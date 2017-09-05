/Поглед.инфо/ Развитието на руско-унгарските отношения през последните години показва, че икономическите интереси и взаимната заинтересованост за укрепване на националния суверенитет са най-важните фактори на държавната политика, дори в условията на противодействието им от Европейския съюз и от други западни структури. Поредното свидетелство за това е резултатът от преговорите на унгарския премиер Виктор Орбан с руския президент Владимир Путин, проведени на 28 август в Будапеща.

През 2014 г. двете страни подписаха споразумение за предоставяне на руски кредит в размер до 10 млрд. евро за довършване на атомната електроцентрала. АЕЦ Пакш е единствената атомна електроцентрала в Унгария с четири реактора ВВЭР-440. Първият енергоблок стартира през 1982 г. Понастоящем делът на електроенергията, генерирана от АЕЦ, съставлява около 50% в енергийния баланс на Унгария.

След началото на "санкционната война" срещу Русия, Брюксел положи изключителни усилия да за възпрепятства проекта. Според медиите активна роля в този натиск играят Еврокомисията и агенциятата на ЕС "Евратом". Но Унгария устоя на натиска.

Значението на укрепване сътрудничеството между Русия и Унгария надхвърля рамките на двустранните отношения и свидетелства за нарастващите вътрешни противоречия в редиците на Евросъюза, включително между западната и източната му част. Може дори да се говори за формиране на отделен регион в рамките на ЕС в Централна и Източна Европа, към който се ориентират и Балканите, който все повече се обръща не към Запада, колкото на Изток, включително към Русия и Китай.

(рус.ез.)

Кто на самом деле раскалывает Евросоюз?

Развитие российско-венгерских отношений в последние годы показывает, что экономические интересы и взаимная заинтересованность в укреплении национального суверенитета являются важнейшими факторами государственной политики даже в условиях противодействия им со стороны Европейского союза и других западных структур. Очередным свидетельством этому стали итоги переговоров в Будапеште 28 августа президента России Владимира Путина.

«Несмотря на все сложности, все-таки экономическая динамика выправляется» – так охарактеризовал ситуацию в двусторонней торгово-экономической сфере российский лидер, предваряя беседу с главой венгерского правительства Виктором Орбаном. «Если в прошлом году у нас был спад в торговле, правда, небольшой, почти 9,5 процента, то за первое полугодие этого года – более 20 процентов роста; по разным подсчетам даже может быть уже до 27 процентов», – отметил Владимир Путин: «Наши инвесторы продолжают проявлять интерес к венгерской экономике – полтора миллиарда долларов российских инвестиций. И мы работаем по нашим крупным проектам, в том числе в сфере энергетики».

Ключевым российско-венгерским проектом является атомная электростанция «Пакш». Контракты с венгерской стороной на сооружение двух новых энергоблоков для этой АЭС «Росатом» заключил в декабре 2014 года. Они предусматривают, что указанные энергоблоки останутся в собственности венгерского государства, а вложения российской стороны составят около 12,5 млрд евро. В том же 2014 году Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении Россией кредита в размере до 10 млрд евро на достройку АЭС.

АЭС «Пакш» – единственная атомная станция Венгрии с четырьмя реакторами ВВЭР-440. Её первый энергоблок был пущен в 1982 году. В настоящее время доля электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, составляет в структуре энергобаланса Венгрии примерно 50%.

Что характерно, ещё до подписания документов с Россией Венгрия обсудила перспективы участия «Росатома» в сооружении пятого и шестого энергоблоков АЭС «Пакш» с руководством Евросоюза. По свидетельству уполномоченного представителя правительства Венгрии по расширению АЭС «Пакш» Аттилы Асоди, в 2013 году Будапешт отдельно согласовал с ЕС возможность реализации контракта с Россией по данному вопросу и подчеркнул, что в случае необходимости Венгрия готова представить Евросоюзу все необходимые пояснения.

Однако после начала «санкционной войны» с Россией Брюссель приложил незаурядные усилия к тому, чтобы воспрепятствовать реализации проекта. По свидетельству СМИ, активную роль в этом играли Еврокомиссия и агентство ЕС «Евратом». В Еврокомиссии, например, заявляли, что российско-венгерское соглашение о постройке пятого и шестого блоков АЭС «Пакш» «в нынешнем виде не может быть одобрено», а в кулуарах объясняли свою позицию: укрепление позиций России в энергетической сфере Венгрии может-де побудить Будапешт выступить против антироссийских санкций и даже заблокировать их продление.

Тем не менее заставить Венгрию отказаться от проекта не удалось. «Все, что касается финансирования известного проекта «Пакш», – оно обеспечено 12 миллиардами… В начале следующего года работы могут быть начаты уже на площадке», – подтвердил 28 августа в Будапеште Владимир Путин.

Значение укрепления взаимодействия России и Венгрии выходит за рамки двусторонних отношений и свидетельствует о нарастании внутренних противоречий в рядах Евросоюза, в том числе между его западной и восточной частями. Можно даже говорить о формировании на пространстве ЕС отдельного региона в составе Центральной и Восточной Европы, к которому примыкают Балканы. Данный регион всё больше ориентируется не столько на Запад, сколько на Восток, в том числе на Россию и Китай. Растущий интерес этому процессу проявляют и в Турции, где также обратили внимание на перемены в настроениях восточноевропейцев и жителей балканских стран. «Сегодня, когда Турция недвусмысленно отрывается от Атлантики и обращается к Евразии, на Балканах также происходят важные геополитические события, – отмечает турецкое издание Aydinlik Gazetesi. – Решение в ответ на санкции, которые ЕС применил против России с началом украинского кризиса, президент России Путин принял как профессиональный шахматист. Он аннулировал проект «Южный поток», который должен был передавать российский газ в Болгарию через Черное море, и объявил, что новый маршрут – Турция».

«Проект «Турецкий поток» стал важным краеугольным камнем в ориентации Турции на Евразию. Этот проект напрямую повлиял и на Балканы. Путин, который в феврале 2017 года посетил Венгрию, заявил о возможных поставках природного газа в эту страну по газопроводу «Турецкий поток», и 5 июля было подписано соответствующее соглашение. Более того, также было достигнуто соглашение о строительстве Россией двух атомных реакторов в Венгрии… Россия также владеет 51% акций компании Nuclear Power Alliance, созданной в связи со строительством АЭС в Чехии. Как известно, Россия строит АЭС и в Турции», – напоминает издание Aydinlik Gazetesi. Аналогичной точки зрения придерживается известный американский экономист Уильям Энгдаль. По его мнению, «страны Восточной Европы, прежде всего Венгрия, Чехия и Болгария, устремили свой взор в сторону Евразии, главным образом России и Китая», а также «инвестиций, которые эти страны наращивают на Балканах в рамках проекта «Нового шелкового пути» и других евразийских инфраструктурных сетей». Данные изменения, говорит Уильям Энгдаль, обнаруживают «колоссальные противоречия» внутри Евросоюза между «атлантистами НАТО» и «прагматичными странами ЕС», которые заинтересованы в экономическом развитии и безопасности своих стран больше, чем в защите США.

Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленная на защиту государственного суверенитета и сохранение национальной идентичности, действительно, вызывает растущую неприязнь в Евросоюзе. «Орбан хочет расколоть ЕС», – заявляет эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер. В действительности же курс на раскол Европы ведёт руководство ЕС. Оно навязывает этот курс своей спекулятивной, основанной на фобиях и ложных ценностях политикой, что понимают те государственные деятели Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, кто всерьёз обеспокоен будущим своих государств.

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