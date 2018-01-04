/Поглед.инфо/ „Свободна преса“ вече писа за резултатите за годината в руския газов отрасъл. Но не по-малко интересно е и това, какво очаква тази сфера през 2018 година. Става дума за новите проекти и новите инвестиции.

Инвестиционната програма на „Газпром“ за 2018 година предвижда реализация на всички стратегически важни проекти на компанията. Сред тях е подобряването на Чаяндинското месторождение, строителството на Амурския газопреработващ завод, газотранспортните проекти „Силата на Сибир“, „Турски поток“ и „Северен поток-2“, развитието на газотранспортната система в Северозападния регион на Русия, а също проектите, осигуряващи върховия баланс на газа в средносрочна перспектива.

Както съобщи изданието Bloomberg, запознавайки се с проекта на бюджета на руската компания, инвестициите в „Турски поток“ могат да бъдат увеличени два пъти – до 190 млрд. рубли от 93,6 млрд. рубли. Ще нараснат инвестициите и в „Северен поток-2“ - с 43,8% до 278,4 млрд. рубли.

Въвеждането в експлоатация на първата линия на „Турски поток“, по която ще постъпва газ от Русия в Турция е планирана вече за пролетта на 2018 година. Ако не се случи нещо извънредно, тук не може да има никакви изненади. А за второто газово разклонение, което трябва да отива в Европа, за сега няма определеност. Предполага се, че то ще преминава през пункта Кипи на гръцко-турската граница и от там ще отиде в Гърция и Италия.

Но това са само планове, които още могат да се променят. Например България, която навремето се отказа от изграждането на „Южен поток“, сега активно дава да се разбере, че е заинтересована от преминаването на „Турски поток“ през нейната територия. Нали в София се появиха планове да стане газов хъб за „Южна Европа. Но едва ли българските власти могат да гарантират, че няма да се повтори историята с тригодишна давност, когато американските сенатори долетяха в София и убедително обясниха, че газопровод не е необходимо да се строи. Въпреки тази неопределеност, изграждането на двете разклонения на „Турски поток“ върви с ускорени темпове.

Още по-сложна е ситуацията с газопровода „Северен поток-2“. Него може да го очаква цял куп трудности. През 2018 година Европейската комисия очаква приемане на поправките към газовата директива на ЕС, които ще подведат газопровода под действието Третия енергопакет на ЕС, което потенциално ще затрудни работата му. Освен това, въпреки отказа на юридическия отдел на Съвета на Европа, редица страни продължават да настояват на това, че Европейската комисия трябва да получи мандат за преговори с Русия по въпроса за „Северен поток-2“.

Още един проблем може да стане Дания, която е готова да забрани прокарването на тръбопровода през своите териториални води. Наистина това са решими трудности – компанията-предприемач вече заяви за това, че е разработен алтернативен маршрут, който не предполага навлизането във водите на Дания.

Накрая, своята роля могат да изиграят и САЩ. Редица аналитици предполагат, че Вашингтон ще въведе нови санкции против Русия през февруари 2018 година, преди изборите за президент на РФ и те могат да включват поредните ограничения против нефтогазовия сектор чак до пълната забрана на инвестиции. Това ще остави „Газпром“ насаме със скъпо струващия „Северен поток-2“. Впрочем санкциите могат да бъдат заобиколени с помощта на различни механизми, главното е, инвеститорите да имат желание да направят това.

Въпреки всички тези рискове в „Газпром“ твърдят, че те няма да повлияят върху съдбата на газопровода и той ще бъде пуснат, както и се планира, през 2019 година.

(рус.ез.)

В 2018 году начнется и строительство новой энергетической инфраструктуры для газопровода «Сила Сибири», по которому газ пойдет в Китай. Согласно контракту стоимостью 400 млрд долл., подписанному в мае 2014 года между «Газпромом» и китайской CNPC, по маршруту должно поставляться 38 млрд. куб. м газа в год в течение 30 лет. Начало поставок запланировано уже на 20 декабря 2019 года.

Большие планы и у компании «Новатэк», которая в конце 2017 года запустила первую технологическую линию сжижения газа на «Ямал СПГ». Руководство обещает запустить вторую очередь проекта во второй половине 2018 также мощностью 5,5 млн. т.

Кроме того, в 2018 году должен окончательно разрешиться газовый спор между Россией и Украиной. Стокгольмский арбитраж уже вынес решение по претензиям «Газпрома», а в феврале должен огласить вердикт по ответном иску «Нафтогаза». После этого можно будет окончательно судить о том, кто победил и кто кому сколько должен.

Финансовый аналитик группы компаний «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин считает наращивание инвестиций «Газпрома» одной из главных тенденций 2018 года, которая должна позитивно сказаться на всей экономике. В то же время, внешние факторы остаются угрозой для газовых проектов России.

— Газовый рынок непредсказуем, и многое будет зависеть как от погоды, так и от политического климата. С точки зрения прогнозов нужно ориентироваться на то, что «Газпром» планирует наращивать инвестиционные программы, а значит, комплексный макроэкономический эффект будет позитивно влиять на российскую экономику.

