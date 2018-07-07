/Поглед.инфо/ Социалната политика на бъдещето не предполага отговорност на държавата за гражданите. В бъдеще самите гражданите ще носят отговорност за качеството на своя живот. Това го пише финландският писател и култолог Яри Ернрот в специалната колонка на новинарската агенция Yle.

Реформата на социалното здравеопазване е само началото, а моделът на дейност е удар за бъдещето на хората. Остарялата концепция за социалната държава на благоденствието достигна своя идеологически, политически и икономически край. На следващата сесия на парламента ще започне безпрецедентно преструктуриране на финландската обществена политика.

По моя преценка, ще започнем преход от модела на благоденствие (hyvinvointimalli, well-being) към модел на „благодействие” (hyvätoimintamalli, well-doing), при който, отговорността за качеството на живота на свободния индивид се връща от държавата към този, у когото трябва да бъде: индивида.

Тези, които се радват на различни социални придобивки и се ползват от социалните услуги, трябва да разберат, че скоро всичко това ще се промени.

(рус.ез.)

Финляндия: государству всеобщего благоденствия пришел конец (мнение писателя и культуролога)

Социальная политика будущего не предполагает ответственности государства перед гражданами. В дальнейшем ответственным за качество своей жизни будет сам гражданин. Так пишет в специальной колонке для Новостной службы Yle финский писатель и культуролог Яри Эрнрут.

Реформа соцздрава – это лишь начало, а модель активности – это легкое дуновение будущего. Устаревшая концепция государства всеобщего благоденствия добралась до своего идеологического, политического и экономического завершения. В следующий созыв парламента начнет происходить небывалая перестройка финской общественной политики.

По моим оценкам, мы начнем переход от модели благоденствия(hyvinvointimalli, well-being) к модели «благодействия» (hyvätoimintamalli, well-doing), при которой ответственность за качество жизни свободного индивида возвращается от государства к тому, у кого она и должна быть: к самому индивиду.

Те, кто живет на различные социальные пособия и пользуется социальными услугами, должны понимать, что скоро все изменится.

Зависимость от пособий делает людей несвободными подданными государства, а это противоречит духу прогресса, заложенного в нашей конституции. Либеральное общество, составленное из свободных личностей, может развиваться только благодаря улучшению самостоятельного заработка каждого его члена, повышению производительности труда и способности людей вносить свой, имеющий какую-либо ценность трудовой вклад.

Иными словами, от золотого времени «государственного иждивенчества» в скором времени останутся одни воспоминания.

Социальная политика 2020-х будет требовать огромного изменения сознания.

Во-первых, идеологическая основа марксистского коллективизма и равного распределения дохода окончательно рухнет.

Во-вторых, политика консенсуса потерпит крах, поскольку к этому приведут изменения в экономике публичного сектора, которые необходимо провести.

В-третьих, претворение в жизнь идей общественной справедливости будет все больше сопряжено с сокращением безответственности, «общественного иждивенчества» и жизни за чужой счет.

В-четвертых, социальная политика 2020-х даст понять, что здоровье и благополучие не являются целью достойной жизни, а обязательными условиями. Минимальное благополучие нужно для того, чтобы свободный индивид мог сосредоточиться на создании чего-либо ценного.

Читая написанный 170 лет назад Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом«Коммунистический манифест», невозможно не поражаться безрассудности их основной идеи.

Согласно социалистической мечте, наименее образованный и занимающийся примитивным физическим трудом общественный класс, пролетариат, становится ведущей силой исторического прогресса, ломая капиталистическую рыночную экономику и частную собственность на орудия производства.

В XX веке мы увидели, какой социализм построили добравшиеся до власти представители рабочего класса и как хорошо функционирует общественная собственность на средства производства и плановая экономика. Нелепая пролетарская общественная система ни в коем случае не привела к идеалам коммунизма.

Когда тень марксистского социализма останется в прошлом, систему общественных услуг будут развивать, основываясь на идеях классического либерализма и общей деонтологической этики.

