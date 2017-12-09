/Поглед.инфо/ На среща с работниците от автомобилния завод в гр. Горки, Владимир Путин най-после обяви намерението си да се кандидатира на президентските избори в Русия през 2018 г.

Реакциите на журналистите и политолозите в Източна Европа са единни в прогнозата, че в борбата за президентския пост на Русия Путин е безспорен фаворит; и че той е заинтересуван да получи силен обществен мандат, който ще му бъде необходим, за да се справи с трудната задача да си намери "наследник", както и да предприеме болезнените реформи, които са необходими, за да излезе страната от кризата.

Според полския вестник Gazeta Wyborcza, избирайки колектива на голям автомобилен завод за аудитория, пред която да обяви дългоочакваната новина, Путин показва, че ще бъде кандидат на обикновения народ.

Според полското радио, прогнозите са за 70% участие в изборите и 70% гласове в ползана Путин. Същите проценти се съдържат в прогнозата на чешката медия Český rozhlas.

Хърватското издание Advance сочи, че в победата на Путин на изборите в Русия на 18 март 2018 г. никой не се съмнява, най-вече защото според руската държавна агенция ВЦИОМ, подкрепа за него дават 82% от анкетираните; и че подобни данни прогнозират и други чуждестранни агенции.

(рус.ез.)

СМИ Восточной Европы: Путин решил стать кандидатом всего народа, а за грехи власти расплатится Медведев

Выборы президента России 2018 года

Президент Владимир Путин заявил о планах участвовать в президентских выборах в России в 2018 году на встрече с работниками Горьковского автозавода. В Восточной Европе СМИ обратили на это внимание: делается вывод, что тем самым Путин стремился показать, что он станет кандидатом простого народа.

Польша, Gazeta Wyborcza, Вацлав Радзивинович: Путин на заводе ГАЗ заявил, что примет участие в выборах.

Выбрав в качестве аудитории для объявления долгожданной новости коллектив большого автомобильного завода, Путин стремился показать, что он станет кандидатом простого народа. Этот шаг стал в каком-то смысле ответом на результаты опроса «Левада-центра», согласно которым 41% россиян считает действующего президента представителем спецслужб, а 31% — банкиров и крупных предпринимателей. В борьбе за президентское кресло Путин останется бесспорным фаворитом, однако он заинтересован в том, чтобы получить сильный общественный мандат. Это понадобится ему, чтобы справиться с нелегкой задачей поиска «преемника», а также проведения болезненных реформ, которые будут необходимы для вывода страны из глубокого кризиса.

Rzeczpospolita, Артур Барткевич: Каспаров: Путин уже объявил итоги мартовских выборов?

Реагируя на заявление Путина, знаменитый шахматист Гарри Каспаров на своей странице в Twitter иронично пишет, что если бы действующий президент объявил результаты выборов уже сейчас, он сэкономил бы время и усилия окружающих. В президентской гонке 2018 года у Путина, по всей вероятности, не будет реальных конкурентов, поскольку оппозиционер Алексей Навальный не может принять участие в выборах из-за судимости, которая, как считает ЦИК, препятствует его регистрации в качестве кандидата.

Polskie Radio: Путин примет участие в президентских выборах: явка — 70%, голосов «за» —70%.

Кто станет новым президентом России, ясно заранее, подчеркивает сотрудница Польского института международных отношений (PISM) Агнешка Легуцка (Agnieszka Legucka): борьба развернется за то, в каком стиле он это сделает, сможет ли он привлечь на выборы 70% избирателей и добиться поддержки на уровне 70%. «Эксперты размышляли, какой вариант изберет Путин: баллотироваться от партии „Единая Россия" или выступить в роли самостоятельного кандидата. Судя по всему, он предпочел второй путь, а за все грехи власти придется расплачиваться Медведеву, уровень поддержки которого падает».

Чехия, Český rozhlas, Либор Дворжак (Libor Dvořák), известный русист журналист, переводчик,: Владимир Путин опять баллотируется в президенты

Решение Путина, свидетелями которого мы наконец стали в Нижнем Новгороде, не удивляет, хотя, конечно, рассматривался и «проект преемник», который мы видели в 2008 году.

Что теперь последует? Опять несколько цифр. Предвыборная команда Путина собирается реализовать одну важную формулу, которая существует на российском Олимпе власти уже год: 70 на 70. То есть окружение Путина хочет для максимально сильного мандата, чтобы явка достигла не менее 70%, и чтобы не менее 70% избирателей проголосовало за Владимира Владимировича. А при нынешней популярности Путина и возможностях российской избирательной машины это вполне возможно, по крайней мере на бумаге.

Информационное агентство ČTK: Путин заявил о желании баллотироваться на президентских выборах 2018 года

Сейчас эксперты еще ожидают ответа на вопрос, будет ли Путин баллотироваться «сам за себя» с поддержкой 300 тысяч избирателей, как было в 2000 и 2004 году, или станет кандидатом от правящей партии «Единая Россия», как было в 2012 году.

IDNES.cz: Путин подтвердил, что хочет опять баллотироваться в президенты

65-летний кремлевский лидер по-прежнему пользуется в России большой популярностью, и его давно поддерживает около 80% россиян. Недавнее исследование агентства «Ромир» показало, что четверть россиян готова на мартовских выборах отдать свой голос только Путину.

Как передает «Эхо Москвы», Кремль тщательно готовится к кампании, и недавно якобы под Москвой состоялся семинар для руководителей российских регионов, большинство из которых члены правящей партии «Единая Россия». (…) Кремлевские агитаторы обратили особенное внимание представителей регионов на недопустимость организации неразрешенных митингов, против которых службы безопасности готовы немедленно действовать.

IHNED.cz: Путин официально заявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты. Опросы предсказывают ему легкую победу

Противники Путина критикуют состояние демократии в России, растущую централизацию власти и формирование культа личности, а также растущее влияние государства на СМИ и экономику, а также за нераскрытые убийства журналистов. Но при этом многие зарубежные лидеры называют Путина своим другом. Он также поддерживает хорошие отношения с президентом Милошем Земаном, с которым встречался несколько раз.

Сербия, Политика: Путин опять будет баллотироваться в президенты

Вот уже некоторое время ходили разговоры о том, что Путин готов снова занять пост президента, а этим, несомненно, завершится президентская гонка, если Путин решит в ней участвовать, учитывая популярность Путина среди граждан России. Рейтинг Путина не снизили уличные протесты, проведенные по призыву Алексея Навального — оппозиционера, который, похоже, приобретает все больше влияния, однако он еще далек от того, чтобы встать у руля страны.

Вечерње новости: Путин снова баллотируется

У Путина сейчас максимальный рейтинг, и можно было ожидать, что он снова будет баллотироваться в президенты. Кроме того, ни один из потенциальных соперников не может представлять для него опасность, поэтому Путин победит в первом туре, который запланирован на 18 марта.

Хорватия, Advance:

Напомним, что Путин тем или иным образом возглавляет Россию с 2000 года. (…) В его победе на выборах 18 марта 2018 года почти никто не сомневается, прежде всего, потому что сейчас он пользуется, по информации российского государственного агентства ВЦИОМ, поддержкой 82% опрошенных. Похожие цифры приводят и иностранные агентства.

Jutarnji vijesti: Путин наконец заявил: «Я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации»

Путин, который находится у власти в качестве президента или премьера уже почти два десятилетия, хочет получить еще один шестилетний мандат. Российский лидер пользуется популярностью в стране в последние годы, несмотря на экономические трудности и растущую напряженность в отношениях с Западом.

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