Сложно сказать, насколько вырастет добыча и поставки газа в страны дальнего зарубежья. Многое будет зависеть как от решения госчиновников, так и от внешней политики. Эта сфера очень подвержена санкциям. Но мы исходим из того, что «Газпром» в любом случае будет инвестировать больше, и это позитивная тенденция.

Что касается газопроводных проектов, здесь тоже все зависит от политики и решений на высшем уровне. Руководство «Газпрома» пытается оправдать свои инвестиции, вложенные в эти «потоки» хотя лично я не вижу особых точек роста в этих газопроводах. Это во многом политические проекты, и на данном этапе экономики в них меньше половины. Поэтому трудно сказать, как сложится их судьба в 2018 году. Это будет зависеть от политики и геополитики на высшем уровне.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что 2018 год должен стать определяющим как для «потоков», так и для газовых отношений Киева и Москвы.

— По решению Стокгольмского арбитража, которое признают и «Газпром», и «Нафтогаз», создано новое условие «бери или плати», в размере 4 миллиардов кубометров газа в год вместо 48 млрд. Если украинская сторона физически не отберет этот газ, она все равно будет обязан заплатить. Поэтому стоит ожидать, что «Нафтогаз» вернется к закупкам напрямую.

В пользу этого говорит то, что в Словакии в декабре заблокировали газ для Украины из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража еще от 2007 года по спору с итальянской компанией. В условиях зимы «Нафтогазу» нужен газ, поэтому он, скорее всего, вернется к закупкам у «Газпрома».

Тем более что это выгодней для Украины в плане бюджета. Российская компания будет продавать им сырье по 210−230 долларов за тысячу кубов, а сейчас они закупают газ по 250−270 долларов.

Хотя для украинских бизнесменов и политиков возврат кпрямым закупкам не выгоден, потому что сегодня они закупают тот же российский газ у европейских трейдеров, владельцами которых являются их собственные офшоры. Это во многом схема перевода государственных денег в частный карман.

«СП»: — Может ли «Нафтогаз» просто отказаться выполнять решение арбитража и отдавать долг «Газпрому»?

— Вряд ли «Нафтогаз» на это решится. Ведь за каждый день просрочки будет набегать 0,03% от суммы долга в виде пени, а это около 600 тысяч долларов. Поэтому им нужно вернуть эти деньги достаточно быстро. Пока неизвестно, где они возьмут эти средства, но, в принципе, найти их можно.

Во-первых, тарифы на газ у них существенно повысили, а во-вторых, они получают довольно большие суммы от транзита. Благодаря росту поставок в Европу через Украину проходят рекордные объемы газа, и Россия платит около двух миллиардов за транзит. Они могут договориться с «Газпромом» погасить долг за счет прокачки газа.

Хотя напомню, что решения Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза» о транзите через Украину еще не было, его вынесут в феврале 2018 года. Киев добивается пересмотра тарифов в сторону увеличения и исполнения условия «качай или плати», в общей сложности претендуя на 14 миллиардов долларов. Если суд примет решение в его пользу, в балансе требований «Нафтогаз» выйдет в плюс, а «Газпром», соответственно, в минус.

«СП»: — Насколько это реально?

— Мне кажется, арбитраж не удовлетворит требования «Нафтогаза» по условию «качай или плати». Если уж он отказал «Газпрому» в требовании «бери или плати», то логично было бы отказать «Нафтогазу» по аналогичному пункту. Посмотрим, чем закончится дело.

СП»: — Какие еще события станут знаковыми в новом году?

— Событием 2018 года станет окончание строительства первой нитки «Турецкого потока». Он еще не будет введен в строй, но трубоукладчики дойдут до берега Турции. Кроме того, в 2018 должен решиться вопрос о дальнейшем маршруте второй нитки. Сейчас это самый неопределенный момент в наших газопроводных стратегиях, никто не понимает, куда она пойдет дальше — то ли на границу с Грецией и дальше в Италию, то ли в Болгарию и дальше по маршруту отмененного «Южного потока».

В лучшем случае начнется трубоукладка по «Северному потоку-2», но пока, похоже, что планируют проложить всю трубу за 2019 год. 2018 год должен стать решающим и для этого газопровода. Либо его будет ждать получение всех разрешений, либо отказ европейских партнеров от проекта в случае дальнейшего роста напряженности российско-американских отношений. Санкционный пакет есть и он работает. Если Вашингтон начнет давить на европейцев и требовать соблюдения санкций, не исключено, что европейские компании откажутся от «Северного потока-2».

Но пока все идет к тому, что проект будет реализован. Немцы выдают разрешение на прокладку трубы на своей территории. Скорее всего, газопровод поменяет маршрут и пойдет в обход датской акватории, если власти страны примут поправки к законодательству, которые позволят им запретить прокладку трубы на своей территории.

В любом случае, вопросы и «Северного», и «Турецкого потоков» должны разрешиться в 2018 году, потому что времени остается мало и нужно начинать строительство. Все эти проекты должны быть реализованы к 1 января 2020 года, когда заканчивается транзитный контракт с Украиной. Мы должны понимать, что делать дальше — подписывать с Киевом годичный контракт на транспортировку газа или отказываться от этого и качать газ по обходным газопроводам. К 1 января 2020 все вопросы по газопроводам должны быть не просто решены, они должны уже работать.

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