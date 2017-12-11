/Поглед.инфо/ Нито една прибалтийска инициатива не попадна в списъка на приоритетните проекти на Евросъюза, които трябва да се финансират от общия бюджет на ЕС. Смелите икономически нерентабилни проекти на Литва, Латвия и Естония в сферата на транспорта и енергетиката, насочени към отделяне от Русия ще се финансират от страните от Балтика самостоятелно. Европа няма повече нито пари, нито желание да плаща историческите травми на Прибалтика, които лежат в основата на всичките им инфраструктурни инициативи.

Миналата есен премиер министъра на Литва Саулюс Сквернялис огласи “тайната на Полишинел”: терминалът за втечнен природен газ в Клайпеда – това е “товар за литовските данъкоплатци”. Проектът е нерентабилен: натоварени са само 20% от мощностите на терминала, парите за арендата на плавателния съд Independence няма възможност да бъдат “измъкнати”, продукцията на терминала струва един път и половина по скъпо от руския тръбопроводен газ, Латвия с Естония не искат да купуват втечнен природен газ от Клайпеда и литовското правителство едва връзва двата края, за да намира всяка година в бюджета на страната пари за поддръжка на “енергетическата независимост”.

Както винаги в Прибалтика, главната надежда за оцеляване на абсурдния литовски енергопроект е свързана с пари от Евросъюза. Ако Литовският терминал за втечнен природен газ (ВПГ-терминал) бъде признат за регионален, тоест авантюра не само на Литва, а на Литва, Латвия и Естония, то Европейската комисия ще плати част от средствата за издръжката му от бюджета на ЕС.

За да получат признаване на Independence като регионален проект и да прехвърлят “товара” на ВПГ-терминала от литовските данъкоплатци върху цяла Европа, литовското правителство разработи хитроумен план за създаване на единен пазар за втечнен газ за прибалтийските страни. Този пазар трябва да включва в себе си вече действащия ВПГ-терминал в Литва, бъдещ ВПГ-терминал в Естония и Инчукалнското поздемно хранилище на газ в Латвия. Ако Евросъюза подкрепеше литовската инициатива, то Вилнюс би могъл да получи 150 милиона евро компенсации от бюджета на ЕС за поддржка на своя многострадален Independence.

Но чудото не стана.

Европейската комисия не включи проекта за общ пазар на втечнен природен газ на страните от Балтика в списъка на проектите от общ интерес за Евросъюза (projects of common interests; PCI), показвайки с това, че прибалтийската борба за “енергетическа независимост” от Русия не е интересна за Европа и за тези цели европейците няма да дадат пари на Прибалтика.

А това значи, че Клайпедския ВПГ-терминал няма да получи статуса на регионален и литовския бюджет ще “влачи” финансирането му без всякаква подкрепа от Брюксел. Министрите на литовското правителство честно признават, че решението на Европейската комисия е поражение за Литва.

Ръководителят на Министерството на енергетиката на Литва Жигимантас Вайчюнас призна, че целта на литовските усилия е била “оптимизация на разходите за терминала”. “Що се отнася до липсата на проектите в дадения списък (проектите от общ интерес на Евросъюза PCI – бел. RuBaltic.Ru), то аз искам да приветствам това като своеобразно признание на текущите реалности” - заяви министъра.

Истинското признание на решението на Европейската комисия да не дава пари за поредната литовска глупост се вижда, ако погледнем отношението на Евросъюза към прибалтийските инфраструктурни проекти.

Още преди да не даде на Литва пари за работещия на загуба ВПГ- терминал, Брюксел фактически блокира заавършването на изграждането на железницата Rail Baltica.

(рус.ез.)

Комиссар Евросоюза по транспорту Виолета Булц в сентябре этого года заявила, что финансирование проекта Rail Baltica после 2020 года будет зависеть от переговоров о новом семилетнем бюджете ЕС. В нынешней финансовой перспективе Брюссель выполнит свое обязательство обеспечить 85% бюджета Rail Baltica, но перспективы заключительного этапа строительства железной дороги после 2020 года выглядят неопределенно.

