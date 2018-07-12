/Поглед.инфо/ Мария Захарова загуби идеален спаринг-партньор. Външният министър на Великобритания Борис Джонсън. Впрочем той може и да се върне – при това направо в премиерското кресло. Защо ръководителят на „Форин офис“ е отстранен от длъжност и каква игра води срещу Тереза Мей?

Това, което се случва в Лондон, вече го наричат „министропад“. Министър-председателят Тереза Мей уволни министъра на въпросите около излизането от ЕС Дейвид Дейвис. Причината е очевидна – направляващият Брекзит обвини Мей в низкопоклонство пред Брюксел. В понеделник в оставка излезе и главната тежка категория на правителството – външният министър Борис Джонсън.

В събота Джонсън си позволи публично да обвини началника си, че има намерение да направи Великобритания „васална държава“ на Евросъюза заради плановете ѝ да запази зоната за свободна търговия с ЕС след Брекзит. Напомняме, че сега вече бившият външен министър, при цялата си ексцентричност и непредсказуемост, винаги е бил и остава твърд привърженик на „развода“ между Великобритания и ЕС. Стопанката на „Даунинг Стрийт“ №10 в отговор поиска да не ѝ се пречи да готви Брекзит, както смята за нужно, заплашвайки Джонсън с уволнение. Не минаха и два дни и тя изпълни своята заплаха.

След това Джонсън още по-гръмко започна да ругае курса на своя бивш началник. „Ние наистина се движим към статут на колония и мнозина ще се боря, за да получат икономически или политически преимущества от това конкретно споразумение“, цитира го Daily Express.

„На британците им казаха, че те ще могат да управляват своята имиграционна политика, да се върнат в родината парите, похарчени за нуждите на ЕС и преди всичко да се приемат самостоятелни закони и в интерес на народа на тази страна“, пише той. Според него Брекзит трябва да бъде „възможност и надежда“. „Ние, изглежда, отиваме към „полубрекзит“, при това по-голямата част от икономиката все още е запратена в системата на ЕС, но без контрола на Великобритания над тази система“, възмущава се бившият министър.

Един от първите „коментирали“ свалянето на Джонсън бе котката Лари, главният мишелов на резиденцията на английския премиер или по-точно анонимните шегаджии, които водят неговия „официален“ профил в „Туитър“: „В този момент на неяснота за правителството искам да уведомя всички: нямам намерение да подавам оставка. Аз съм на удобно местенце и няма шанс да го напусна“.

Други блогъри зададоха въпроса: кой ще посреща Доналд Тръмп, който ще долети в Лондон след четири дни? Кой ще представи кралицата на срещата на високо равнище на НАТО, до която остават дни? Не трябва да се забравя, че управляващите консерватори са в осезаема треска. „Две години празни заявления за пресата и изпуснати възможности“, заклейми правителството лидерът на лейбъристите Джереми Корбин. Лондонската преса сега не изключва, че Мей и нейната останала команда ще бъдат подложени на вот на недоверие от парламента – този въпрос скоро ще бъде внесен на гласуване.

Импийчмънтът, впрочем, засега е чисто на теория. Но вече може да се констатира: правителството на торите се е лишило от най-яркия си и остър език. Език, който след оставката не се стеснява да казва каквото смята. И това може да му донесе и премиерското кресло. Тези дни Джонсън с неговата репутация на твърд борец на Брекзит, привлича съпартийците на своя страна. Раздразнението от сделката на Мей с евробюрократите е сериозен фактор. На премиера ѝ напомнят, че през 2016 г. тя изобщо бе против излизането от ЕС.

Бившият министър играе, повишавайки залозите, смята председателят на президиума на Съвета по външна и отбранителна политика Фьодор Лукянов. „Правителството и без това е много слабо. Джонсън смята, че се е появил шанс за вот на недоверие. Обективно Великобритания е приближила окончателния момент, когато се определя формата на излизане от ЕС. Именно по този въпрос и правителството се разделя, защото все пак той е своеобразна коалиция от три различни сили: тези, които са за просто и бързо излизане, тези, които са за изход, но искат по-прецизни меки процедури и тези, които като Тереза Мей, макар и евроскептици, все пак биха предпочели да останат“, поясни Лукянов . Това е принципен момент, затова и по него са възникнали кардинални разминавания.

/Рус.ез./

Экс-министр играет на повышение ставок, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. «Кабинет и без того очень слабый. Джонсон полагает, что появился шанс на вотум недоверия. Объективно Великобритания подошла к завершающему моменту, когда определятся формы выхода из ЕС. Именно на этом вопросе кабинет раскалывается, потому что он все-таки являет собой своеобразную коалицию трех разных сил: тех, кто за простой быстрый выход, тех, кто за выход, но хочет более аккуратных мягких процедур, и тех, кто, как Тереза Мэй, хотя и был евроскептиком, но все же предпочел бы остаться», – пояснил Лукьянов газете ВЗГЛЯД. Это принципиальный момент, поэтому по нему и возникли кардинальные расхождения, пояснил политолог.

«Но карта Джонсона может и не сыграть. Не факт, что правительство сейчас упадет. С другой стороны, Джонсон не то чтобы сыскал какие-то кудрявые лавры на посту министра. Он побыл, запомнился всем и зарекомендовал себя как принципиальный убежденный консерватор», – напомнил эксперт.

Вряд ли Трамп будет обескуражен, прибыв в Лондон в разгар правительственного кризиса. Лукьянов полагает: британскую политику в глазах союзников трудно еще больше испортить. Все уже два года они с изумлением смотрят на то, что творится в Великобритании. Так что уже неважно, когда случилась отставка Джонсона – до саммита НАТО или после.

Но что касается отечественной дипломатии, то она осталась без достойного спарринг-партнера. «Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора», – написала в своем Facebook представитель МИД Мария Захарова. Она также намекнула на слабость нынешнего кабинета министров, ведь

«оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики».

В том же тоне – иронии с примесью сочувствия – высказалась и главред RT Маргарита Симоньян: «Борис, иди к нам! Специально для тебя откроем какое-нибудь авторское шоу. «В мире животных», например. У нас тебя и причешут, и окрошки плеснут холодненькой. В Лондоне вон как сейчас небезопасно по улицам гулять, то ли дело Ростов-на-Дону».

Вопреки рассказам Джонсона о своей «русофилии» и якобы имеющихся московских корнях, на посту главы он последовательно гнул все ту же русофобскую линию. Грозил суровым «ответом» Москве за дело Скрипаля и даже обещал бойкот английской сборной ЧМ-2018 – из-за того же дела. Призывал британцев пикетировать российское посольство в знак протеста против российской операции в Сирии. Откровенничал о том, что «Россия для меня всегда была закрыта, противна, милитаристична и антидемократична».

Джонсон не расходился с генеральной линией английской правящей элиты. Разве что его высказывания отличало известное изящество (все-таки сравнил Россию не с Северной Кореей, а с древней Спартой) и тонкость ироничных формулировок.

Не далее как в мае глава Форин Офиса наряду с другими недругами России «удостоился чести» быть разыгранным российскими пранкерами. Алексей Столяров (более известный как пранкер Лексус) сказал газете ВЗГЛЯД: на отставку Джонсона мог повлиять и этот розыгрыш. Ведь глава МИД Британии всерьез принял телефонного шутника за премьер-министра Армении. «А может быть, он подумал, что ему надоели проблемы с Россией и стоит покинуть тяжелый пост», – предположил Столяров. Собеседник заметил: «На фоне всего правительства и Терезы Мэй он обладал взвешенными позициями.

Говорил о том, что не хочет никакого ухудшения отношений с Россией. Несмотря на свою простоту и дурашливость, обладал все-таки более-менее взвешенной позицией в отношении России. Это был не самый худший министр иностранных дел Британии». «Перед этим мы пообщались с замом Джонсона – это министр по делам Европы Алан Дункан, который специализируется и на России. В сравнении с Джонсоном этот человек – ярый русофоб. Допускаю, что именно он может занять пост главы МИДа», – сказал Столяров.

Главы МИД и главы правительств приходят и уходят, но антироссийская линия Лондона остается неизменной. «Только что министр обороны заявил, что это русские убили Дон Стерджес, пострадавшую в Эймсбери. Так что тема «химической атаки» Москвы никуда с повестки дня не уходит», – посетовал Федор Лукьянов.

«Джонсон не Джонсон, Мэй не Мэй – с раскрученной антироссийской кампанией вряд ли что-то произойдет, – указывает эксперт. – Ну разве что в результате всего этого пройдут новые выборы, их выиграют лейбористы Джереми Корбина, и Корбин станет премьером, что пока выглядит совершенной фантастикой. Но в Великобритании сейчас происходит много такого, чего раньше себе никто представить не мог. У Корбина очевидно другая позиция по России, тогда что-то изменится. Но вероятность весьма низка. Никаких изменений в нынешней конфигурации – вне зависимости от фамилии нового министра иностранных дел – я бы не ожидал».

Превод: Поглед.инфо

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