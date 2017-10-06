/Поглед.инфо/ Един забавен информационен "преливник" за бъдещето на руско-европейския газопровод "Северен поток-2" бе осъществен от брюкселския EUobserver. Ще отбележим, че публикацията е много солидна: това е вторият по популярност източник на новини от Европейския съюз след британския Financial Times.

И така, "EUobserver" разполага със заключение на правната служба на Съвета на Европейския съюз, издаден на 27 септември в отговор на въпросите, включени в отчета на Европейската комисия, в който са заложени редица изисквания към енергийните проекти на руския газопровод "Северен поток - 2".

И в тези отговори по пера от правната служба на Съвета на Европейския съюз, който по статус е "по-горе" от Европейската комисия, подигравателно и лесно се отхвърлят претенциите на Европейската комисия към проекта за руския газопровод.

Например.

Едва ли не най-важното изискване на Европейската комисия: да се разпространи върху участъка на тръбопровода, преминаващ по дъното на Балтийско море в международни води, ефектът от правото на ЕС - т.нар Трети енергиен пакет, който задължава "Газпром" да се откаже от монопола си върху използването на тръбата. Юристите на Съвета на министрите на ЕС се присмяха на това изискване, като посочиха, че от правна гледна точка това е "нищожно", тъй като юрисдикцията на ЕС не се простира над неутралните води на Балтийско море, а тръбопроводът при всички случаи трябва да се подчинява на съответните норми на международното право, включително на морското право." И никакъв "Трети енергиен пакет" не влиза в "морското право" по дефиниция. Следователно, енергийните закони на Европейския съюз, забраняващи монопола на "Газпром", не се разпространяват както за Nord Stream-1, така и за Nord Stream-2.

/рус.ез./

Еще пример.

Еврокомиссия утверждала, что "Северный поток — 2" нарушает баланс на энергетическом рынке Европы в пользу России, поскольку транзитная система Украины в данном случае станет ненужной.

Реакция юридической службы по этому поводу выглядит вообще обескураживающей: новый трубопровод, согласно ее экспертному анализу и правовому заключению, напротив, сделает ЕС независимым от споров, таких как "газовые войны" прошлых лет между Россией и Украиной.

И это не просто "мнение" — это официальное заключение на основании законодательства Европейского союза.

Далее. Ряд экспертов утверждают, что Европейская комиссия (разумеется, если государства — члены сообщества предоставят ей мандат на это) может запретить Nord Stream — 2 и без всяких правовых оснований. По чисто политическим причинам, что называется. Однако в таком случае, согласно заключению юридической службы Совета ЕС, Германия — в соответствии с договором ЕС — будет иметь полное и законное право наложить вето на такое решение. Просто потому, что Европейский союз, по своим базовым правовым документам, не имеет права вмешиваться в выбор поставщика энергоносителей на государственном уровне.

Что особенно любопытно: в решении юридической службы Совета ЕС EUobserver не ищет ни "русских хакеров", ни вообще какую-либо "руку Москвы". А совершенно справедливо иронизирует по поводу "руки Берлина".

Так, в частности, издание приводит мнение Сайберна де Йонга из Гаагского Центра стратегических исследований, прямо заявляющего о "германских лоббистах" газопровода "Северный поток — 2". Одним из которых, по мнению гаагского аналитика, по-прежнему остается бывший канцлер Германии Герхард Шредер (хотя, от себя заметим, герр Герхард в настоящее время куда больше озабочен нефтяными проблемами). Сайберн де Йонг предполагает, что именно Германия до сих пор активнейшим образом, хоть и закулисно, поддерживает Nord Stream — 2, "исходя из собственных хорошо просчитанных интересов".

С последним спорить трудно, хотя причины все-таки, на наш взгляд, находятся куда глубже.

Напомним, что, как проинформировал турецкого и российского президентов во время визита Путина в Турцию глава "Газпрома" Алексей Миллер: в настоящее время на строительстве "Турецкого потока" проложено 224 километра "трубы" плюс встречные 74 километра. Если учесть, что общая длина морской части газопровода составляет чуть более 900 километров "на каждую нитку", а береговая инфраструктура строится ничуть не менее активно, то можно сделать вывод: магистраль "южного маршрута" готова уже почти на треть.

Германские экономисты и энергетики прекрасно понимают, что российский трубопроводный и очень "вкусный" для европейской экономики газ придет на рынки ЕС в любом случае. Просто если он стратегически пойдет через вторую, а там, чем черт не шутит, и третью "нитку" "Турецкого потока", то Германии придется уступить роль "русского газового хаба" Турции. И совсем-совсем не случайно Италия — в лице своей компании ENI — уже в этом году подключилась к проекту "Турецкого потока", намереваясь получить прямой доступ к энергоносителям России через свой газопровод Poseidon, ведущий из Турции через Грецию. И Германия, сознающая, что в этом случае утрачивает часть своих очевидных конкурентных преимуществ, пойти на такое не может — вот от слова "никак".

Украина же, которую вместе с ее ГТС по-прежнему учитывает в своих расчетах Брюссель, с точки зрения немцев с началом строительства "Турецкого потока" из этого уравнения исключается просто по определению. Роль страны — транзитера русского газа ею уже в среднесрочной перспективе окончательно утрачена, и это голый математический расчет.

Прагматичные немцы, понимающие, что с началом эксплуатации "Турецкого потока" им придется конкурировать не с управляемыми "слабыми" украинцами, а с хитрыми, сильными и не менее прагматичными турками, — сейчас всеми силами будут лоббировать именно Nord Stream — 2.

Потому как политика политикой, а борьбу за энергетическое доминирование в Европе никто пока что не отменял.

Что касается российского "Газпрома", то там на этот новый раунд противостояния смотрят, надо думать, со зрительским интересом. Поскольку вне зависимости от исхода "битвы маршрутов" по обоим "потокам" на европейские рынки все равно пойдет именно "русский газ".

Что же до интересов свободолюбивой Украины, то о них, судя по всему, теперь решено забыть.

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