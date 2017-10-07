/Поглед.инфо/ В горната палата на френския парламент заседава, заедно с другите сенатори, Клодин Кауфман, която е от партията "Национален фронт", оглавявана от Марин Льо Пен. Това са новите десни, които демонизират целия цивилизован свят в лицето на многобройните демократични либерали или либерал-демократи. Тях ги свързват с "намесата на Русия" във всички възможни избори, с Доналд Тръмп и едва ли не с маргиналните неонацисти.

Едва ли бихме узнали за Клодин Кауфман – всъщност колко депутати от горната палата на френския парламент знаете по име? – ако не бе постнала на страницата си във Facebook страхотни снимки или по-скоро колаж. На едната снимка сатълпите мигранти в Париж; на другата – Хитлер, сниман на фона на Айфеловата кула. Надписът под колажа гласи: "Ако това не е окупация, тогава какво е?"

(рус.ез)



Меж двух оккупаций

В верхней палате парламента Франции заседает среди прочих сенатор Клодин Кауфманн, которая представляет партию «Национальный фронт»: это та самая партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, те самые новые правые, которых сейчас демонизирует весь цивилизованный мир в бесчисленных лицах демократических либералов и либеральных демократов. Их связывают одновременно и с «русским вмешательством» во все возможные выборы, и с Дональдом Трампом, и чуть ли не с маргинальными неонацистами.

Мы бы и не узнали о Клодин Кауфманн — в самом деле, скольких депутатов верхней палаты французского парламента вы знаете по именам? — если бы она не разместила на своей странице в социальной сети Facebook одну классную фотографию, точнее, целый коллаж. На одной фотографии — мигранты в Париже, а на второй — Гитлер на фоне Эйфелевой башни. Подпись к коллажу была такая: «Если это не оккупация, то что?»

Депутата быстро пристыдили, как это нынче умеют, публикацию она удалила, но осадок от этой захватывающей своей безыскусностью мысли остался.

В этом посте сошлись три важных явления. Во-первых, это проблема мигрантов, о которой так любят говорить и в самой Европе, и за её пределами. По результатам опроса общественного мнения института Ipsos, 53% французов считают, что во Франции «слишком много чужаков». При этом не уточняется, сколько чужаков было среди опрошенных.

Во-вторых, это классический пример закона Годвина, согласно которому при разрастании дискуссии в интернете вероятность упоминания Гитлера стремится к единице, то есть к 100%. Сенатор тут зашла с неожиданной стороны. Обычно с Гитлером ассоциируется борьба с мигрантами — то есть стратегия, поддерживаемая самой партией «Национальный фронт», но никак не мигранты сами по себе.

В-третьих, в этой истории проявляется удивительная, ставшая мемом боязнь французов оккупации. На западных имиджбордах, таких как 9GAG, французская готовность к капитуляции высмеивается чуть ли не ежедневно. И на примере поста сенатора Кауфманн мы видим, что оккупацией называется там примерно всё, как у нас в определённых кругах всё называется «37-м годом».

Франция — величайшая страна из существующих на свете. Пишу я об этом безо всякой иронии, на полном серьёзе и в трезвом уме.

За последнюю тысячу лет в истории человечества не было сколь-нибудь заметного периода, в рамках которого Франция не дала бы миру исключительных образцов культуры.

Нотр-Дам-ля-Гранд в Пуатье, базилика Сен-Дени, замок Шамбор, замок Сен-Мишель.

«Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, французский фарс, романы Дюма, «В поисках утраченного времени» Пруста, Верлен, Рембо, Гюго.

Эжен Делакруа, Оноре Домье, Гюстав Моро и все известные миру значительные импрессионисты.

Французская революция, Парижская коммуна, гильотина, наконец!

Франция дала миру больше любой другой культуры. Собственно, современная европейская культура, распространившаяся от Владивостока до Лос-Анджелеса, в значительной мере несёт в себе французское влияние. От франкофонных регионов Канады до сотен слов с французскими корнями в русском языке, от песни My Way, написанной французским композитором, до домов авторства Ле Корбюзье в Москве.

Это мы ещё не говорили о виноделии или сыре, о багете или виноградных улитках.

И мне кажется, страна, сделавшая для человечества так много, имеет право на отдых. То же самое я думаю и о России, но схема с Родиной у меня в голове пока не выстроилась. А вот как нам обустроить Францию, своим постом в Facebook мне подсказала сенатор Кауфманн.

Дело в том, что коренное население Франции, помимо всего прочего, страдает от ещё одного вида оккупации — от туристов.

Так уж устроена Франция — её всегда кто-то оккупирует, это мы уже поняли.

О низком качестве туристического сервиса в Париже и «гостеприимстве» местных слагают легенды. В этом году дошло до того, что власти Ниццы законодательно запретили продажу и распитие алкоголя с восьми вечера до пяти утра. В рамках борьбы с туристическим бесчинством.

А всё, что нужно сделать французам, — это обратить две оккупации в свою пользу.

Работать должны оккупировавшие Францию мигранты, а платить за это — оккупировавшие её же туристы.

Уровень благосостояния жителей России и Китая растёт, а вместе с ним и туристический поток из этих стран к Лувру и замкам Долины Луары. Люди никогда не перестанут ездить в Париж, никогда не перестанут удивляться, как это все коммуникации Центра Помпиду выведены наружу? Хотя они у большинства европейских домов выведены наружу. Но людям же нужно чему-то удивляться.

В последнее время приезжие стали удивляться количеству мигрантов, а французы, которых я спрашивал, кто за всё это платит, указывали пальцем себе на грудь и с гордостью говорили: «Je!»

Если вдуматься, есть в этом тяжёлый элемент абсурда — приезжие удивляются количеству других приезжих, а местные за одних из этих приезжих платят.

Обучите одних приезжих работать в ресторанах, подметать замки, давить виноград и выращивать улиток, научите их поддерживать влажность и температуру в музейных залах, научите обслуживать металлоконструкции Эйфелевой башни, управлять отелями и писать портреты прохожих на Монмартре.

Но всё не так просто. Оказывается, люди, приехавшие во Францию из бывших колоний, а также из тех мест, где жить стало невозможно, не хотят учиться. Они хотят жить в Париже бесплатно, получать пособие и озорничать. Мою коллегу недавно в Париже с подругами ограбили страшно — вырвали клок волос из головы и все деньги из сумки. Полицейские сказали: «Хорошо, что вы были в женской компании. Парней могли бы и порезать».

Потому и партия Марин Ле Пен так популярна во Франции, потому и картинки, которые постит сенатор Кауфманн, имеют пусть не бесспорный, но смысл.

А так хотелось бы, чтобы Франция снова взяла на себя ту роль, которую Редьярд Киплинг — по нынешним временам чудовищно неполиткорректно — называл «бременем белого человека».

Страна, определявшая вектор культурного развития всего мира, должна первой полностью перейти в постиндустриальное общество, совершенно свободное от труда.

Работают мигранты, платят за это туристы. Две оккупации сошлись, принеся пользу оккупированному объекту.

А французы? Французы пусть почивают на лаврах чемпионов тысячелетия и постят смешные картинки в Facebook. Уверен, у них прекрасно получится и одно и другое. Хотя бы потому, что у французов всегда всё получается.

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