Пока же в парламенте удивляются тем, кто способен думать независимо и говорит, что диктует разум. В следующем десятилетии индивидуальное представительство в парламенте и завязанные на нем союзнические отношения станут привычными, когда авторитарные партии начнут восприниматься как институты, ограничивающие представительские функции общества свободных личностей. Вместо выборной модели, дающей предпочтение партиям, могут появиться свободные двухэтапные выборы на основе индивидуальных выдвижений в кандидаты.

Фактором, поддерживающим стабильность в политике, все более явно станет необходимость бюджетных сокращений. Главный архитектор социальной политики 60-х годов прошлого века Пекка Кууси считает, что социальные расходы не должны превышать 20 процентов. На деле эта граница уже выше.

Расходы на услуги общества всеобщего благоденствия уже дважды вызывали крупные финансовые кризисы во время обычных для развития экономики периодов стагнации. В 1990-х и в 2010-х годах кризис привел к серьезным бюджетным сокращениям, когда доля расходов на социальные нужды превысила рубеж в 30 процентов.

В социальной политике 2020-х годов принятие решений и раздача предвыборных обещаний будет ограничена бюджетными рамками, которые будут предупреждать кризисы и поспешные сокращения. Повышение качества, например, образовательных услуг будет намного стабильнее, когда в планировании финансирования учтены колебания экономики.

Процент занятости необходимо поднять, а долю самостоятельно зарабатывающих повысить. Особой проблемной группой станут те, чья производительность не будет достаточна для трудоустройства на свободном рынке. Их необходимо с помощью отдельной системы и без подводных камней направить на заработки хотя бы частично в третий сектор и рынок гарантированного труда.

В политике в отношении здравоохранения необходимо осознавать ответственность за свой образ жизни и его последствия. Медицинское страхование должно ограничить выплаты по осознанному причинению вреда здоровью с помощью индивидуальных договоров. Каждый человек, употребляющий в больших количествах алкоголь, каждый курильщик, каждый человек с избыточным весом, каждый, пренебрегающий физическими упражнениями и ведущий дурной образ жизни знает, что своим образом жизни он губит свое здоровье и отнимает средства у тех, кто ведет ответственный, добропорядочный образ жизни.

Эта самая большая несправедливость, заложенная в наших медицинских услугах, не может продолжаться вечно, потому что рост затрат превысит любые возможности. Серьезно больные и стареющее население в любом случае будут нуждаться в лечении.

У нас до сих пор есть люди, которые получают дипломы благодаря бесплатному образованию, а потом обвиняют систему, что не могут найти работу по специальности.

В образовательной политике индивидуальная ответственность будет означать то. что каждый должен получать то образование, с помощью которого он сможет найти себе работу.

Сейчас у нас до сих пор есть люди, которые получают дипломы благодаря бесплатному образованию, а потом начинают обвинять систему, если не могут найти работу по специальности. Такой уход от ответственности – это ужасный пример того, к чему привела устаревшая концепция государства всеобщего благоденствия. Взрослые люди ведут себя, как дети, о которых всемогущее мать-государство заботится от утробы до могилы.

Если какой-нибудь смелый политик вроде депутата Сусанны Коски выступает за ограничение социального иждивенчества и требует у свободных личностей самостоятельности в образе мыслей и поступках, повязанные социалистическим коллективизмом популисты спешат заклеймить этого политика фашистом, хотя его рассуждения полностью соответствуют базовым ценностям нашей конституции.

В стране свободы и просвещения ответственность за достойную, здоровую, добропорядочную и приносящую прибыль жизнь возложена на личность, то есть на каждого из нас. Поскольку мы, независимые и свободные люди, все же зависим друг от друга, будет честно, если все будут стараться и выкладываться по полной. На этом и только на этом принципе ответственности будет строиться справедливое общество.

Когда основанная на социалистическом равномерном распределении доходов модель благоденствия будет заменена на модель «благодействия», ведущей к личной ответственности индивида, анархические паразитические мечты рухнут, обязанностей у каждого члена общества прибавится, а вся культура сможет развиться до более высокого, элитистского уровня.

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