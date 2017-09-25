/Поглед.инфо/ ЦИК на Германия, след преброяване гласовете на всички 299 избирателни района за четвърти път на очаквано обяви съюза между ХДС / ХСС на канцлера Ангела Меркел за победител в изборите за Бундестага. Въпреки че християндемократите спечелиха с 33%, на тези избори тя установени абсолютен анти-рекорд - никога досега в историята на Германия от 1949 г., тази партия не е получавала толкова малко подкрепа. Освен това, тя не успя да спечели мнозинство в парламента и в момента, за да се върне Ангела обратно в креслото като канцлер, ще бъде принудена да влезе в съюз с ултра-либералите на "Свободната демократическа партия на Германия", която взе 10,7% от гласовете, не показвайки нищо особено в предизборната компания.

Въпреки това,едни либерали за коалиция са малко и Меркел ще трябва да вземе за компания основните борци за правата на хомосексуалистите, за затваряне на атомните електроцентрали и за милиарди долари инвестиции във възобновяеми енергийни източници, за сметка на намалена ефективност - Зелената партия, която спечели 8,9%, което е и един от най-лошите резултати за цялата история. Ако съберем всичко заедно, тогава ще видим, че имаме коалиция от християнски зелени лидери. Всъщност дори германците, които гласуваха за Меркел, в коментарите от сутрешната дискусия са в шок от това развитие на ситуацията. Какво можем да очакваме, особено като се има предвид, че "зелените" са получавали, и най-вероятно получават още пари от Сорос, кактото германската преса тръби след 2013 година.

/рус.ез./

Они же — главные русофобы в Европарламенте, наравне с поляками и прибалтами, которые не только вопили про Крым, «вторжение на Украину», но даже поддержали антироссийские, а точней антинемецкие санкции, которые недавно ввели в США. К слову, до такого не додумались даже ультралибералы, хотя они как раз представляют интересы ряда групп немецкого бизнеса, а не американских миллиардеров. При этом, хотя коалиция глобалистов и получает большинство, но это лишь 52,6% голосов против 47,4% которые получает оппозиция. В теории оппозиция могла бы выступить единым фронтом, но это лишь в теории, так как все три оппозиционные партии не то, что выступать с единой позицией, но и сидеть за одним столом не хотят. На право главной оппозиционной партии претендует недавний союзник Меркель — «Социал-демократическая партия», за которую 20,5 процента граждан, что хоть и второе место, но тоже является наихудшим ее показателем. Впрочем и это тоже более чем ожидаемо — смысл голосовать за партию, которая работала вместе с Меркель в правительстве, вела ту же политику, совершала те же ошибки. Не проще ли в таком случае проголосовать за саму Меркель? Единственным спасением партии СДП видят в выходе из столь разношерстной компании, которую собрала фрау Ангела и построение своей политики на критике властей. Помимо этого у СДП есть еще одна важная миссия — не дать захватить оппозицию левым и правым противникам глобалистов. Лидер социал-демократов Мартин Шульц признал поражение на выборах и заявил, что партия уйдет в оппозицию. «Это горькое поражение. Это драматичный день для нас, для немецкой демократии. Ангела Меркель нанесла сокрушительное поражение. AfD получили двузначный результат, правоэкстремистская партия. Наша задача — возглавить оппозицию в Германии», — сказал Шульц.

Третье место заняла правоконсервативная, как ее еще называют «русская» (из-за пророссийской позиции и многочисленных выходцев из СССР в ее составе) «Альтернатива для Германии», которая впервые будет представлена в парламенте. За нее отдали голоса 12,6 процента немцев. Как и французский «Национальный фронт», «Альтернатива» шла на выборы под вал антипропаганды и политических подстав, собственно Марин Ле Пен была единственным европейским политическим лидером, которая поздравила «Альтернативу» с первым подаданием в парламент. «Браво, АдГ, за ваш исторический результат. Это вновь демонстрирует, что люди в Европе начинают пробуждаться», — написала Ле Пен в своём "Твиттере".

