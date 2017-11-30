/Поглед.инфо/ Проблемът с формирането на новото правителство в Германия води не само до политическа криза в тази страна. Залезът на кариерата на Ангела Меркел оголва кризата на лидерството на Запада като цяло. При това както в отделните страни, така и в общозападен мащаб – мястото на лидера на “свободня свят” вече почти година откак е свободно. За дълго ли?

Ангела Меркел спечели изборите, но загуби преговорите за формиране на нова коалиция. Даже, ако все пак успее да формира четвъртото си правителство, то няма да се задържи дълго – и на новите избори нейната партия ще отиде вече с друг лидер. Но ако във вътрешногерманския живот да се намери замяна на Меркел ще бъде сложно, но възможно, то при подбора на кандидатура за другата роля, за която я подготвяха е съвсем зле.

Западът винаги е имал вождове. Даже когато мина епохата на кралете и императорите, даже когато си заминаха генералите и фюрерите, даже когато се свършиха волевите Чърчили и Никсъни. Разбира се, докато глобализацията изсмукваше пълномощията на националните държави, техните лидери ставаха все по-дребни. Това започна още през 80-те, а през 90-те, с ускоряването на глобализацията, образуването на Евросъюза и смяната на поколенията, това започнаха да виждат всички. Но и тогава имаше поне номинални фигури, играещи ролята на водач.

С мълчаливото съгласие на всички това бяха президентите на САЩ. Клинтън или Буш-младши във всеки случай бяха не просто президенти на най-силната държава в света, изграждаща свой световен ред, но и вождове на целия западен свят. Даже не просто на Запада (оформен като НАТО и “голямата седморка”), а на цялото “свободно човечество”.

Та нали, ако има единно човечество, което с радост върви по пътя на глобализацията под ръководството на напредничавите идеи на либералната демокрация и мултикултурализма, то някой трябва да крачи пръв и да пасе народите? Барак Обама също охотно изпъляваше тази роля. Да не говорим за това, че той и сам по себе си беше най-космополитичния президент в историята на САЩ, страната, чиито президенти като правило, към момента на избирането си бяха зле запознати с външния свят.

Но преди година всичко се срути – вместо новата потомствена кралица Хилари, президент на САЩ стана самозванецът Доналд.

Неговите антиглобалистки, неоизолационистки възгледи в очите на глобалния елит го лишаваха не само от правото да бъде президент на САЩ, но и от възможността на оглавява обединения Запад.

Другото нещо е, че самият Тръмп не искаше да бъде вожд на Запада, считаше неговото съществуване за вредно за Америка и се канеше да възроди независимите Съединени щати – така че тук желанията на страните, както се казва, съвпаднаха. Тръмп няма да бъде лидер на свободния свят. Но докато не са го свалили, кой ще изпълнява задълженията на “вожда на Запада”? Кой ще изиграе тази роля, докато глобалния елит си изясни положението със завладелия “града на хълма” милиардер?

Веднага стана ясно, че американец не може да бъде взет за тази роля. Първо, той трябва да бъде действащ глава на държава или правителство. Второ, даже ако разглеждаме някого от бившите, то това трябва да бъде някой с безупречна репутация и тежест в целия западен свят. Със сигурност не и загубилата Клинтън. Но кой? Нито един от четиримата американски президенти не става за тази роля, въпреки че се опитаха да измайсторят от Барак Обама някакъв “крал в изгнание” - той пътуваше из Европите, поздравяваше победителите в тамошните избори, срещаше се с ръководителите на европейските държави и правителства. Но беше ясно, че това не е същото, да станеш символ без реални, видими институции на властта е невъзможно. Трябваше да се търси в Европа.

(рус.ез.)

Проблема с формированием нового правительства в Германии приводит не только к политическому кризису в этой стране. Закат карьеры Ангелы Меркель обнажает кризис лидерства на Западе в целом. Причем как в отдельных странах, так и в общезападном масштабе – место лидера «свободного мира» уже почти год как свободно. Надолго ли?

Ангела Меркель выиграла выборы, но проиграла переговоры о формировании новой коалиции. Даже если ей всё-таки удастся сформировать своё четвертое правительство, оно не продержится долго – и на новые выборы ее партия пойдет уже с другим лидером. Но если во внутригерманской жизни найти замену Меркель будет сложно, но возможно, то вот в подборе кандидатур на другую роль, на которую ее примеряли, все совсем плохо.

У Запада всегда были вожди. Даже когда прошла эпоха королей и императоров, даже когда ушли генералы и фюреры, даже когда закончились волевые Черчилли и Никсоны. Конечно, по мере того как глобализация высасывала полномочия из национальных государств, их лидеры мельчали. Это началось еще в 80-е, а в 90-е, с ускорением глобализации, образованием Евросоюза и сменой поколений, стало видно всем. Но и тогда были хотя бы номинальные фигуры, игравшие роль вожака.

По умолчанию это были президенты США. Клинтон или Буш-младший в любом случае были не просто президентами самого сильного в мире государства, строившего свой миропорядок, но и вождями всего западного мира. Даже не просто Запада (оформленного в виде НАТО и «большой семерки»), а всего «прогрессивного мира», всего «свободного человечества».

Ведь если есть единое человечество, которое с радостью идет по пути глобализации под руководством передовых идей либеральной демократии и мультикультурализма, то кто-то же должен шагать первым и пасти народы? Барак Обама тоже охотно исполнял эту роль. Не говоря уже о том, что он и сам по себе был самым космополитичным президентом в истории США, страны, президенты которой, как правило, на момент своего избрания, были плохо знакомы с внешним миром.

Но год назад все сломалось – вместо новой потомственной королевы Хиллари президентом США стал самозванец Дональд.

Его антиглобалистские, неоизоляционистские взгляды в глазах глобальной элиты лишали его не только права быть президентом США, но и возможности возглавлять объединенный Запад.

Другое дело, что и сам Трамп не хотел быть вождем Запада, считал его существование вредным для Америки и собирался возродить самостийные Соединенные штаты – так что тут желания сторон, что называется, совпали. Трамп не будет лидером свободного мира. Но пока его не свергли, кто же будет исполняющим обязанности «вождя Запада»? Кто сыграет эту роль, пока глобальная элита разбирается с захватившим «град на холме» миллиардером?

Сразу стало понятно, что брать на эту роль американца невозможно. Во-первых, это должен быть действующий глава государства или правительства. Во-вторых, даже если рассматривать кого-то из бывших, то это должен быть кто-то с безупречной репутацией и весом во всем западном мире. Точно не проигравшая Клинтон. Но кто? Ни один из четырех американских президентов на эту роль не подходит, хотя из Барака Обамы и пытались слепить некоего «короля в изгнании» - он ездил по Европам, поздравлял победителей тамошних выборов, встречался с главами европейских государств и правительств. Но понятно было, что это все не то, стать символом без реальных, видимых институтов власти невозможно. Нужно было искать в Европе.

Было время, когда атлантическим миром руководила – не в реальности, а как медиа-образ – «великая пара», два вождя. Практически все 80-е прошли под знаком лидерства Рейгана и Тэтчер – два великих консерватора, два великих борца за свободу, два великих антикоммуниста. Так их называли уже в те годы – что, естественно, было лишь пропагандой.

При этом Тэтчер, возглавлявшая свою страну с 1979-го года (а Рейган с 1981-го), действительно была сильным бойцом – достаточно вспомнить, что она решилась на войну с Аргентиной. К концу своего премьерства она пользовалась большим влиянием в мире – в отличие, кстати, от собственной страны, где ее ненавидели многие как в народе, так и в истеблишменте (который и сверг ее в ходе внутрипартийного заговора).

Но сейчас на Западе просто нет фигуры, имеющей сопоставимое влияние хотя бы в масштабах Европы.

Давно ушли даже не прошедшие войну старики – коли и миттераны. Ушли даже сменившие их политики. Более того, кризис с Трампом ведь был лишь завершающей волной того процесса, который охватил всю Европу в последние годы: тотального кризиса доверия к правящим элитам как к таковым. Не к отдельным политикам, а ко всей системе с ее партиями и правилами. Италия, Испания, Греция, Австрия, Франция, далее везде.

Великобритания вляпалась в Брекзит – там местные элиты думали обдурить народ, сыграв на опережение с референдумом, рассчитывая получить большинство голосов против выхода из ЕС. Оставалась лишь Германия – локомотив Евросоюза, стабильная политическая система и самый опытный политик на всем Западе во главе правительства. Все взоры обратились на Ангелу Меркель.

Именно ее пытались в начале этого года короновать как «лидера свободного мира» - если не она, то кто же? Но оказалось, что никаким лидером никакая Меркель не является. Дело в том, что быть лидером Запада вовсе не то же самое, что быть лидером Евросоюза.

Да, Меркель давно уже называли неформальным вождем Евросоюза – и хотя это было натяжкой, доля истины в этом была. Действительно, Германия несомненный лидер ЕС, а Меркель опытный руководитель Германии с 12-летним стажем. Но что такое ЕС? Проект образования единого европейского государства – вот только какого? Единой Европы как части единого Запада, который в свою очередь является прообразом, локомотивом и ядром единого человечества? В этом случае такая единая Европа должна жить по написанные ей англосаксами правилами. Быть атлантической, то есть геополитически, иделогически и финансово подчиненной англосаксам, США и Великобритании.

Такая Европа, проигравшая Вторую мировую войну, вполне устраивает глобалистов – и у такой единой Европы могут быть любые формальные руководители «из местных», будь то немцы, французы или итальянцы. И в качестве лидера такой Европы Меркель вполне устраивает атлантическую элиту.

Но есть и другой вариант единой Европы – которая сама по себе является центром Запада: ею не манипулирую англосаксы, она сама определяет свои цели и методы их достижения. И сама за себя отвечает. Такой Европы сейчас нет, но именно такую Европу стремились создать что франкские, что германские объединители. И по такому пути вполне может пойти в какой-то момент и нынешний Европейский союз – если рычаги управления им окажутся в европейских руках. Европейских значит немецких. Причем настоящих немцев, а не воспитанных в духе безусловной преданности «единственно верному учению либеральной атлантической глобализации». Такая Европа, самостоятельная и независимая, ощущающая себя центром Запада – страшный сон для англосаксонских геополитиков.

Из какой Европы Ангела Меркель? Конечно же, из первой. Но как может марионетка стать кукловодом? То есть, конечно, можно попросить ее сыграть роль режиссера – но для этого ей нужно грамотно прописать всю роль, а еще лучше убедить ее в том, что она и в самом деле режиссер. В случае с Меркель это сделать невозможно. Она не может и не будет отвечать за весь Запад.

Более того. Все попытки напугать европейских атлантистов тем, что командный пункт в Вашингтоне временно захвачен, и им нужно вставать на защиту Запада, приводят к тому, что эти проатлантические европейцы вдруг начинают нести всякую вредную для глобалистов чушь про то, что «значит нам пора подумать о том, что Европа должна сама отвечать за себя». То есть превращаются в тех же самых антиглобализаторов, что и Трамп с его «Америка должна думать о самой себе, а не вестись на мифы глобализации».

Получается тупик – короновать тех, кто был воспитан на изначальной идее безальтернативности «атлантического Запада», нельзя. Они станут не вождями всего «свободного мира», а невольными предтечами «европейской независимости» от единого Запада. Его могильщиками. Существовать же вообще без вождя Запад долго не может – это подрывает само его единство.

Трамп уже не говорит откровенно подрывных, антиглобалистских вещей – но все кому надо, прекрасно понимают, что его «гнилая» американоцентричная суть никуда не делась. Ждать, пока Трамп будет свергнут в ходе импичмента или просто закончит свой срок в январе 2021 года? А если его переизберут?

Тем не менее, пока Меркель оставалась канцлером, ее все таки имели в виду как возможную «королеву Запада» - при всей бессмысленности и нереальности подобной коронации. Но вот кресло под ней зашаталось, и уже Financial Times выносит свой приговор в опубликованной неделю назад статье:

«Существует слишком много возможных сценариев, чтобы строить предположения. Но сценарий, при котором Ангела Меркель вновь займет пост канцлера Германии еще на четыре года, маловероятен. Так что если вы принадлежите к числу тех, кто считает ее лидером западного мира, настало время поискать этого лидера где-нибудь в другом месте».

Проблема англосаксов – а только им и нужен «лидер западного мира» - в том, что дело вовсе не в Меркель. Нет никаких кандидатур на этот символический, но очень важный пост – как нет и стран, где их можно искать. Потому что нельзя возглавить то, чего нет - единый Запад раскалывается на наших глазах.

Его раскол предопределен крахом глобалистского проекта атлантистов, крахом «однополярного мира», крахом «конца истории». Как только посыпалась идея о том, что «Запад ведет человечество к счастью», так сразу же стал неизбежен и раскол внутри Запада. Послевоенный миропорядок заканчивается, англосаксы не смогут долго удерживать контроль над объединяющейся Европой. Противоречия внутри «единого Запада» пока еще только начинают прорываться на поверхность – но и видимых признаков достаточно для постановки диагноза.

У «свободного мира» больше не будет лидера – и это хорошая новость для всех по настоящему свободных людей и цивилизаций.

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