/Поглед.инфо/ Логиката на концепцията за Четвърти райх изисква създаването на обща армия на ЕС. С идването на власт в САЩ на Доналд Тръмп и излизането на Великобритания от ЕС, шансовете за създаване на единна европейска армия се увеличат. Тръмп очевидно не е фанатик на НАТО и в случай на реален разпад на алианса няма да започне да си скубе косата.

Великобритания е агент на американското влияние и истерично се противопоставя на създаването на армия на ЕС. По време на Втората световна война британците отказаха да се присъединят към Европейския съюз на Хитлер, а сега напускат Европейския съюз на Меркел. Армията на ЕС означава края на НАТО, създаването й ще става за сметка и в ущърб на алианса. Обединените въоръжени сили ще изсмукват значителни ресурси. Днес препоръчителните 2% от БВП за военни разходи се съблюдават само от 5 от 28-те страни членки на НАТО - САЩ, Гърция, Великобритания, Естония и Полша (вж. таблицата). Докато 75% от разходите на НАТО се покриват от САЩ. Единна армия на ЕС със сигурност ще изисква допълнително финансиране, дублиране на институциите на НАТО, инфраструктурни и технически решения. Американците категорично се противопоставят на създаването на армия на ЕС. Разбираемо е, империята на САЩ използва натовския чадър за възпиране и контрол на Европа, дори за сплашване. "Вижте ревизионистка Русия и империалиста Путин" – вувузелят натовските сектанти. "Анексията на Крим, нахлуването в източната част на Украйна, заплахата за балтийските държави - без НАТО няма да оцелеете," – плашат САЩ европейците. "ЕС не е военен отговор на проблемите на Европа. САЩ трябва да настояват за решения ориентирани към НАТО, които да гарантират защитата на Европа само в рамките на алианса".

(рус.ез.)

На горизонте виднеется новая армия Европейского союза

Логика развития Четвёртого райха требует создания общей армии Европейского союза.

Приход к власти в США Трампа и выход Британии из ЕС увеличивают шансы на создание единой армии. Первый, судя по всему, не является фанатиком НАТО и в случае реальной угрозы распада альянса волосы на голове рвать не станет. Вторая - агент влияния США и истерично выступала против создания армии ЕС. Символично, что во времена Второй мировой войны британцы отказались вступать в Европейский союз Гитлера, а теперь покидают Европейский союз Меркель.

Вместе с тем, на данный момент абсолютно все американские центры силы, хоть сколько-нибудь влияющие на принятие решений, выступают против создания армии ЕС. Оно и понятно, поганая империя США использует натовский зонтик безопасности для сдерживания и контроля Европы, где-то даже и для запугивания. "Смотрите на ревизионистскую Россию и империалиста Путина", - визжат натовские сектанты. "Аннексия Крыма, вторжение на восток Украины, угроза странам Балтии - без НАТО вам не выжить", - пугают европейцев США. "ЕС это не ответ на военные проблем Европы. Вместо этого, США должны подталкивать к решениям более ориентированным на НАТО, которые обеспечат то, что все достижения в обороне Европы будут осуществляться в рамках альянса", - Фонд "Наследие" (Heritage Foundation - 12 место в рейтинге фабрик мысли).

Армия ЕС это конец НАТО, её развитие будет осуществляться за счёт и в ущерб альянсу. Объединённые вооруженные силы будут всасывать значительные ресурсы, а ведь и сегодня рекомендованные 2% на войну тратит только 5 членов НАТО из 28 - сша, Греция, Британия, Эстония и Польша. Сегодня 75% расходов НАТО покрывают США. Единая армия ЕС безусловно потребует дополнительных средств, дублирования натовских институтов, инфраструктурных и технических решений. Может быть богатые страны ЕС и потянут ещё одно военное ярмо, но как быть голодранцам из Восточной Европы и нищей вымирающей Прибалтики? Варить три военных котла им вряд ли под силу. К тому же, националистические правительства, например в Польше, могут усмотреть в единой армии дополнительную угрозу внутренним вооружённым силам. Таким образом, члены ЕС рано или поздно встанут перед выбором - или НАТО или единая армия.

В США очень обеспокоены ростом числа голосов в Европе за создание армии ЕС. Порой, в своей пропаганде которая якобы показывает невыгодность для американцев и европейцев единой армии, атлантисты приводят идиотские аргументы. Например, то, что "неизбираемая, неподотчетная, наднациональная брюссельская бюрократия" не вправе заниматься военными вопросами.

В целом, США имеют мощные инструменты для противодействия военной интеграции стран ЕС, это и мобилизация своих марионеток - противников единой армии и возможности массовой пропаганды, которая в том числе воздействует на людей принимающих решения. Но всё же, логика развития Четвёртого райха требует создания общей армии Европейского союза.