Marine Le Pen✔ @MLP_officiel

Bravo à nos alliés de l’#AfD pour ce score historique ! C’est un nouveau symbole du réveil des peuples européens. MLP #BTW2017

7:34 PM - Sep 24, 2017

В рядах АдГ –несколько членов компартии СССР, которые привнесли в эту партию вполне левую экономическую программу. Немецкие СМИ преподносили их, как «ужасных фашистов» за критику миграционной политики, содомии и ювенальной юстиции. «В Евросоюзе сейчас модно наклеивать ярлыки, особенно среди молодежи. Логика тут проста — ты против гомосеков, Гитлер тоже был против них — Гитлер фашист и ты фашист. Говорить о том, что мой дед воевал с Гитлером бесполезно — у них Европу освобождал Обама с капитаном Америкой. С другой стороны эта же пропаганда привлекает на наши мероприятия реальных неонацистов, как провокаторов, так и искренних идиотов, которые выкидывают руки и кричат свои лозунги на камеры, чем еще сильней бьют по имиджу партии. Ведь СМИ не интересно, что мы их затем выводим с мероприятия — главное успеть снять и рассказать о «ужасных русских фашистах, которые вот-вот захватят и поработят Германию». Да так, чтобы обыватель закричал «Меркель помоги». Впрочем, все эти проблемы не новы — тот же французский Национальный Фронт намного нас старше и глобалисты против них действуют примерно так же, но Ле Пен уже боролась во втором туре президентских выборов, так что у нас все впереди. Что же касается нынешних выборов, то почти все отмечают — в стране установился полный политический стабилизец — по другому одной фразой и не скажешь, где есть мнение Меркель и ее заокеанских друзей и есть остальные «неправильные», с которыми тебя будут травить», — уже писали мы рассказ представителя «Альтернативы» до выборов. Сейчас изменилось лишь то, что у Альтернативы отбирают даже возможность возглавить оппозицию, ибо там собираются править бал «аватары» Меркель и СДП. О том, насколько ныне ярлыки мало значат, говорит и то, что после оглашения результатов «Альтернативы», когда «фашисты» мирно праздновали, их штаб был забросан бутылками боевых «пацифистов» Сороса из партии Зеленых.

Еще одной партией вошедшей в парламент стали «Левые», которые набрали 9,2% голосов. Во многом позиции левых и «Альтернативы» сходны и в вопросах международной политики — обе партии выступают против американского господства в Германии, за выход из ЕС и НАТО. Во внутриэкономической политике кандидат в бундестаг от АдГ Альберт Брайнингер уже заявил, что, на здравые предложения левых партия готова будет откликнуться. Однако, союза между ними все-таки не будет из-за уж слишком большого идеологического разрыва. АдГ позиционирует себя как консервативная партия с четкой позицией по семье, тогда как среди левых очень много сторонников однополых браков. Аналогичная позиция и по ювенальной юстиции. Собственно даже по России у левых есть расхождения — немалая часть их депутатов выступили против позиции партии и проголосовали за признание «аннексии Крыма». Собственно и такие слабые результаты даже на Востоке, где левые всегда набирали много голосов — результат разброда в рядах самой партии и отходов от идеалов советского общества, за которые голосовали восточные немцы старшего поколения.

Подводя итоги нынешним немецким выборам можно говорить, что половина немцев выбрали стабильную Меркель, голосуя хоть за христианских демократов, хоть за социал-демократов. При этом уход последних в оппозицию не даст им ничего, зато оказал Меркель медвежью услугу — союз с либералами и педерастами даже в «прогрессивной» Германии популярности не добавляют, а появление их в правительстве и дальнейшие заявления по «важности для экономики» мигрантов и «толерантности превыше всего» ударят по самому больному месту Меркель. В свою очередь, возглавив оппозицию Шульц будет вынужден либо брать риторику АдГ, либо, что скорей всего, оказаться клоуном — крича о том, что они не согласны продолжать поддерживать основы курса Меркель. На этом фоне неизбежно усиление «Альтернативы» и левых. При этом «Альтернатива», если не случится ничего непредвиденного, к следующим выборам станет полным аналогом «Национального фронта», который и будет соперничать с Меркель.

Правда, до этих самых новых выборов в Бундестаг еще надо дожить — с той скоростью и непредсказуемостью, с какой ныне развиваются события, точно прогнозировать на такой длительный срок сегодня вряд ли кто возьмется.

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