/Поглед.инфо/ Политическата ситуация, която може да доведе до разпад на Европейския съюз трябва да се разглежда не само в контекста на спасението на икономиката на общия европейски дом, но също и като борба между политическите елити, които се стремят да защитят своите пазари, каза икономистът Михаил Хазин, коментирайки ситуацията с разкола в Европа и последиците от избора на Еманюел Maкрон за президент на Франция.

Според Хазин, докато Льо Пен поддържа реализирането на политиката на "две скорости", в която Франция и Германия са приятели, а останалите държави-членки ще оцеляват, както могат; то Макрон се позиционира като поддръжник на европейското единство, като се противопоставя на Германия. Той е проект на "френските Ротшилди", които са в съдружие с британските.

(рус.ез.)

Хазин: новый президент Франции Макрон развалит Европу

Сегодня политическую ситуацию с развалом Евросоюза надо рассматривать не только в контексте спасения экономики общего европейского дома, но и в рамках борьбы политических элит, которые стремятся обезопасить свои рынки сбыта, заявил экономист Михаил Хазин «ПолитЭксперту», комментируя ситуацию с расколом в Европе и последствиях избрания Эммануэля Макрона президентом Франции.

«Положение дел в Европе и прошедшие выборы во Франции можно сравнить с прошедшими выборами в США. У Штатов тоже стоял ребром вопрос: сохранить ли политическую элиту ценой экономики Америки или наоборот, сохранить финансовый сектор государства за счет ротаций в истеблишменте. В итоге пришел Трамп, который сегодня вынужден решать очень серьезные проблемы с неработающей американской экономической моделью.

Похожая ситуация сложилась и во Франции. Либеральная экономическая политика еврозоны зашла в тупик и необходимо срочно решать проблемы. В связи с этим на внутренней арене появилось два кандидата, которые предложили свои планы по улучшению обстановки в Европе.

Ле Пен не хотела разваливать Евросоюз, но хотела выкинуть из ЕС всех «нахлебников», то есть убрать из еврозоны страны Восточной Европы, в которых альянс нуждался на рубеже 2000-ых, когда нужно было зафиксировать поражение СССР и расширить рынок для немецкой продукции.

Поэтому Ле Пен планировала реализовать политику «двух скоростей», где дружат Франция и Германия, а остальные выживают как хотят.

Макрон же, позиционирующий себя как сторонник единства Европы, при этом выступает против Германии. Он является проектом «французских Ротшильдов», которые очень дружны с великобританскими».

В свою очередь сама Великобритания после выхода из состава ЕС не заинтересована в целостной еврозоне и союзе Германии и Франции. Сегодня Британия пытается расколоть Европу и ее сверхмощные защитные механизмы внутренних рынков для продвижения собственных товаров. В истории уже был пример, когда Великобритания расколола потенциальный альянс Франции и Германии. Это было в середине 19 века, когда Ротшильды провели сначала в президенты, а потом и в императоры Франции Наполеона Третьего. Поэтому не стоит исключать такой вариант развития событий, когда Европу развалит не Ле Пен, а именно Макрон».

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели