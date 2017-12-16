/Поглед.инфо/ Русофобите са на една крачка от провала на мисията.



Москва трябва да се подготви за това, че скоро, след две-три години ще бъде обсаждана от посетители от Прибалтика, опитващи се да забравят всичко, което е било и предлагащи най-разностранни варианти за икономическо сътрудничество. Това, че ще стане именно така говорят едновременно няколко факта, но най-главният от тях е, че Европа отказа на Прибалтика финансиране на всички предложени от нея дългосрочни проекти от бюджета на ЕС, като се започне от 2018 година.

Първо, ЕС отказа на Литва да признае като регионален, построения терминал за втечнен газ в Клайпеда. Работата е там, че в предверието на заседанието на Европейската комисия по енергетика Латвия и Естония не подкрепиха Литва за тази инициатива, тъй като получават в достатъчен обем по-евтин руски газ. И не желаят да прехвърлят върху себе си стойността на по-скъпия втечнен природен газ само за да може Литва да продължи да играе своята роля на преден пост в борбата с “руската агресия”.

Съответно, на основание на това, че страните от Прибалтика не можаха да създадат регионален пазар за втечнен газ, Европейската комисия получи възможност да откаже на Литва реализацията на нейната инициатива по американско указание. С това Брюксел даде да се разбере на Вилнюс, Рига и Талин, че “отказът от руския тръбоповоден газ и замяната му с втечнен газ от Скандинавия и САЩ е преждеверменен”. Тоест по този въпрос Европа зае антиамериканска позиция и не поиска да се увлече от покупката на много по-скъпия американски втечнен природен газ (ВПГ).

Като резултат не само, че Литва ще получава много по-скъп американски ВПГ, въпреки че в контекста на последната информация за това, че американските превозвачи на газ возят в Европа руски газ съвсем не е сигурно, че той ще бъде американски, но тя ще дотира самия терминал за прием на ВПГ, тъй като при сегашните условия той работи на загуба. Но какво ли няма да направиш за да се считаш за преден пост в борбата с “руската агресия”.

Второ, Брюксел фактически блокира завършването на строителството на железницата Rail Baltica. Комисарът на Европейския съюз по транспорта Виолета Булц заяви през септември тази година, че “финансирането на проекта Rail Baltica след 2020 ще зависи от преговорите за новия седемгодишен бюджет на ЕС. В сегашната финансова преспектива Брюксел ще изпълни задължението си да осигури 85% от бюджета на Rail Baltica, но перспективите на заключителния етап на строителството на железницата след 2020 година изглежда неопределено”.

Като се отчете “Брекзит”, съкращаването на постъпленията в европейския бюджет и общата установка за свиване на програмите за изравняване и закриване на структурните фондове на ЕС за подкрепа на “Нова Европа”, такива думи са равносилни на заявление, че след 2020 года финансирането на проекта Rail Baltica ще бъде прекратено. Тоест Европа се отказва да финансира рокадната железница на НАТО в случай на конфликт с Русия.

Трето, Латвия и Естония се отказаха от реализацията на такъв реагионален проект на Литва като Висагинската АЕЦ, оказвайки в това неоценима услуга на Европейската комисия, която по аналгичен начин замрази дългосрочните вложения от европейския бюджет в този проект. Потвърждавайки едновременно своите задължения по финансирането на извеждането от експлоатация на Игналинската АЕЦ.

(рус.ез.)

Таким образом, мы видим, что Евросоюз, несмотря на потуги США, Польши и Прибалтики, своими последними решениями заблокировал все прибалтийские инициативы относительно того, чтобы полностью оторваться от российской энергетической и транспортной инфраструктуры. Такие решения не принимаются сгоряча, а являются глубоко продуманными и спланированными, так как рассчитаны на стратегическую перспективу. Соответственно, возникает вопрос — что стоит за данным изменением позиции ЕС?

На мой взгляд, на фоне разлада ЕС и США по роли и функциям НАТО в мире, по ускоренному строительству евроармии, по проталкиванию Германией и другими странами «старой» Европы строительства «Северного потока-2», по отказу от однозначной поддержки киевской хунты и так далее, речь идет, действительно, о переосмыслении Европой своего места в мире и о готовности, по крайней мере, части континентальных элит жить своими мозгами.

Такой геополитический разворот невозможен без пересмотра отношений с Россией, которая во многом обеспечивает энергетическую и иную безопасность Европы, в том числе является единственным гарантом ее безопасности в случае острого конфликта Евросоюза и США. Отношения должны быть прочными и не зависящими от интересов геополитических мосек. Именно поэтому Европа и зарубила на корню все инициативы Литвы по созданию «региональных энергетических и транспортных рынков» в Прибалтике.

На это решение наслаивается и тот факт, что Евросоюз после 2020 года будет постепенно (а в связи с «Брекситом», может, и не постепенно) снимать страны Прибалтики с дотаций из бюджета ЕС. К этому времени, то есть до 2020 года, прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты. А к 2025 году Россия может забрать практически весь грузопоток из портов Прибалтики.

Если эти две тенденции совпадут, то к 2025 году страны Прибалтики окажутся перед лицом взрыва социально-экономической обстановки в стране и тотальной смены политических элит. А новая элита, естественно, как показывает пример того же молдавского Додона, тут же поедет в Москву и будет вспоминать о славном советском прошлом и о том, как «вместе гнили в окопах». Вот тут и надо будет проявить твердость, заранее подготовившись к такому развитию событий и составив весьма подробный перечень претензий, которые необходимо принять к исполнению.

И первый пункт в нём будет — о принятии второго государственного языка — русского. Второй — о выдаче паспортов «негражданам». А третий — о выплате серьезных финансовых компенсаций советским пенсионерам, негражданам и другим группам граждан, которые все годы после распада СССР подвергались моральному унижению, травле и не могли обеспечить себе достойные условия жизни только в силу того, что они русские.

Дальше должен идти перечень тех политических и экономических реформ, которые должны провести страны Прибалтики, чтобы иметь возможность продавать свою продукцию на российском рынке, получать российские инвестиции и хоть какой-то грузопоток. Суть состоит в том, чтобы никогда более в будущем эти территории, в которые было вложено столько сил и ресурсов, не могли спекулировать своим транзитным положением и представлять хоть какую-то угрозу национальным интересам России.

Если Европа хочет передать наших прибалтов нам обратно на содержание, не факт, что мы должны идти на это. А если и идти, то только с полным осознанием и тотальным обсчетом всей экономики и политики этого процесса. За «Бронзового солдата», за каждого умершего в нищете и травле ветерана Великой Отечественной войны, за каждого бросившего свой дом нам должны ответить.

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