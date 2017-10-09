/Поглед.инфо/ Населението на испанската автономна провинция „Страната на баските” иска от Мадрид да бъде признато за отделна нация. Това съобщи представителят на баския парламент Унай Ларреа, цитиран от "Известия".

В същото време, баските нямат намерение да провеждат референдум, както в Каталуния; макар повечето баски да съчувстват и да се солидаризират с това, което става в Каталуния. Възможно е провеждането на плебисцит, но само със съгласието на централната власт в Мадрид.

Баските са вероятно най-стария народ на Европа. Говорят на единственият реликтов език в Югозападна Европа, запазен от пред-римското време. Произходът му все още не е установен от науката, счита се за изолиран език. Дискусионен е въпросът за родство на баските с кавказките народи или с древното пред-индоевропейско население на Европа.

(рус.ез.)

Баски потребуют от Испании признать их отдельной нацией

Что известно о баскском национализме?

Испанская автономия Страна Басков будет добиваться от Мадрида признания их отдельной нацией. Об этом сообщил представитель парламента басков Унай Ларреа, передают «Известия». При этом, проводить референдум, как в Каталонии, баски пока не станут.

Политик подчеркнул, что в будущем проведение плебисцита возможно, но только с разрешения испанских властей. «Большинство басков отнеслись к происходящему в Каталонии с сочувствием и солидарностью, мы считаем, что у них не было других опций (кроме как провести референдум - ред.). Но мы не хотим того же в Стране Басков — не хотим полиции на наших улицах и не хотим действовать односторонне», — заявил Унай Ларреа. Он отметил, что у басков, как и у каталонцев, есть претензии к Мадриду, но они хотят переговоров.

«Главная проблема в том, что испанское правительство не признает, что в Испании есть еще две нации — каталонцы и баски. Признание этого не означает автоматической независимости», — добавил Ларреа. В настоящий момент правительство автономии разрабатывает новый механизм взаимодействия с Мадридом, который в 2019 году представят на обсуждение испанского парламента.

Эксперты полагают, что осторожность басков, которые ранее боролись за отделение от Испании террористическими методами, продиктована горьким опытом и примером Каталонии.

Страна Басков — Автономное сообщество на севере Испании с населением более 2 млн. человек. Автономия является одним из крупнейших центров в Испании по добыче железной руды, здесь развита металлургическая промышленность. Кроме того, в регионе хорошо развито животноводство. На протяжении более века до настоящего времени для баскоязычных регионов характерна самая низкая безработица во всей Испании.

Исторический регион Страна Басков включает в себя также Автономное Сообщество Наварра (столица Памплона) и Северную Страну Басков на юге Франции. В регионе на территории Испании используются как испанский, так и баскский языки; последний является исконным для этого региона и в отличие от остальных языков Испании, не относится к романским и вообще к индоевропейским. Баскский язык - единственный реликтовый язык в юго-западной Европе, сохранившийся ещё с доримских времен. Его происхождение до сих пор не раскрыто, и он считается изолированным языком. Дискуссионными остаются вопросы о родстве басков с кавказскими народами или с древним доиндоевропейским населением Европы.

Баскский национализм имеет глубокие исторические корни и связан как раз с тем, что еще во времена античности басков окружили романоязычные народы. Уже в Средневековье баски пользуются автономиями. В XIX веке индустриализация в баскоязычных регионах носила более интенсивный характер, чем по Испании в целом, что привело к росту популярности социалистических и анархистских учений и появлению радикальных движений. Последствиями индустриализации также стал массовый наплыв рабочих из других областей Испании и ослабление влияния католической религии, что значительная часть населения восприняла, как угрозу утраты национально-культурной идентичности и поддержала националистическое движение - в 1895-м году была основана Баскская националистическая партия.

На протяжении 1920-х и 1930-х годов первые баскские националистические организации часто маскировались под спортивные клубы или фольклорные организации. Во время правления генерало Франко баскский язык был практически полностью запрещён.

С зарождения идеи и до настоящего времени, баскские националисты стремятся к политическому объединению всех баскоязычных регионов - автономных сообществ Страна Басков и Наварра в Испании и исторической области Северная страна басков во Франции. В 1959 году с целью создание на населенных басками землях независимого социалистического государства — Эускади —была создана организация «Страна Басков и свобода» («Euskadi ta Askatasuna», ЭТА). С начала 1960-х годов члены ЭТА приступают к практике революционного террора. Происходят покушения на чиновников и жандармов, осуществляются взрывы полицейских участков, казарм и железнодорожных путей.

После смерти Франко в 1975 году «Страна басков» получила в 1978 году широчайшую автономию и сегодня пользуется правами, которых не имеет ни один другой регион страны. В XXI веке между ЭТА и Мадридом начинают происходить неофициальные, а затем и официальные переговоры. ЭТА неоднократно заявляет о «постоянном прекращении огня», несмотря на это периодически в стране проиходят теракты, ответственность за которые берет на себя баскская организация. В апреле 2017 года ЭТА заявила о полном разоружении. В письме, адресованном мировому сообществу, террористы сообщают, что через руки посредников передадут оружие властям Франции и Испании.

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