторонних международных реакциях. Что мы выиграли с момента введения эмбарго против России? Ничего! Ситуация в Украине остается замороженной. Россия никогда не вернет Крым и Севастополь, исторический порт своего флота. В Сирии вместо того, чтобы сотрудничать с Россией, мы совершенно потеряли сноровку. Европейский континент разделен, а его единство могло бы сделать из него главную мировую силу. Это исторический бардак!

За несколько лет между Европой и Россией выросла стена. Мнения разделились. Европейцы и американцы не смогли протянуть руку разрушенной и униженной России в поисках гордости. С тех пор в Москве резко усилились националистические и имперские амбиции. В результате всего происходящего атмосфера холодной войны опасно и напрасно делит наш континент. Настало время как можно быстрее восстановить партнерство и доверие, ведущие к возвращению России в европейскую семью.

Это очень сложно, но не так уж невыполнимо, потому что перед Владимиром Путиным стоит серьезная задача. И речь идет не о влиянии и стабильности его страны. Это сделано! Не о признании на международной арене. Это тоже сделано! Перед ним стоит проблема экономического и социального прогресса. Нефть и газ заканчиваются. Российский народ терпит и стремится к светлому будущему.

России нужна Европа, а Европе нужна Россия. Франция Вольтера и Дидро, Франция, которая приняла Тургенева, дала свой язык Толстому и опубликовала Солженицына, Франция, за которую сражались Ромен Гари и Жозеф Кессель — такая Франция должна стать мостом между Европой и Россией.

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