/Поглед.инфо/ Наднационалните елити, които доскоро контролираха САЩ и до днес имат решаващо влияние върху европейската политика, това не са аналог на грохналото и неадекватно късносъветско Политбюро, а група опитни бизнесмени и политици, които ще изсмучат от нас още много кръв.

Вижте какво става във Франция и ще се убедите как тънко, ефективно и пресметливо те лъжат френските избиратели, използват емоциите им в своя полза. Само преди месец, повечето експерти отдаваха предпочитания на Франсоа Фийон, който се харесваше на публиката, имаше висок рейтинг, подкрепа от партиите и бе в състояние да се възползва от обстоятелството, че избирателят е уморен от властващия политически истеблишмент, по-конкретно от Франсоа Оланд. Този кандидат напълно удовлетворяваше Русия. Но наднационалната олигархия нанесе ответен двоен удар. Първо, на Фийон бе спрегнат компромат, който, дори за европейските стандарти, е нелеп. Второ, извлече поуки от победата на Тръмп в САЩ и бързо издигна кандидат, представян като независим и антисистемен, който да обере протестния вот на избирателите срещу корумпираните политици. Запознайте се с Еманюел Maкрон - френски политик, бивш министър на икономиката и бивш инвестиционен банкер на Ротшилдови (макар че по аналогия с тайните служби, бивш банкер няма).

(рус.ез.)

Банкир Ротшильдов - будущий президент Франции?

Ситуация вокруг французских выборов наглядно показывает с какими умными и опытными оппонентами мы имеем дело. Наднациональная олигархия и бюрократия - это действительно опасные противники, справиться с которыми будет очень непросто, даже если Путину и Трампу удастся договориться между собой о сотрудничестве против них. Самое опасное свойство той самой наднациональной олигархии и бюрократии, о которой Путин говорил на Валдае, это не её денежные ресурсы, и не доступ к рычагам власти, хотя это очень важно. Самое опасное - это способность условных Соросов и Каганов к самообучению. Наднациональные элиты, которые до недавнего времени полностью контролировали США и сейчас оказывают решающее влияние на европейскую политику - это не аналог дряхлого и неадекватного позднесоветского Политбюро, а группа умных и опытных дельцов и политиков, которые нам еще много крови попортят. Посмотрите на то что происходит сейчас во Франции, и вы уведите, как тонко, эффективно и расчетливо они обманывают французских избирателей и используют их эмоции в свою пользу.

Всего месяц назад большинство экспертов отдавали предпочтение кандидату Франсуа Фийону, который нравился французской публике, имел высокий рейтинг, партийную поддержку, и мог воспользоваться тем, что избиратель смертельно устал от существующего политического истеблишмента, и конкретно от Франсуа Олланда. Россию этот кандидат полностью устраивал, и вроде бы всё было хорошо, но не тут-то было. Наднациональная олигархия и бюрократия нанесли ответный двойной удар. Во-первых, на Фийона накопали компромат, который даже по европейским меркам кажется смешным, но в условиях тотальной медийной раскрутки он эффективно обвалил его рейтинг, и сейчас даже его однопартийцы требуют, чтобы он снял свою кандидатуру. А во-вторых, наднациональный олигархат наглядно показал, что сделал выводы из победы Трампа в США, и быстро организовал появление в избирательной кампании якобы независимого и антисистемного кандидата, который перетянет на себя тот самый протестный электорат, который устал от надоевших и коррумпированных политиков.

Встречайте, Эммануэль Макрон — французский политик, экс-министр экономики и бывший инвестиционный банкир дома Ротшильдов, хотя по аналогии с сотрудниками спецслужб хочется уточнить, что бывший банкиров не бывает. В истории его появления в президентской гонке восхищает та легкость, с которой из инвест-банкира, пиарщики и СМИ смогли сделать антисистемного кандидата. Он не идет на выборы от надоевших партий, у него из ниоткуда сформировалось собственное движение, которое считается и не левым, и не правым, то есть как раз таким чтобы забрать себе максимальное количество недовольных избирателей со всех краев политического спектра. Его программная книга называется ни много ни мало "Революция!" и обещает избирателем быть во всём хорошим и против всего плохого, правда без особой конкретики. Образ банкира-революционера мне кажется слегка маразматичным, но судя по опросам, часть избирателей не видит в этом образе никаких внутренних противоречий. Даже если сделать скидку на то, что заказные опросы умышленно пририсовывают Макрону высокий рейтинг, всё равно результат его PR-кампании впечатляет.

Пиарщикам Макрона пока удается совместить в его образе две несовместимые вещи - он как бы за мягкий экономический неолиберализм, но при этом за простого человека и против истеблишмента, а помимо этого он еще и за Европу и мультикультурализм, но вот эти аспекты стараются не выпячивать, а то мало ли какой теракт или массовое изнасилование могут произойти и повредить ему рейтинг.

Очень вероятно, что второй тур выборов во Франции будет проходить между Ле Пен и Макроном, и нужно признать, что у бывшего ротшильдовского банкира есть большие шансы на победу, так как все СМИ и все системные партии будут агитировать за него. Сорвать его победу может или очень серьезный скандал, ну, что-то вроде скандала со вскрытой перепиской Хиллари Клинтон, или небывалая мобилизация французских евроскептиков. В общем вся надежда на русских хакеров и Джулиана Ассанджа.

И последнее. Все это я вам рассказал не просто так и, хотя следить за президентской гонкой во Франции - очень интересно, в вероятной победе Макрона нет ничего трагичного, мы её точно переживем. Однако наблюдая за тем, как строится его публичный образ и какие месседжи он продвигает в избирательной кампании, нельзя не заметить, что наши геополитические оппоненты готовят своего Макрона и для президентских выборов в России. У них есть даже несколько потенциальных "Макронов", которых можно нарядить в одежды революционеров, популистов, правдорубов, а еще борцов с коррупцией и истеблишментом, причем работа в этом направлении уже ведется. Посмотрите на то как выстраивается имидж Навального, Касьянова и даже Ройзмана, о кандидатуре которого активно перешептываются московские политтехнологи. И вот, что я хочу вам сказать... как же хорошо, что Россия - это не Франция. Здесь у такого кандидата нет никаких шансов и это очень хорошо.