Учитывая «брексит», сокращение поступлений в европейский бюджет и общую установку на сворачивание программ выравнивания и закрытие структурных фондов ЕС для поддержки «Новой Европы», такие слова равносильны заявлению, что после 2020 года финансирование проекта Rail Baltica будет прекращено.

Литовская эпопея с СПГ-терминалом развивается по аналогии с предыдущим мегапроектом Литвы по «обретению энергетической независимости» — Висагинской АЭС. У этих двух историй много общего. В обоих случаях специалисты в голос говорили, что литовский проект экономически абсурден и никогда не окупится. В обоих случаях Литва рассчитывала впрячь в одну упряжку с собой Латвию и Эстонию, а те отказались, потому что им предлагалось вкладывать непомерно большие деньги в чужой объект, расположенный на чужой территории.

Наконец, и с атомной станцией, и с СПГ‑терминалом главная надежда Вильнюса была на деньги Евросоюза. И в обоих случаях Евросоюз Литве денег не дал. Вся разница в том, что Висагинскую АЭС из-за этого так и не построили, а от СПГ-терминала теперь не знают, как избавиться.

Тенденция вырисовывается однозначная.

Европа последовательно отказывается от финансирования всех больших инфраструктурных проектов Прибалтики, связанных с отмежеванием Литвы, Латвии и Эстонии от России.

Висагинская АЭС, СПГ-терминалы, электрокабели с Польшей и Швецией, железная дорога Rail Baltica — это всё не про развитие экономики и зарабатывание денег, у этих проектов нет бизнес-составляющей. В них одна идеология и политические лозунги: «европейский выбор», «развод» с Москвой, избавление от «наследия оккупации», «возвращение домой».

Закрыть Игналинскую АЭС и строить Висагинскую нужно не потому, что это позволит Литве заработать много денег, а для того, чтобы разорвать связи с «Росатомом».

Покупать сжиженный газ с СПГ-терминалов нужно не потому, что он дешевле российского, а для «энергетической независимости» от России.

Железная дорога с европейской узкой колеей нужна Прибалтике не затем, чтобы возить по ней грузы, а для того, чтобы ощущать себя полноценной частью Европы.

Из энергокольца БРЭЛЛ страны Балтии хотят выйти не потому, что у них перебои с электроснабжением, а потому, что не могут «демократические» Эстония, Латвия и Литва состоять в одной электросети с «авторитарными» Россией и Беларусью.

Все инфраструктурные проекты Прибалтики, на которые Вильнюс, Рига и Таллин просят денег у Евросоюза, основаны на комплексах, фобиях и исторических травмах. «Мы настоящие европейцы», «мы ушли на Запад», «мы разводимся с Россией» — странам Балтии нужны деньги на пиар и самовнушение, а не на инвестиции в экономику.

И Европа им отвечает: «разводиться» с Россией вы будете за свой счет и свои комплексы тоже будете оплачивать самостоятельно.

Десять-пятнадцать лет назад, когда Евросоюз на пике экономического и политического расцвета принимал в свой состав Прибалтику, он мог себе позволить оплачивать причуды Литвы, Латвии и Эстонии. Сегодня у изнуренного кризисами Евросоюза нет ни денег, ни желания спонсировать прибалтийские галлюцинации.

Поэтому окончание строительства железной дороги Rail Baltica после 2020 года находится под вопросом, Литве Брюссель показал «фигу с маслом» и с атомной станцией, и с СПГ-терминалом, а по поводу выхода из БРЭЛЛ Еврокомиссия требует представить убедительное разъяснение, чем их не устраивает пребывание в беспроблемно работающем энергокольце. «Изживание проклятого оккупационного прошлого» и прочая аргументация «по идейным соображениям» не принимается: объясните конкретно, зачем Европе опять тратить на вас время и деньги и отключать вас от БРЭЛЛ?

Европа прямо дает понять Прибалтике: денег для вас больше нет. Оплачивать свои капризы впредь будете самостоятельно. Выход из БРЭЛЛ, СПГ-терминалы, атомная станция, железная дорога с узкой колеей — всё это за свои деньги. Если, конечно, они у вас есть.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели