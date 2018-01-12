/Поглед.инфо/ Западът сега вече не прилича на „фар на свободата, проблясъците на който даваха надежда“ на жителите на Източна Европа, заяви в интервю пред Parlamentní Listy бившият депутат от Европарламента от Чехия Иво Стрейчек. Според него въпреки гръмките заявления на политиците и Средствата за масова информация, „главна заплаха“ за европа като цяло и за Чехия в частност сега стана не Русия, а „самият съвременен Запад“.

Отдавна трябваше да осъзнаем, че съвременния Запад вече не носи надежда за всички и да престанем да наричаме Русия „главна заплаха“. За сега европейците няма да разберат това, малко неща ще им помогнат, уверен е Иво Стрейчек, бивш депутат от Европарламента от партията ODS и член на административния съвет на Института Вацлав Клаус. Проблемът се заключава в това, че „главната опасност“ за Запада сега е самия съвременен Запад, подчерта Стрейчек в беседата си с кореспондента на Parlamentní Listy.

Според него Западът „необяснимо ожесточава политиката на конфронтация“ с Русия. Междувременно в хода на военната операция в Сирия руснаците фактически разобличиха „погрешната“ политика на САЩ в региона и „американската военна несъстоятелност“, отбеляза Стрейчек в интервюто си за Parlamentní Listy. Той нарече това показателен пример за промени в съвременния свят: „Руснаците заеха много прагматична и реалистична позиция и тяхната външна политика е предсказуема. А американците (не само в Сирия) демонстрираха своята външнополитическа безпомощност и дилетантизъм. Руснаците не се опитваха да натрапят на Сирия ново правителство и нов президент, въпреки че това беше някогашна съветска традиция, както ни е известно от собствената ни история. Съветската роля на натрапване на „универсална истина“ поеха върху себе си американците и я изпълняват по целия свят. Аз никога не бих повярвал, че виждам нещо подобно“ - призна бившият европарламентарий.

Както счита той, доста сериозен и опасен проблем става ескалацията на напрежението на Корейския полуостров, тъй като никой не е в състояние да стане гарант за договор, който би позволил да се регулира ситуацията. Руският президент предложи помощта си за преговорите, но американците се отказаха от съвместни действия и сътрудничество , напомни Стрейчик. „Китай не са се засилили да се занимават с това, американците не вярват на руснаците, а корейците на вярват на американците. Но никой друг, освен тези държави не може да оглави процеса на намаляване на напрежението“. В подобна ситуация е доста сложно да останеш оптимист, отбеляза чешкият експерт. Според него, позитивният момент може да бъде видян само в това, че никой до сега така и не е успял да провокира военен конфликт на Запада с Москва – и за това си струва да благодарим на Тръмп.

В това време пред Европа както по-рано остро стои проблема за миграцията, който скоро няма да се получи да бъде отстранен, прогнозира Стрейчек. Според него миграционната криза е само една от кризите на съвременния европейски интеграционен модел „без граници и народи“, който служи също като проявление на „колапса на ценностите“ на нашата цивилизация. „Нищо подобно не би било, ако не бяхме се поддали на вредоносната политика на съвременните нови европейски леви и не бяхме позволили да ни убедят в това, че традициите, ценностите и даже предразсъдъците са остатък от миналото. Общественото съзнание вероятно започва малко по малко да се събужда, но днешните европейски политически елити продължават да бездействат» - констатира бившият европарламентарий в интервюто си пред Parlamentní Listy.

(рус.ез.)

Он также предупредил, что Европу вскоре может захлестнуть и мощная миграционная волна с Украины, если Запад «продолжит свою бессмысленную и вредную политику в отношении восточных стран». И Европа пока явно не готова этому противостоять, уверен Стрейчек: «Иначе к мнению о том, что без рабочей силы иммигрантов наша экономика не обойдётся, не относились бы со все большим пониманием, и мы решительнее отвергали бы заявления о том, что мигранты якобы «помогут» решить проблему старения населения. Эти химеры открывают двери массовой миграции».

Но несмотря на все опасения, связанные с ростом численности мигрантов и мусульманского населения в Европе, в Чехии до настоящего момента превалирует мнение о том, что выход из ЕС станет «переходом к Москве» и поставит под угрозу «западную ориентацию», констатировал эксперт. «И я не вижу даже признаков того, что есть силы, способные что-то противопоставить подобным клише. Я очень боюсь, что эти идейные стереотипы у нас не сломит даже массовый приток мигрантов из стран, чуждых нам в культурном и цивилизационном отношении», — предостерёг Стрейчек.

Современный Запад — это уже не тот «маяк свободы, чьи проблески давали надежду» жителям Восточной Европы, отметил он: «Современный Запад — это защитники окружающей среды, феминистки, гендеристки, дурацкое движение #MeToo, регуляторы всех мастей, леволиберальная The New York Times и международный телеканал CNN, не терпящий инакомыслия». Идя по пути создания «нового человека», западный «либерализм» зашёл так далеко, что теперь уже отвергает семью, состоящую из мужчины и женщины, а любое отклонение считает «нормой, достойной уважения»,отметил Стрейчек. По его мнению, заявления некоторых чешских политических партий о том, что «мы — часть Запада», в данном контексте смешны, если задуматься о том, во что же на самом деле превратился Запад сегодня.

В то время как российский президент Владимир Путин призвал соотечественников восстановить национальную гордость, и подавляющее большинство россиян сегодня уже совершенно не хотят возвращаться к «хаосу и развалу ельцинских времён». Но западные политики этого до сих пор не понимают, подчеркнул бывший европарламентарий: «Запад предпочитает культивировать политические схемы времён холодной войны и прикрывать свои собственные проблемы, создавая образ врага «там, на Востоке». Это ошибка, которая может нам очень дорого обойтись».

Что касается конфликта на Украине, то можно лишь пожалеть обычных людей, которые плохо жили и при коммунистах, и при всех правительствах, которые были в их стране после развала СССР, считает Стрейчек: «Государство находится в катастрофическом состоянии, и из него уезжают все хоть на что-то способные люди. Запад поступает по отношению к украинцам безжалостно, действуя с презрением и наглостью. Он кормит их обещаниями, зная, что не исполнит их, и подталкивает украинцев к конфликту с русскими, из которого ничего хорошего выйти не может».

Поэтому вряд ли стоит ожидать, что в 2018 году жизнь украинцев наладится, а тем более надеяться, что Запад коренным образом изменит свой «конфронтационный» тон в отношении России, прогнозирует чешский эксперт. «Меня это не радует. Я не считаю современную Россию главной угрозой. Главная опасность для Запада — это сам современный Запад», — заключил Стрейчек в интервью Parlamentní Listy.

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