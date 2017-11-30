/Поглед.инфо/ Историята за "невинно загиналите войници на Вермахта", която тези дни прочете в Бундестага десетокласникът Николай Десятиченко от Нови Уренгой, сериозно разтревожи патриотичната общност. Редица известни политици и обществени фигури се обърнаха към Главна прокуратура и ФСБ с искане да проверят самия ученик, семейството му и гимназията, където учи, за проаганда на "власовщината". Най-непримиримите разгърнаха преследване на "младия бандеровец", а други анализатори започнаха да търсят текстове за "русофобия и възраждане на фашизма" в Европа. След като измина малко време и страстите се охладиха, имаме възможност да разберем истинските причини за случилото се.

Сайтът на "Гимназията" в Нови Уренгой беше блокиран, когато бяха публикувани първите новинарски материали. Телефоните на ръководството на училището и местния образователен департамент не отговаряха. Ние успяхме обаче да направим скриншот на снимка от групата вконтакте МБОУ «Гимназия» г. Нови Уренгой, която скоро беше изтрита, със следния текст:

"Днес на 19 ноември, в 13:30, ученици от средните училища в градовете Фридрих и Нови Уренгой ще участват в Централен траурен митинг в Бундестага. Гимназистите ще говорят с политици и ще представят проекти, посветени на спомени за жертвите на войната и тиранията. Централният траурен митинг е организиран от Народния съюз на Германия с активната подкрепа на компанията Wintershall, която в продължение на десет години е спонсор на международния проект за училищен обмен между гимназията в Нови Уренгой и г. Фридрих".

Така организацията, наречена "Народен съюз на Германия", която поддържа гробовете на германските нашественици в Русия, организира много интересна акция в тяхната страна. Точно преди 75 години, на 19-ти ноември 1942 г., започна настъпателната фаза на битката при Сталинград, която отбеляза фаталния прелом във Втората световна война за Третия райх. Сталинградският котел, блокирал шеста армия и част от 4-та танкова армия на Вермахта - над 20 първокласни германски дивизии, или около 300 хиляди души. - е най-великия триумф на съветското и руското оръжие. За нас тогава всичко беше ясно - "нито крачка назад". Отстъплението на Волга всъщност означава предаване на цялата централна част на СССР и Кавказ, а след това и заплаха от поражение по време на войната, или по-скоро, знаейки навиците на окупаторите - пълното унищожаване на хората щеше да бъде най-вероятния резултат за нас.

/рус.ез./

Что до немцев, им до сих пор не дает покоя этот «проклятый Сталинград». Они продолжают снимать художественные и документальные фильмы на эту тему, рассуждать, что же их военачальники тогда сделали не так. В общем, несмотря на многократное покаяние, тяжело переживают поражение, определившее судьбу их «высшей расы». И 75 лет спустя они решили подсластить себе пилюлю исторической памяти руками (а точнее – языками) российских школьников из Нового Уренгоя, участвующих в программе международного обмена со сверстниками из Германии. А финансирует этот самый обмен крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Запомним это название, оно нам еще пригодится.

Мама Коли Десятниченко сообщила журналистам, что начала писать текст выступления вместе с сыном еще летом, когда стало известно о предстоящей поездке в Германию. Обязательным условием, как она отметила, был рассказ о немецких солдатах. Естественно, в лучших традициях толерантности, рассказывать нужно было о несчастных и невинных «жертвах войны», которых потом «жестоко мучали» «сталинские палачи» в лагерях для пленных. В самом деле, ну а как могло быть иначе? Ведь программа сближения российско-германской молодежи должна способствовать «историческому примирению сторон» и искоренению «национальной нетерпимости»…

Чувствуете, какая откровенная подмена происходит? Либералы, брызгающие слюной доказывая, что все обличители слов Николая, мол, «выступают против пацифизма и дружбы народов», занимаются в данном случае тем же, чем и наши «западные партнеры» – переписывают историю и, сверх того, заставляют новое поколение россиян поверить в эту новую, искаженную ими же версию. Мы приведем весь текст выступления Коли, дабы избежать обвинений в подтасовках. По словам мамы школьника, ее сын в последний момент узнал о двухминутном регламенте и потому самолично сократил текст, от чего он принял такой «неловкий вид». Поверить в это крайне трудно, потому что, как верно отмечает блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников, тексты подобных выступлений согласовываются на высшем уровне задолго до поездки.

«Невинно погибшие люди», которые «испытывали невероятные трудности во время войны» – вот, оказывается, истинное лицо солдат режима, признанного всем цивилизованным миром виновным в преступлениях против человечности. Без такого ложного оправдания убийц наших дедов и прадедов мы, конечно же, никак не смогли бы примириться с современными немцами. Ну никак не найдут общий язык нынешние школьники России и Германии, если наши ребята не будут искренне считать немецко-фашистских оккупантов «невинно погибшими» и не начнут регулярно скорбеть на их могилах в нашей стране.

