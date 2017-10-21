/Поглед.инфо/ По-малко от месец след скандала с "опозиционния художник" Пьотър Павленски, който разгневи французите с интервюто си, в което разказва как се е самонастанил, живее в откраднат апартамент и яде откраднати продукти от магазина, как "нашата звезда" отново напомни за себе си. Този път той устрои нов флаш-моб, с подкрепата на Femen, решавайки да "запали огъня на световната революция", като подпали Банката на Франция.

Снимката на фона на горящата сграда на Bank of France се появи в профила в Twitter на френския фотограф Capucine Henry. Павленски застава на фона на изгарящите прозорци на сградата, върху които са видими табелите с надпис "Bank of France". Авторът я допълва с информация, че в 4:10 ч. на 16 октомври художникът е бил задържан от полицията. Както съобщават френските медии, този път Павленски не го е направил сам, а с моралната подкрепа наа активистите на Femen.



От страницата на техния Twitter "геният" заяви, че посвещава своята акция на 100-годишнината от Великата октомврийска революция. "Банката на Франция, днес зае мястото в Бастилията, банкерите заеха мястото на монарсите. Великата френска революция направи Франция символ на свободата за целия свят. През 1917 г., благодарение на този символ, Русия се опита да изплува на свобода. Но сто години по-късно тиранията отново царува навсякъде. Възраждането на революционна Франция ще предизвика пожар на световната революция. В този огън ("Банка на Франция") Русия ще започне своето освобождение", каза Павленски за значението на неговия пърформанс.

/рус.ез./

Сказать, что французы не оценили творческий порыв «художника» — не сказать ничего. О «перфомансе» сообщили все ведущие французские СМИ и везде читатели комментировали в едином духе: «Макрон, ты обещал выдворять мигрантов за преступления на Родину — выполняй». «Макрон сказал прошлой ночью, что он будет высылать всех приезжих, которые творят у нас беспредел, политическое убежище у них там или нет. И если им угрожает тюрьма в России, то мы теперь знаем почему. А то Франция действительно насобирала дерьма по всему миру», — комментирует публикацию в Le Parisien пользователь Gilles Comesse. «Мы ему убежище, и вот как он благодарит страну, которая приютила. Отправьте его обратно в Россию», — пишет там же Jean-luc Leroux. «Это называется психоз. Говорят — это хорошо лечится и в России», — добавляет Marie-Thérèse de la Poulpinière.

«Жаль, что он не смог вместе с губами сшить и пальцы, это бы помешало сделать нынешнее дерьмо и мы никогда не услышали о нем больше... И как раз, этот беженец живет под крышей во Франции? Зачем?», — спрашивает читатель Fanfan, комментируя публикацию на сайте Franceinfo.«Вернуть его обратно Путину», — требует там же некая k-lili.

«Это хитрый ход Путина», — делятся впечатлениями от перфоманса читатели Le Monde. «Этот очаровательный беженец должен быть отправлен обратно, откуда он пришел. Точка», — требует Verite. «Бродяжничество, воровство, и теперь пиромания... Если этот господин только эмигрировал во Францию, это было бы уже смешно, но подвергать жизни опасности — грустно и жалко. И это некоторые называют это «художник», — там же делиться читатель Alium.

"Видел про него репортаж! Я думаю, Путин счастлив отделаться от него!», — пишет Didier Charpentier уже в ведущем издании Le Point. «Приютили. Теперь он должен расширить свое искусство на Макроне», — добавляет там же Djimemmatizken Chiariotti.

Среди возмущенных отзывов попадаются предложения написать петиции по возврату нашего идиота домой. Самое интересное тут то, что эти же издания совсем недавно писали слезные истории про «непонятого свободного художника», который как Бодлер скитается по свету, ибо «кровавый Путин хочет сослать его в сибирские лагеря». И те же самые читатели лили слезы умиления от гордости, что их страна такая гостеприимная, что не испугалась «кровавого Путина» и приютила «гения». Просветление пришло довольно быстро, в течение пары каких-то недель Павленский из «гения» стал психом, который занимается во Франции тем же, что и в России просто, потому что больше ничего не умеет.

Вот только данный гражданин здесь не нужен ни в виде заключенного, ни в виде клиента психбольницы, ни тем более на свободе, так что пардон мусье — приютили так приютили, мы уж как-то лучше побудем кровавым режимом. Более того, в рамках гуманитарной программы «свободные гении — Европе» готовы выслать еще несколько десятков-сотен подобных граждан, а то у нас уже «гений» Бояков уже до культурного наследия Коктебеля добрался и крымчанам это совсем не нравится. А посему, дабы не пропадал такой талант, настоятельно рекомендуем сделать данного товарища директором Лувра. Спалить он его, конечно, не спалит, но вместо Венеры червяка прилепит точно. Правда, говорят он невезучий — где не работал, там сразу деньги пропадали, но не верьте — это все кремлевская пропаганда.

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