/Поглед.инфо/ Германската социал-демократическата партия (ГСДП) публикува предизборните си тезиси по въпросите на сигурността и отбраната. Автори на тезисите са ръководителят на парламентарната фракция на ГСДП Томас Оперман и партийният експерт по въпросите на отбраната Райнер Арнолд.

Преобладаващата част от тезисите касае германската армия. Бундесверът, заявяват авторите, е най-важният инструмент на политиката за обезпечаване сигурността на населението на страната от външни нападения (авторите не уточняват кой, според тях, може да нападне Германия); както и от нападения срещу партньорите на Германия от НАТО и ЕС. Относно НАТО е разбираемо: колективната защита е предвидена в чл. 5 от Хартата на алианса; но за колективна защита от военната заплаха срещу Евросъюза - това вече е новост.

Бундесверът, според тезисите, допринася също за разрешаването на конфликти, участвайки в международни мисии. Понастоящем повече от 3500 германски военнослужещи са в състава на 16 мисии. Най-големият германски военен контингент е в Афганистан (с над 1000 бойци), на второ място е Мали (с около 900 войници), на трето място е Косово (с около 500 бойци).

(рус.ез.)

Тезисы СДПГ: германская социал-демократия – за укрепление бундесвера

Социал-демократическая партия Германии опубликовала тезисы по вопросам безопасности и обороны. Этот документ, авторами которого значатся глава парламентской фракции Томас Опперман и ведущий эксперт партии по вопросам обороны Райнер Арнольд, представляет собой партийную декларацию по ключевым вопросам внешней политики. Перед выборами в бундестаг, разумеется.

Во вступительной части пространно описаны главные принципы социал-демократической политики в сфере безопасности и обороны Германии, и тут много слов: диалог вместо конфронтации; соблюдение баланса интересов; разрешение кризисов путём переговоров; борьба с причинами конфликтов… Этим замечательным принципам, с точки зрения составителей документа, следовали оба министра иностранных дел действующего кабинета Меркель: социал-демократы Ф.-В. Штайнмайер и З. Габриэль. Хотя двусмысленность поведения Штайнмайера во время его «посреднической миссии», подготовившей переворот на Украине в феврале 2014 г., говорит совсем о другом. В СДПГ, однако, не моргнув глазом, уверяют, что готовность немецкой дипломатии выступать посредником и участником процессов урегулирования конфликтов востребована на мировой арене, что такая деятельность «удостоилась уважения и похвал партнёров».

Обращает на себя внимание, что половина текста тезисов СДПГ посвящена немецкой армии. Бундесвер, провозглашают авторы тезисов, – это важнейший инструмент политики безопасности, который стоит на страже населения страны и от внешних нападений (авторы не уточняют, кто, по их мнению, мог бы напасть на Германию), и от нападений на партнёров Германии по ЕС и НАТО. Про НАТО понятно: коллективная защита предусмотрена ст. 5 устава альянса, но насчёт коллективной защиты от военной угрозы Евросоюза – это уже новшество.

Бундесвер, говорится в тезисах, вносит также вклад в разрешение конфликтов, участвуя в международных миссиях. В настоящее время в составе 16 миссий находятся более 3,5 тысячи немецких военных. Самый крупный немецкий воинский контингент размещён в Афганистане (более 1000 человек), на втором месте Мали (почти 900 военнослужащих), на третьем – Косово (около 500 человек).

К зарубежным миссиям СДПГ не относит контингент в Литве, правительство которой официально называет Россию главной угрозой безопасности. В Литве на ротационной основе размещён смешанный натовский батальон, которым руководят немецкие военные; бундесверовцы составляют и большую часть численного состава батальона. Помимо немцев, в многонациональной части есть американцы, голландцы и бельгийцы. В Литве также регулярно проводятся военные учения с участием 1000 военнослужащих, из них 400 – немцы.

Авторы тезисов вообще не упоминают о переводе некоторых воинских частей европейских стран (Нидерландов, Чехии и Румынии) под немецкое командование. Ни слова не сказано и об экспорте германских вооружений, стоимость которого в 2016 г. составила 49 млн евро. Трудно не согласиться с мнением Левой партии, что поставкой вооружений на Ближний Восток федеральное правительство подливает масла в огонь, не способствуя мирному урегулированию. Характерно, что политические трения коалиционного (ХДС+СДПГ) правительства Меркель с руководством Турции до сих пор не сказываются на поставках вооружений в эту страну: по данным немецкого министерства экономики, только за первые 4 месяца 2017 года в Турцию было поставлено вооружений на 5,6 млн евро.

В свете приведенных фактов тезис о стремлении СДПГ к превращению Германии в мирную державу, которая сосредоточивает внимание на гуманитарной помощи, приобретает демагогическую окраску. Впрочем, этот тезис социал-демократы поместили на последнее место. Ему предшествуют рассуждения о необходимости укрепления бундесвера и его связей с политическим руководством страны, углубления европейского сотрудничества в сфере обороны и расшаркивание перед «гарантом безопасности и центральной опорой политики безопасности» – НАТО.

Симптоматично, что рассуждения социал-демократов по поводу европейского сотрудничества начинаются пассажем о тесных связях Евросоюза и Германии с Соединёнными Штатами, невзирая на «некоторые противоречия» и вне зависимости от того, «кто управляет» Америкой (читай: пусть даже несносный Трамп). «Современные вызовы, неопределённость в мире слишком велики, чтобы США и Европа могли позволить себе не действовать не сообща». При этом немцев тревожит недавнее предложение американского сенатора Маккейна по изменению американской стратегии в Афганистане, ориентированное на привлечение частной военной компании Blackwater и не нацеленное на согласование с союзниками по НАТО.

Хотя о выборах в бундестаг в тезисах прямо не говорится, их публикация – часть предвыборной кампании СДПГ. Это подтверждает и реакция на документ, выпущенный социал-демократами, ведущих политических сил страны. В развитие тезисов лидер СДПГ Мартин Шульц назвал отказ от повышения оборонных расходов Германии до уровня 2% от ВВП условием участия партии в правительстве. Правда, в тезисах данное требование изложено в другой форме: если следовать этому предписанию (на котором настаивает Трамп) с военным бюджетом на 70 млрд евро, Германия станет крупнейшей военной державой Европы, обойдя Францию (55,7 млрд евро) и Великобританию (48,3 млрд евро). Мол, СДПГ такого не допустит (имеется в виду, в случае если СДПГ окажется в правительстве).

Такая позиция категорически не устраивает христианских демократов. Министр обороны Урсула фон дер Ляйен напомнила, что соответствующее обязательство (о повышении оборонных расходов Германии до уровня 2% от ВВП) Германия приняла на себя в период, когда социал-демократы входили в правительство. Эксперт по вопросам безопасности ХСС Флориан Хан бросил социал-демократам упрёк: «Кратковременный успех на выборах для СДПГ важнее, чем безопасность и союзнические обязательства Германии».

Лидер зелёных Джем Эздемир назвал требования социал-демократов ханжескими, что в очередной раз подтверждает глубокие разногласия между зелёными и СДПГ. О выступлении их единым фронтом против христианских демократов и тем более о формировании коалиционного правительства СДПГ, зелёных и, скажем, Левой партии говорить уже не приходится.

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