И совершенно справедливо Колясников указывает на наличие в этой «покаянной» речи признаки состава преступления по ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Это что же получается, мы в ноябре 1942 г. и позже в мае 1945 г. года на самом деле сломали хребет не всей фашистской Западной Европе, пришедшей на русскую землю, чтобы заживо сжигать наши семьи в собственных домах, а доставили проблемы «невинно погибшим людям»? А коли они погибли невинно, значит, кто-то должен был стать причиной их гибели, верно? Батюшки, да это же «клятые совки» создали фрицам «невероятные трудности во время войны»! Ну что, пора нам покаяться, Ахеджакова-то уже негодует! Вот так и переписывается история.

Есть в этой программе по обмену во имя толерантности и пацифизма, которую нам активно навязывает и спонсирует немецкая сторона, еще одна огромная опасность, мало кем замеченная. Если ВСЕ «жертвы войны и тирании» равны, если никто не прав и никто не виноват, тогда во имя чего ежегодно девятого мая выходят на улицы миллионы вот этих людей?

Подвиг их предков таким образом совершенно обесценивается. Они ставятся на одну ступеньку с противостоящей им темной силой – в лучшем случае, оказываются точно такими же «жертвами тирании», как и солдаты Третьего Рейха. Редакторы и корректоры текста российского десятиклассника подумали об этом? Если нет, то он был зачитан в интересах всех сил, желающих очернить и ослабить наше государство, снизить его боевой дух, уменьшить его роль в геополитике.

Наконец, перехожу к главной части своих рассуждений – почему же все так получилось? Кто виноват? Коля Десятниченко, как бы ни материли его отдельные неадекватные личности последними словами, здесь явно не крайний. Хочется верить его маме, когда она рассказывает, что сын никогда не поддерживал и не оправдывал нацизм. «Специально для этой поездки он приобрел Знамя Победы и сфотографировался с ним на фоне Рейхстага», – добавляет она, и для убедительности предоставляет фото.

На месте Коли с таким текстом и в подобной толерантной программе по обмену мог бы с равным успехом оказаться любой другой школьник. Программу, напомним, полностью оплачивает немецкий нефтегазовый гигант Wintershall, являющийся давним партнером «Газпрома». В 2015 году в рамках сделки по обмену активами Wintershall приобрел блокирующий пакет акций (25,01%) в проекте по разработке и освоению участков ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. «Газпром», в свою очередь, увеличил до 100% долю в компаниях по торговле и хранению газа в Европе WINGAS, WIEH и WIEE, а также получил 50% в компании WINZ, которая ведет разведку и добычу углеводородов в Северном море (все это компании холдинга Wintershall Holding GmbH).

Более того, сейчас активно идет отгрузка труб для «Северного потока-2» – газопровода, который соединит Россию и Германию в обход Украины. Формально «Газпром» является единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG, но по факту немцы отвечают за инвестиции и дешевые кредиты из ЕС, которые позарез нужны «Газпрому» на начальном этапе строительства. Немцы же хотят получить от нас прямую трубу и газ со скидкой.

Гимназия в Новом Уренгое, пославшая своих учеников в Германию, является подшефным учреждением ООО «Газпром добыча Ямбург» (дочка ПАО «Газпром»). Так что совершенно логично, что одним из первых на защиту выступления Десятниченко в Бундестаге бросился начальник службы по связям с общественностью «Газпром добыча Ямбург» Сергей Чернецкий, который призвал «не делать поспешных выводов» из выступления школьника «своей» гимназии.

Но на этом высокая экономика, связанная с большой политикой, не заканчивается. Папа «ахеджакнувшего школьника» Григорий Десятниченко оказался руководителем группы по обеспечению экономической безопасности еще одной госкорпорации – «Роснефть» в Новом Уренгое. Председателем Совета директоров «Роснефти», как известно, является экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, давний друг руководства России. Один из его зампредседателей – еще один немец Маттиас Варниг, который по совместительству занимает должность управляющего директора компании Nord Stream 2 AG. Как видим, круг замкнулся на «Северном потоке-2»…

Рис.: подписание договора о финансировании «Северного потока-2», апрель 2017 г.. Крайний справа – Маттиас Варниг

Так что есть основания полагать, что и сам юный спикер, и составленный для него текст проявились 19 ноября в Бундестаге вовсе не случайно. И тогда перед нами типичный пример компрадорских действий российской «сырьевой олигархии», которые порой доходят до абсурда. Получается, что историческая справедливость, историческая правда и прочая патриотическая риторика задвигаются на второй план, как только на горизонте маячит крупная экономическая выгода и шанс подмазаться к «западным партнерам». Никаких власовцев, фашистов и бандеровцев, ничего личного – просто бизнес. Но пусть знают: пытаться обмануть «память сердца» нашего народа – дело такое же пропащее, как и блицкриг фюрера в 1941-м.

P.S. Насчет «никаких бандеровцев» мы, похоже, погорячились. Блогер «Живого журнала» Макс Шишов приводит крайне любопытные факты в своей записи:

«Посмотрим, кто преподавал историю в гимназии мальчику Коле, да и сейчас преподает остальным - Элла Яворская. Приехала с Украины. Где остался еще сын, в АТО послужил- и остался».

Согласно официальному сайту гимназии, Элла Анатольевна Яворская занимает в школьном педсовете высокую должность замдиректора по учебно-воспитательной работе.

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