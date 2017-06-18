/Поглед.инфо/ Действията на Европейската комисия (ЕК) прерастнаха в пряк ултимативен натиск срещу държавите-членки на ЕС, които се противопоставят на наложените им квоти за приемане на бежанци и мигранти. Под атаките на европейската бюрокрация са Унгария, Полша и Чехия. И трите страни (както и Словакия) са част от Вишеградската група, чиито членове се разграничават от Брюксел и имат достатъчно автономна позиция по редица въпроси относно функционирането на Европейския съюз. Освен това, Будапеща и Прага редовно критикуват антируските санкции на Брюксел.

Противоречията, разделящи страните от Западна Европа, от една страна, и страните от Централна и Източна Европа, от друга, са далеч по-дълбоки, от проблема за квотите. „Бежанците са само претекст”, отбелязва агенция „Блумбърг”. „В действителност, страните, които не са били част от комунистическия блок, подозират съседите си в отказ от европейските либерално-демократични ценности. Бежанците са само по-удобен повод да обвинят страните от Източна Европа в нарушение на върховенството на закона.”

Само че "върховенството на закона" няма нищо общо със случая. Зад спора за квотите прозира действителният сблъсък по въпросите за наднационалното управление, налагано от Брюксел и ценностите на националната държава, поддържани от Вишеградската четворка. В това стълкновение, както и в опитите за превръщането на ЕС в "Европа на две скорости", за разделянето на зони на "твърдото" и "мекото" евро, "обединена Европа" все повече наподобява мираж.

(рус.ез.)

Евросоюз: удастся ли подавить бунт на корабле?

Венгрия, Чехия и Польша отвергают «квоты на терроризм»

Еврокомиссия (ЕК) перешла к прямому ультимативному давлению на те государства - члены ЕС, которые выступили против навязанных им квот по приёму беженцев и мигрантов. Под ударом евробюрократии оказались Венгрия, Польша и Чехия. Все три страны (а также Словакия) входят в Вишеградскую группу, члены которой имеют достаточно автономную от Брюсселя позицию по ряду вопросов функционирования ЕС; кроме того, Будапешт и Прага регулярно выступают с критикой антироссийских санкций.

Как отмечается в обнародованном 13 июня докладе Еврокомиссии, этот исполнительный орган Евросоюза запустил официальную процедуру «устранения нарушений» в отношении заполнения странами - членами Союза квот по приёму мигрантов. В документе подчёркивается, что три страны (Венгрия, Польша и Чехия) отказались реализовывать принятые на Совете ЕС решения в рамках общеевропейской программы расселения беженцев. По итогам начатой процедуры государства-«нарушители» могут быть подвергнуты крупным денежным штрафам и даже лишены права голоса на Совете ЕС и саммитах Евросоюза. Данная процедура, предусмотренная Лиссабонским договором, запущена в истории Европейского союза впервые.

Программа, о которой идёт речь, была принята осенью 2015 года и предусматривала расселение прибывших на тот момент в Европу (главным образом в Грецию и Италию) 160 тысяч беженцев и мигрантов. Под давлением ЕК страны - члены Вишеградской группы были вынуждены взять на себя обязательства в рамках установленных для них квот мигрантов (Польша - 7000 человек, Чехия – 1600, Венгрия - 1300, Словакия - 900 человек). И это притом, что такие далеко не бедные страны, как Великобритания, Ирландия и Дания, были выведены из-под действия квот вообще.

С течением времени, когда общее число беженцев, наводнивших Европу, перевалило за миллион, стало понятно, что система квот не решает проблему. Кроме того, череда террористических актов в европейских городах показала, что программа миграционных квот является, по сути, программой установления квот на терроризм.

Страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), расположенные на маршруте перемещения беженцев и мигрантов в Австрию, Германию, Бельгию, Нидерланды, Скандинавию, поставили вопрос о соответствии решений Брюсселя принципам национальной и общеевропейской безопасности.

