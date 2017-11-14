/Поглед.инфо/ Полша се превърна вероятно в единствената страна в света, която стана обект на яростни нападки единствено поради факта, че гражданите й искат да празнуват националния си празник. Денят на независимостта отново даде тласък за безпочвено етикетиране на поляците като фашисти и расисти. Откъде идва този безсмислен стремеж за бичуване на поляците на световната сцена?

След победата на президентските и парламентарните избори на партията "Право и справедливост" (които й позволиха да управлява, без да влиза в безсмислени коалиции), Джордж Сорос трябваше да се откаже от помощта на високо платените си манипулатори, чиято задача беше да спретне „майдан” и да предизвика размирици, които да доведат до преврат. Планът не успя и поляците показаха на Сорос и слугите му „среден пръст”, излизайки в Деня на независимостта с християнски и патриотични лозунги.

Операцията, платена от световното финансово задкулисие, не успя. И едва ли в бъдеще ще успее, както се случваше при президента Бронислав Коморовски и премиера Доналд Туск, бандити да превръщат в улични битки мирния поход на хората. Остатъците от соросоидните "Комитет за защита на демокрацията" и новосъздадената организация "Граждани на Полската република", които, впрочем, се оказаха смешно малцинство, бяха натоварени на полицейски коли и отведени на отдалечено място, така че ренеганските им речи да не пречат на законната демонстрация.

(рус.ез.)

Празднование Дня независимости вызывает раздражение в Польше и за границей

Польша стала, пожалуй, единственной страной в мире, которая подверглась яростным нападкам только за то, что ее жители хотят отмечать свой национальный праздник.

День независимости в очередной раз не стал поводом для того, чтобы совместно порадоваться за свободную Польшу, а дал толчок к беспочвенному навешиванию на нас ярлыков. Те же самые пасквилянты, которые распространяют в зарубежной прессе понятие «польские лагеря смерти», стараются после каждого Марша независимости выставить поляков в образе националистов, а точнее, расистов и фашистов, ведь такие слова вызовут особенный шок в Аргентине, Японии или Лесото.

Откуда берется это на первый взгляд бессмысленное стремление с такой яростью бичевать нас на глобальной арене? Почему кому-то приходит в голову всаживать отравленные ножи пустых обвинений в спины вышедшим на мирную демонстрацию семьям с детьми? Кому мешает то, что по Варшаве проходят маршем люди с бело-красными флагами и лозунгом «Мы хотим Бога»?

И тут мы подходим к сути дела. Польша стоит на пути постепенно выходящего из тени консорциума, который стремится установить свой мировой порядок. Среди тех, кто не выдержал напряжения и перестал скрываться, можно назвать хотя бы Джорджа Сороса, который развеял сомнения насчет того, откуда берут деньги псевдоблаготворительные фонды. После победы партии «Право и Справедливость» (PiS) на президентских и парламентских выборах (позволившей ей править, не вступая в бессмысленные коалиции) ему пришлось отказаться от помощи своих высокооплачиваемых клевретов, чья задача состояла в том, чтобы устроить Майдан и спровоцировать беспорядки, которые приведут к путчу. План провалился, а поляки показали Соросу и его товарищам нос, выйдя в День независимости под христианскими и патриотическими лозунгами.

Они демонстрируют свою приверженность ценностям, которые, согласно соросовским доктринам, следует предать забвению. В последние годы в Европе развернули кампанию, призванную при помощи нового переселения народов превратить континент в наднациональный конгломерат «современных» индивидуумов. Индивидуумов, лишенных веры, национального самосознания и позволяющих манипулировать собой посредством агрессивных технологических новинок. Социальные сети, которые открывают неограниченные возможности для контактов, одновременно становятся местом распространения идеологии и мировоззренческой заразы.

В Польше операция, оплачивавшаяся мировой финансовой закулисой, провалилась. Уже не получится, как это бывало при президенте Коморовском (Bronisław Komorowski) и его премьере Туске (Donald Tusk), натравить на мирный марш бандитов и превратить его в уличные беспорядки. Недобитков из «Комитета защиты демократии» и каких-то новых «Граждан Польской Республики» (впрочем, их собралось смешное количество) погрузили в полицейские машины и вывезли в достаточно отдаленное место, чтобы ренегатские выступления не мешали проведению легальной демонстрации.

Варшавская градоначальница Ханна Гронкевич-Вальц (Hanna Gronkiewicz-Waltz) пыталась что-то сделать с разрешением на организацию марша, чтобы заслужить похвалу Сороса, но не справилась с этой задачей. Не удалось замутить воду и «королю Европы» Дональду Туску, который надеялся цинично подключиться к игре между президентским дворцом и правительством «Права и Справедливости». Он не получил хорошего места на трибуне, а венок к могиле Неизвестного солдата ему пришлось возлагать под свист и гул собравшейся публики. Это было не слишком красиво, однако, настроение толпы может служить показателем, как сейчас выглядит политическая позиция Туска на родине. Журналист Петр Стасиньский (Piotr Stasiński) впал после марша в такую истерику, что с безумным блеском в глазах сыпал в эфире канала TVN24 богохульствами.

Наше неприкрытое ликование по поводу обладания собственным государством (а в последние столетия мы не всегда могли этим похвастаться) вызывает невероятное раздражение в кругах «толерантных» заграничных конспираторов-колониалистов. Нам придется и дальше стоять на страже своей независимости, ведь, как напомнил президент, ничто не дается раз и навсегда.

Звучащие на международной арене обвинения в фашизме, антисемитизме и всевозможных беззакониях, оставляют свой след. К сожалению, эти инсинуации исходят из Польши. СМИ прошлого режима лезут из кожи вон, чтобы дискредитировать Марш независимости и вызвать отвращение к нашему национальному празднику. Следует ими наконец заняться. Нельзя чтобы те, кто должен играть на медиарынке роль маргиналов, оставались у нас так называемым мейнстримом.

Через год мы будем отмечать столетие со дня восстановления независимости. Годовщина станет особенно торжественной, если в едином бело-красном марше решат пройти все желающие во главе с президентом и ведущими политиками. Это будет символом нашей благодарности поколению легионеров, которое принесло нам свободу после 123 лет разделов.

И, что самое важное, ни одно СМИ не должно иметь право оскорблять нас в нашей собственной стране, называя фашистами и расистами. Это совершенно недопустимо. Мы не можем позволить верховодить бесстыдникам, которым, судя по всему, наша независимость не по вкусу.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели