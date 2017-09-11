/Поглед.инфо/ С така наречения договор от Лисабон от 2007 г., започва налагане на политическата диктатура на брюкселската администрация над цяла Европа, целяща да премахне опозицията на местните национални елити и да си присвои правото да решава съдбата на половин милиард европейци.

Но Унгария не иска да бъде "периферия". "Истинската битка едва сега започва. Никой няма да бъде приет в Унгария против волята на унгарския народ", заяви Петер Сийярто, министър на външните работи. "Унгария винаги е считала решението на Брюксел за задължително приемане на мигранти като несъответстващо на правото на ЕС, доколкото подобно решение не може да отнема от държавата-членка правото сама да решава кого да приема на нейна територия и кого не."

Словакия зае сходно становище: "Напълно зачитаме решението на Европейския съд. Европейският съд е приел друга правна преценка. Нашата позиция обаче не се променя. Ще продължим да работим така, че солидарността да се проявява по различен начин, не чрез приемане на бежанци, които дори не желаят да останат при нас", заяви словашкият премиер Роберт Фицо.

(рус.ез.)

Битва восточноевропейцев с Брюсселем ещё впереди

Введёт ли Евросоюз санкции против стран-членов Евросоюза?

Заломив руки Венгрии и Словакии решением Суда ЕС, отказавшем в иске этих двух государств, не желающих впускать к себе чужаков-мигрантов, Брюссель вбил клин в европейское единство, которого уже никогда не будет. Достаточно вспомнить, что за шестьдесят лет, от Римского договора, подписанного в 1957 году и устранявшего преграды на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала, до Лиссабонского договора 2007 года, положившего начало политической диктатуре брюссельских чиновников почти во всей Европе, Евросоюз, ломая сопротивление местных национальных элит, превращался из инструмента экономического роста в «европолитбюро», присвоившее право решать судьбы полумиллиарда европейцев. Стирание национальных границ в Европе далеко не умозрительная проблема. Если в обмен на беспошлинную торговлю тебе продиктуют и внешнюю, и внутреннюю политику, и нормы правосудия, и даже правила общежития, то исчезают все причины называть государство независимым. И чувство национальной гордости тут ни при чем. Бельгия, Западная Германия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Италия, учредившие в 1957 году Европейское экономическое сообщество (Общий рынок), по уровню жизни и ценностям, в том числе и духовным, мало чем отличались друг от друга, но и тогда идея состояла в трансграничном раскрепощении экономического потенциала, а не в уничтожении национальных суверенитетов. Однако с развалом СССР в ЕС, куда их затягивали, повалили страны бывшего соцлагеря. Дать им доступ к общему рынку, оставив политически независимыми, – это был бы плохой бизнес. Поэтому всяк входящий туда должен был принять не только «помощь ЕЦБ и МВФ», но и цели, задачи, идеологию стран-учредителей ЕС. Подчиниться им. И подчинились. Венгрия со Словакией – в 2004 году. А дальше, как в поговорке: торговали - веселились, подсчитали - прослезились. Очень быстро стало очевидным, что власть Еврокомиссии оказалась выше законно избранной власти независимых европейских государств. Диктат еврокомиссаров порождает множество проблем, из которых громче всех – миграция. И первый bye-bye из-за этого уже прозвучал. Будет ли второй? Всё зависит от того, как поведут себя «комиссары», два года назад принявшие программу расселения 160 тысяч мигрантов из Италии и Греции. Через пару недель она уже должна была завершиться, но по сей день единая Европа едва осилила 30 тысяч нелегальных мигрантов, в основном из африканских стран. Франция, Великобритания, Испания, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Польша и Словакия изначально были против, но если главный еврокомиссар Жан-Клод Юнкер «за», то кто может его остановить? Как пишет немецкая Deutschlandfunk, «против выполнения миграционных квот выступали все страны Вишеградской группы – Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Отказались подчиниться команде Великобритания и Дания. Но только Венгрия и Словакия решительно заперли границы для сомнительных бегунов за евросчастьем и подали иск в Европейский суд в Люксембурге с требованием отменить решение совета глав МВД стран Евросоюза о квотировании распределения беженцев». И получили только что отказ. Не могут страны, продавшие суверенитет Евросоюзу, противоречить евробюрократам – сказано, и точка. И несколько слов о том, почему Еврокомиссию и её квоты поддержали Германия, Италия, Австрия и Швеция.

Закопёрщик здесь – Германия. Сошлюсь на откровенноепризнание Deutsche Welle: «Экономике Германии без притока трудовых мигрантов не прожить». Немецкому рынку труда нужны квалифицированные кадры, которых в Германии нет. «В ближайшие два десятилетия, – пишет издание, – численность населения в трудоспособном возрасте от 20 до 64 лет может сократиться на 10,5 миллиона человек. Иными словами, до 2035 года немецкий рынок труда будет ежегодно в среднем терять по полмиллиона работников. Предотвратить подобный сценарий способны иностранные трудовые мигранты». Институт немецкой экономики (IW) в Кельне, данными которого оперирует DW, советует решать задачу прагматично: привлекать в Германию в виде трудовых мигрантов квалифицированных иностранцев. Прежде всего, в обрабатывающую промышленность, где дефицит кадров особенно велик. За последние три года число иностранцев, занятых в немецкой промышленности, выросло на 22,5 процента, в здравоохранении – почти на 35. Сирийцы, кстати, составляют уже четвертую по численности после румын, греков и австрийцев группу работающих в Германии иностранных медиков с высшим образованием. Учёные IW насчитали в этой области 1500 дипломированных сирийцев. В результате сегодня уже каждый 20-й врач в Германии – выходец из Сирии. Без мигрантов сейчас в промышленности Германии пустовали бы 74 тысячи рабочих мест, в здравоохранении – более 19 тысяч. Крупнейшими поставщиками дипломированных специалистов для немецкой промышленности стали Франция и Индия. Затем идут итальянцы, испанцы, австрийцы, китайцы, турки. При этом из взятых на работу беженцев из Сирии, Афганистана, Ирака и Эритреи 44 процента заняты малоквалифицированной работой. А вы спрашиваете, почему канцлер Меркель «за». Она отбирает из беженцев «сливки», оставляя в Италии с Грецией толпы жаждущих европейской социальной помощи и дармового жилья беглецов.

Однако вернёмся к «бунтарям» против диктатуры Брюсселя. Та же Deutschlandfunk сообщила, что Будапешт будет обжаловать решение Суда ЕС по квотам на расселение беженцев, поскольку оно «политически мотивировано и безответственно». Однако без «отстойников» для дешёвой рабочей силы в ЕС никак не обойтись, и находиться они должны на периферии. Венгрия «периферией» быть не хочет. «Настоящая битва только начинается, ни один человек не будет переселен в Венгрию против воли венгерского народа, – заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. – Венгрия неизменно считает решение об обязательной релокации мигрантов несоответствующим праву Евросоюза, поскольку таким решением нельзя отобрать у государства-члена права на самостоятельное решение, кого впускать на свою территорию, а кого - нет». Словакия – тоже: «Мы полностью уважаем решение Европейского суда. У Европейского суда сформировалась иная правовая оценка. Наша позиция, однако, не меняется. Мы и далее будем работать над тем, чтобы солидарность проявлялась иным способом, нежели принятием беженцев, которые у нас и не хотят оставаться», – отреагировал на вердикт суда премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Так что следующим актом прощания государств Европы с национальной независимостью могут стать санкции Евросоюза против… стран-членов Евросоюза.

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