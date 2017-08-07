/Поглед.инфо/ В Евросъюза назрява нов конфликт, в центъра на който може да се окажат Полша и балтийските страни. Поводът за разногласията е различната трактовка на историята от ръководствата на европейските елити. Иде реч не само за претенцията, изразена от полския министър на отбраната Антоний Мачеревич, Берлин да компенсира щетите, които хитлерова Германия е нанесла на Полша през периода на Втората световна война (1939-1945 г.)

През последните две седмици това е вторият идеологически конфликт в европейското семейство. В края на юли, членове на Европейския парламент (ЕП) от фракцията "Европейска обединена левица/Ляво-зелени от Севера" предложиха да се въведат икономически ограничения спрямо трите балтийски републики, където се толерират дейности, пропагандиращи идеологията на Третия райх. „Брюксел си затваря очите пред нарастването на фашистки настроения в Европа. Това се отнася не само за балтийските държави, но и за Украйна”, заяви депутатът в Европейския парламент Иржи Машталка.

(рус.ез.)

За фашистов ответите! Новый скандал в Евросоюзе не за горами

В Евросоюзе назревает новый конфликт, в центре которого могут оказаться Польша и страны Прибалтики. На этот раз поводом для разногласий послужила разная трактовка истории руководством европейских элит.

Накануне польский министр обороны Антоний Мачеревич потребовал от Берлина выплатить компенсацию за ущерб, который гитлеровская Германия нанесла Польше в период 1939-45 года. В частности, политик объявил недействительным отказ Варшавы от части немецких репараций после Великой Отечественной войны, сославшись на отсутствие формально-юридического оформления акта. Как подчеркнул пан Мачеревич, решение о прощении долга принимала Польская Народная Республика (ПНР), которую известный русофоб назвал «советской колонией», не имеющей отношения к нынешнему государству. Сообщается, что в ближайшее время Бюро юридических анализов польского Сейма подготовит официальные претензии в адрес немецких властей.

За последние две недели в европейской семье это уже второй идеологический спор. Напомним, в конце июля члены Европарламента (ЕП) выразили готовность заняться проблемой неонацистских настроений в странах Прибалтики. Фракция «Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера» внесла предложение о введении экономических ограничений в отношении трех балтийских республик, где отмечается рост мероприятий, пропагандирующих идеологию Третьего рейха. «Введение санкций против прибалтийских стран со стороны Еврокомиссии – адекватная мера. Они могут, например, быть лишены денег из европейских фондов. Брюссель сейчас закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе. Это касается не только Прибалтики, но и Украины» – заявил представитель ЕП Йиржи Машталка. Ориентировочно резолюция о наложении ограничительных мер будет рассмотрена депутатами осенью.

Парадоксально, обсудить идеологическую заразу Брюссель решил только сейчас, учитывая, что престарелые пособники Третьего рейха из подразделений Waffen SS уже 25 лет ходят на нацистские марши в Прибалтике. Кроме того, с разрешения официального руководства прибалтийским нацистам устанавливают памятники и присваивают государственные награды. Разбираясь в ситуации, у европолитиков имеется целый ряд обстоятельств, чтобы начать разговоры о пропаганде нацизма. Но обо всем по порядку.

Требования Варшавы к Германии выплатить компенсацию, скорее, можно объяснить особенностями менталитета поляков, а точнее польского руководства. Находясь под защитой Соединенных Штатов и являясь их главным сателлитом в Восточной Европе, политики пытаются свести счеты со всеми соседями, оказавшимися, как показала история, сильнее Польши. В первую очередь речь идет о России, под протекторатом которой республика находилась более 100 лет, и в меньшей степени о Германии.

Также заявления о выплате репараций являются очевидным сигналом для Украины, где продолжается популяризация представителей организации ОУН-УПА (более известны как бандеровцы). Ранее лидер партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил: «Я ясно сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут».

Возвращаясь к резолюции Европарламента против прибалтийских республик, разговоры о введении санкционных мер, по всей видимости, связаны с ростом в старушке-Европе ультраправых движений, что стало следствием притока мигрантов. Националистические европейские силы задаются логичным вопросом: «Если на задворках ЕС разрешена расовая дикриминация, то почему остальная Европа должна проявлять ко всем толерантность?» Отметим, муссирование нацистской темы пока происходит лишь на словах при отсутствии конкретных действий, для которых ЕС, видимо, не дозрел.

Из складывающейся ситуации можно заключить, что европейская лодка, на которой наряду с мигрантским кризисом и экономическими проблемами, появляются идеологические разногласия, трещит по швам. Брюсселю, в свою очередь, остается напомнить: когда корабль прикажет долго жить Литва и Польша покинут его первыми.

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