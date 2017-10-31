/Поглед.инфо/ Все повече европейци си задават въпроса ефективни ли са т.нар. алтернативни енергийни съоръжения и имат ли разум "нормите", които брюкселските бюрократи налагат на страните-членки на ЕС? Или просто са узаконена форма на грабеж в угода на енергийните олигарси?

Случаят с Германия е показателен: през миналата година всяко германско семейство е заплатило по 280 евро за 1800 кв/ч електроенергия, която въобще не е консумирало...

(рус.ез.)

Немцы заплатили в году 643 миллиона евро за энергию ветра, которую они НЕ потребили

Причиной этого является переход на возобновляемые источники энергии. В прошлом году в Германии были введены зеленые электростанции установленной мощностью 6700 мегаватт (на 7% больше 2015 года). В течение многих дней ветряки производят значительно больше энергии, чем требуется потребителям рядом с ними. И было бы неплохо эту энергию передать дальше, но ЛЭП уже полна и будет перегружена.

Нет электричества в сети - нет денег? Нет! Операторы работающих вхолостую турбин получили гарантированную компенсацию за упущенную выручку: 643 миллиона евро в 2016 году (315 миллионов в 2015).

Расходы на компенсацию перераспределяются среди всех потребителей и составляют около 280 евро в год для семьи из четырех человек. В результате, непосредственно затраты на производство, доставку и маржу составляют лишь 21,5 процента цены киловатт-часа, остальное - это налоги и сборы за стимулирование использования возобновляемых источников энергии.

UPD: после прочитывания ряда комментариев: 280€ - это около 1800 кв/ч, за которые заплатили, но не потребили.

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