/Поглед.инфо/ Още неотминали изборите в Германия, германците започнаха да се възползват от предимствата на глобалната демокрация на фрау Меркел. От 1 октомври в Германия "браковете" на сексуалните перверзници са официално разрешени. Междувременно, докато местни германци деградират и влизат в содомитско съжителство, мигрантите продължават да изнасилват германките. Вълна от такива престъпления се разнесе в цялата страна след изборите.

Списание Bild наскоро разказа историята на един беден мигрант от Гана. Ерик Х., изнасилил гражданка на Германия пред приятеля и. Това се случило през април тази година, когато 26-годишно момче и 23-годишната му приятелка излезли на пикник. В палатката им нахлува 31-годишен чернокож младеж, както е показано на снимката във вестника. Най-напред той искал да ги ограби и конфискувал шест евро и касетофон. Все пак, поглеждайки към момичето, решава, че е "заработил" малко и я влачи десет метра, изнасилва я, заставяйки приятеля и да ги гледа през цялото време. Bild разказва как злочестият приятел е плакал, а след това се обърнал към полицията, където е направен фоторобот на заподозрения. След няколко дни "бежанецът" от Гана е бил задържан. По време на ареста са открили касетофона, а ДНК-тестът е показал, че е имал сексуален контакт с момичето. По време на процеса Ерик предпочел да не мълчи, той отказвал да признае нападението, а след това казал, че изнасилената е проститутка. Аргументи той не е излагал, но просто е обвинявал "всеки, който й помага, в лъжа", наричал ги "мръсни свине". След това разказал, че в действителност не е бежанец - баща му е собственик на няколко плантации от какао и е живял в неговата страна като цар. "В Гана такъв цар може да има толкова жени, колкото си поиска, ако може да се грижи за тях", - казал новоевропеецът. Съдът все още не е взел решение.

/рус.ез./

И это тогда, как бедные немцы не успели отойти от истории изнасилования тремя беженцами из Афганистана 16-летней школьницы в одном из пригородов Мюнхена. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung. Как сообщает издание, афганцы набросились на девушку, двое из них успели надругаться над ней, а третьего спугнул случайный свидетель. Воспользовавшиеся вертолетом полицейские схватили злоумышленников, ими оказались молодые люди 17, 18 и 27 лет. Впоследствии оказалось, что все они были пьяны. Мэр города Урсула Майер, которая представляет выигравший выборы ХСС, выразила крайнюю обеспокоенность тем, что данный инцидент используют, чтобы «распространить в коммуне страх и ужас». По ее словам до сих пор между гражданами и лицами, ищущими убежища было «хорошее общение». Местные, однако, уже потребовали от полиции активней охранять этих самых ищущих убежища. Решение суда пока нет. А ведь сколько истерики было относительно нашей девочки Лизы — мигранты ведь не могли устроить такое. Ну да, не могли.

Однако, если кто-то думает, что под толерантность попадают только молодые женщины и дети, тоже ошибается. Полиция немецкого города Дессау арестовала четырех мигрантов из Эритреи в возрасте от 18 до 21 лет, подозреваемых в жестоком изнасиловании 56-летней жительницы страны в середине августа этого года, которую еле откачали в больнице. Об этом сообщает Mittledeutsche Zeitung. Бедная во всех отношениях женщина занималась сбором бутылок в центре города, когда к ней подошли молодые люди, пообещавшие показать, где можно найти много бутылок. Они заманили ее в здание бывшей школы, где женщина подверглась изнасилованию, ее госпитализировали. В полиции Дессау заявили, что расследование дела, которое вызвало резонанс в городе, давалось им с большим трудом и они очень рады тому, что им удалось найти злоумышленников. Также они полагают, что молодые люди могли быть связаны с изнасилованием 89-летней женщины, которое произошло несколькими днями позже. Суд идет, решения пока нет. Само собой, сторонники мигрантов, журналисты и прочие честные правозащитники тут же подняли вой, относительно того, что нельзя судить о всех по нескольким уродам. И оно бы и правильно, вот только тут подоспела подлая тетка-статистика, которую местные правоохранители немного придержали, дабы не испортить некой властной женщине успешные выборы. Оказалось, что за первое полугодие 2017 года количество преступлений на сексуальной почве возросло на 12.8% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Всего официально было совершено 6 476 преступлений на сексуальной почве, из них 800 — на совести беженцев или 11,5%, но 38,8% преступлений совершили уже получившие гражданство или вид на жительство мигранты: турки, сирийцы, афганцы. Итого 50,3% или ровно половина от общего количества.

Чтобы вы понимали, насколько остро стоит там этот вопрос, согласно данным Генпрокуратуры России, у нас за аналогичный период было совершено 1937 изнасиловании и покушение на изнасилование, то есть в 3,3 раза меньше. А теперь добавим к этому, что население РФ составляет 146, 8 млн. человек, а той же Германии проживает 82, 1 млн. — на 64,7 меньше, чем у нас, но насилуют там более чем в три раза чаще.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели