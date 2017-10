/Поглед.инфо/ Знаете, че нещата вървят зле, когато дори лозунгите започнат да падат от стената. Така започва информацията на CNN за речта на британския премиер Тереза Мей в Манчестър.

Опитът на британския премиер Тереза Май да възстанови стабилността на залитащото й премиерство беше сериозно изваден от равновесие в сряда, когато беше изнесена ключова реч, която обаче беше белязана от прекъсвания, предизвикани от комик, който кашляше, хълцаше и най-накрая започна разпадането дори на лозунга, поставен на стената зад Мей.

Медиите отбелязват, че обръщението на премиера към членовете на нейната партия било истинско мъчение, често прекъсвано от кашлица и кратки прекъсвания, за да разкваси Мей устата си с вода.

Мей, която загуби управляващото си мнозинство на последните избори, се надяваше да рестартира премиерския си мандат с тази реч. Само че скоро след като започна обръщението си, тя беше взета на мушка от комика Лий Нелсън (с истинско име Саймън Бродкин), който се разхождаше пред сцената и й връчи P45 - формуляр, който британски служители получават, когато напускат компания.

Бродкин, който е правил и преди подобни изпълнения ( включително замеряше с пари бившия президент на ФИФА Сеп Блатер на пресконференция през 2015 г.), каза пред репортери, че е бил предварително подготвен за това от външния министър Борис Джонсън, бивш съперник на Мей. „Борис ми каза да го направя“, бил чут да казва Бродкин,вероятно в шега.

Когато Мей успя да преодолее инцидента, докато Бродкин беше отвеждан от охраната, тя не успя да се отърве от налегналата я кашлица. За да се засили тягостната атмосфера, междувременно част от декорите по сцената започнаха да се разпадат. От лозунга зад Мей, на който пишеше "Building a country that works for everyone" (“Изграждане на страна, която работи за всички”), паднаха буквата "F" от думата "for" и последната буква "E" от "everyone". В един момент към Мей се приближи финансовият министър Филип Хамънд, за да й предложи таблетка против кашлица.

По-късно от полицията в Манчестер съобщиха, че след кратко задържане Бродкин е бил освободен.

За Мей случилото се по време на речта й в Манчестер трябва да е било тежко, доколкото продължават спекулациите за нейното ръководство след лошите резултати от изборите, които тя свика през юни. Тя беше сериозно критикувана за свикването на предсрочни избори и използва речта си, за да се извини за кампанията, която определи като „твърде президентска“. И пое отговорността за тази кампания, която според много наблюдатели даде в ръцете на лейбъристите много козове.

Манчестер / Великобритания