Еврокомиссия отреагировала запуском процедуры наказания Венгрии, Польши и Чехии. Поводом стал отказ этих стран подтвердить взятые на себя обязательства в рамках реализации системы квот. Особенно жёстко высказался стремящийся стать новым «законодателем мод» в Евросоюзе Эммануэль Макрон. Он призвал ввести санкции против Польши за её отказ принимать беженцев по квотам. При этом и сам Макрон, и руководители центральных институтов ЕС категорически отказываются обсуждать на общеевропейском уровне или в рамках двусторонних переговоров саму квотную систему.

Всё это происходит на фоне нового обострения миграционной проблемы. Общее число беженцев, прибывших в страны ЕС в 2015-2016 годах, превысило 2,5 млн человек.

При этом страны ЦВЕ, а также Балкан, остаются заложниками кризиса в отношениях ЕС и Турции – из этой страны в Европу грозят нахлынуть ещё два-три миллиона человек, включая отъявленных радикалов-исламистов. «В Европе сейчас нет места для рациональных дебатов. Как только ты поднимаешь какой-то важный вопрос, обсуждение сразу становится эмоциональным и теряется возможность прийти к рациональному итогу, – заявил в интервью российскому изданию РБК министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. – Надо посмотреть на суть конфликта: она – в миграционной политике. Мы чётко дали понять, что мы никому не позволим незаконно посещать нашу территорию. Мы также дали чётко понять, что самая серьёзная угроза терроризма – это последствия миграционной политики, потому что мы в ЕС позволили по меньшей мере 1,5 млн человек оказаться на территории Евросоюза без установления их личности, без получения ответов о том, каковы их намерения. Террористические организации воспользовались этой возможностью, провели своих людей на территорию ЕС – и вы видите результат».

Президент Польши Анджей Дуда уже заявил о необходимости провести референдум по вопросу о том, надлежит ли стране подчиняться указаниям Брюсселя по беженцам. Такой референдум может состояться в Польше в 2019 году одновременно с парламентскими выборами. В октябре прошлого года аналогичный референдум прошёл в Венгрии, и более 98% его участников высказались против приёма беженцев по разнарядке Брюсселя.

Ещё более решительно настроен бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Политика властей Евросоюза в отношении центральноевропейских стран, говорит он, вынуждает эти страны пересмотреть своё членство в ЕС. «При процессах принятия решения мы присутствуем, но мы не принимаем решения. Из всего этого есть единственно возможный, единственно необходимый вывод: пришло время начать готовить выход нашей страны из Европейского союза… Это единственный путь сохранить и сберечь наше государство, которое мы унаследовали от наших предков и которое должны как самобытную идентичность передать будущим поколениям», – убеждён Вацлав Клаус.

По мнению бывшего чешского президента, Чехия сможет обойтись без финансовой помощи европейских фондов, сокращением которой Брюссель шантажирует страны Вишеградской группы.

Надо сказать, Вацлав Клаус, предвидел сложившуюся ситуацию ещё в 2009 году: подписывая Лиссабонский договор, он предупреждал, что при определённых обстоятельствах следствием присоединения к этому договору могут быть угрозы национальному суверенитету Чехии.

Противоречия, разделившие страны Западной Европы, с одной стороны, и страны Центральной и Восточной Европы – с другой, глубже, нежели проблема квот. «Отчасти беженцы стали лишь предлогом, – отмечает The Bloomberg. – На самом деле европейские страны, ранее не входившие в коммунистический блок, подозревают своей соседей в отходе от европейских либерально-демократических ценностей. Использовать вопрос о беженцах им удобнее, чем уличать страны Восточной Европы в нарушении принципа верховенства закона».

Только и «верховенство закона» здесь ни при чём. За спором о квотах стоит столкновение машины наднационального управления и ценностей национального государства. В этом столкновении, как и в возобновившихся разговорах о преобразовании Евросоюза в «Европу двух скоростей», о выделении зон «твёрдого» и «мягкого» евро, в полной мере обнаруживается, что «единая Европа» – это мираж.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели