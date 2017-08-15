/Поглед.инфо/ Ние направихме малък обзор на това, как политиката на евроинтеграция се е отразила върху страните, които не са влезли в Евросъюза (но получихме “безвизи” - по примера на Молдова). Политиката на евроинтеграция се отразява плачевно в основни линии. Но, възможно е това да са трудностите на преходния период? Които след това ще бъдат заменени от успехи? Както в пословицата, която се приписва на Мао - “три години упорит труд и десет хиляди години процъфтяване след това”.

Хайде да видим примера на страна, която се е евроитегрирала напълно, с влизане в зоната на еврото и всички прочие атрибути на успеха. България. Капчица история. България влезе в Евросъюза през 2007 година. В НАТО влезе през 2004 година. В Шенгенската зона и до сега не е влязла, точно както и не влиза в еврозоната. Макар, че двете последни ”невлизания” малко развалят картината, въпреки всичко пред нас е пълноценен член на Евросъюза с десетгодишен стаж. Толкова по-интересно ще бъде да видим какво е постигнала страната за тези години. Ще започнем от демографията и в това ще ни помогне Националния статистически институт. Максимумът брой на населението в България е бил в далечната 1986 година – почти 9 милиона.

(рус.ез.)

Мы делали небольшой обзор того, как политика евроинтеграции ска­зы­ва­ет­ся на стра­нах, ко­то­рые в Ев­ро­со­юз не всту­пи­ли (но по­лу­чи­ли “безвиз” - на при­ме­ре Мол­до­вы https://aftershock.news/?q=node/546166). Ска­зы­ва­ет­ся по­ли­ти­ка ев­ро­ин­те­гра­ции на стране пла­чев­но в ос­нов­ном. Но, воз­мож­но, это труд­но­сти пе­ре­ход­но­го пе­ри­о­да? Ко­то­рые потом сме­ня­ют­ся успе­ха­ми? Как в по­сло­ви­це, при­пи­сы­ва­е­мой Мао - “три года упор­но­го труда и десять тысяч лет про­цве­та­ния затем”. Да­вай­те по­смот­рим пример страны, ко­то­рая ев­ро­ин­те­гри­ро­валсь пол­но­стью, с вступ­ле­ни­ем в зону евро и всеми про­чи­ми ат­ри­бу­та­ми успеха. Бол­га­рия.

Ка­пель­ка ис­то­рии. Бол­га­рия всту­пи­ла в Ев­ро­со­юз в 2007 году. В НАТО всту­пи­ла в 2004 году. В Шен­ген­скую зону - не вошла до сих пор, равно как и в зону евро страна не входит. Хоть два по­след­них “невхож­де­ния” несколь­ко кар­ти­ну портят, тем не менее перед нами пол­но­цен­ный член Ев­ро­со­ю­за со стажем в десять лет. Тем ин­те­рес­ней будет по­смот­реть, чего страна до­би­лась за эти годы.

Начнем с де­мо­гра­фии, и в этом нам по­мо­жет на­ци­о­наль­ный ин­сти­тут ста­ти­стики ( http://www.nsi.bg/en). Мак­си­мум чис­лен­но­сти был в Бол­га­рии в да­ле­ком 1986 году - почти 9 мил­ли­о­нов:

1951 год - 7 277

1986 год - 8 958

2000 год - 8 033

2007 год - 7 596

2017 год - 7 101

Как видим - офи­ци­аль­ные цифры ска­ти­лись до ве­ли­чин 70-летней дав­но­сти. До по­сле­во­ен­ных цифр. Но не будем спе­шить с вы­во­да­ми, ведь мы помним, что в новых ев­ро­пей­ских стра­нах можно по­ка­зы­вать на­се­ле­ния больше, чем его фак­ти­че­ски на тер­ри­то­рии про­жи­ва­ет. По­смот­рим по­ка­за­те­ли рож­да­е­мо­сти:

2000 год - 73.7 тыс

2007 год - 75.3 тыс

2016 год - 65.4 тыс.

Более де­таль­но раз­бив­ку по годам не даю, но так по диа­го­на­ли глянул - 2016 год не слу­чай­ное па­де­ние, а про­дол­же­ние устой­чи­во­го тренда. Каждый год на тысячу-другую меньше рож­да­ет­ся. За непол­ные десять лет ев­ро­ин­те­гра­ции - на 14% спад. Для срав­не­ния годы со­ци­а­лиз­ма:

1950 год - 182.5 тыс.

1960 год - 140 тыс.

1970 год - 138.7 тыс.

1980 год - 128.1 тыс.

1990 год - 105.1 тыс.

То есть спад на­чал­ся до­ста­точ­но давно, но совсем пло­хи­ми цифры ста­но­вят­ся в этом ты­ся­че­ле­тии, и вступ­ле­ние в Ев­ро­со­юз про­бле­му зри­тель­но усу­гу­би­ло.

Для срав­не­ния - чис­лен­ность Пе­тер­бур­га 5.2 млн че­ло­век и в 2016 году там ро­ди­лось 72.7 тыс детей, как от­ме­ча­ет­ся - сред­ний воз­раст ро­же­ниц самый вы­со­кий в стране. А если срав­нить со стра­на­ми Европы со­по­ста­ви­мой чис­лен­но­сти?

Сербия - 7 076 тыс че­ло­век - 64.7 тысяч мла­ден­цев 2016.

Швей­ца­рия - 8 417 тыс на­се­ле­ния - 85.6 тысяч мла­ден­цев 2016.

Ав­стрия - 8 700 тыс на­се­ле­ния - 87.6 тысяч мла­ден­цев 2016 (кстати, еще в 2012 году было 78.9, в 2007 - 76.2 ).

Как видим - рождаемость вполне на европейском уровне. Ну или формулируя по другому - рождаемость опустилась на европейский уровень, в то время как в отдельных странах Европы, как видим в приведенной Австрии, рождаемость даже несколько повысилась (другой вопрос за счет чего).

Но не рождаемостью единой. Болгария - член Евросоюза, и значит - должна привлекать мигрантов. И если данным статистики об эмигрантах из страны верить по понятным причинам нельзя, то официальное число мигрантов в страну мы можем посмотреть. И вы знаете, прелюбыпытные цифры. Оказывается, в страну въехало:

2010 год - 3.5 тыс

2013 год - 18.5 тыс

2015 год - 25.2 тыс.

То есть - про­цесс по на­рас­та­ю­щей шел до всей ис­то­рии с мас­со­вым на­плы­вом бе­жен­цев. Мудрый ста­т­ин­сти­тут Бол­га­рии не ука­зы­ва­ет нам на­ци­о­наль­но­сти въе­хав­ших, но в 2016 году на одного въе­хав­ше­го ми­гран­та из Ев­ро­со­ю­за (пен­си­о­не­ры въез­жа­ют в де­ше­вую страну до­жи­вать, так по­ни­маю) при­хо­ди­лось 10 не из Ев­ро­со­ю­за (и еще столь­ко же по­ме­че­ны как бол­га­ре, чего я не понял). Но воз­рас­та­ю­щий приток ми­гран­тов по офи­ци­аль­ной ста­ти­сти­ке не ком­пен­си­ру­ет оттока - даже офи­ци­аль­но эми­гри­ру­ет больше. Тем не менее - с 2010 года в страну только офи­ци­аль­но эми­гри­ро­ва­ло более 110 тысяч че­ло­век. Сколь­ко неофи­ци­аль­но - только гадать. Для неболь­шой страны это много, пол­то­ра про­цен­та на­се­ле­ния.

Как видим - с де­мо­гра­фи­ей в Бол­га­рии все плохо, и с ев­ро­ин­те­гра­ци­ей в этом во­про­се стало еще хуже. Впро­чем - есть цифры и есть мнения. По мнению же мест­ных жи­те­лей из страны уехали все кто мог. А у немно­гих остав­ших­ся - ни денег, ни работы. Су­пру­га по работе бывала в Софии, и от­ме­ти­ла, что сто­ли­ца ви­зу­аль­но вы­гля­дит крайне бедным го­ро­дом. И что мест­ные кол­ле­ги, ко­то­рые тру­дят­ся на фирме за скром­ные деньги, как-то уни­жен­но ком­па­нию бла­го­да­ри­ли: “Спа­си­бо ком­па­нии, у нас хоть какая-то работа есть”. Крайне непри­ят­но было такое видеть после мос­ков­ских реалий. Но это так, к слову.

Вер­нем­ся к ста­ти­сти­ке. Ста­ти­сти­ка по де­мо­гра­фии го­во­рит, что рож­да­е­мость падает давно, но за де­ся­ток лет ев­ро­ин­те­гра­ции спад боль­шой, но не гло­баль­ный. Я не по­ле­нил­ся, и решил гля­нуть ста­ти­сти­ку по воз­раст­ным груп­пам. И эта ста­ти­сти­ка по­ка­за­ла, что дела все ж на­мно­го ка­та­стро­фич­ней. Смот­ришь мла­ден­цев - вроде б па­де­ние на де­ся­ток про­цен­тов с 2000 года. А смот­ришь группы чуть старше - с 10 до 30 лет меньше чем на чет­верть па­де­ния нет. А есть и на 40%, и на 45%. Прак­ти­че­ски, даже по офи­ци­аль­ной ста­ти­сти­ке мо­ло­де­жи стало вдвое меньше. Ну зато чуть больше ста­ри­ков, да. На­пом­ню - злому гению ге­но­ци­да Пол Поту вме­ня­ли в вину уни­что­же­ние трети на­се­ле­ния страны. Тут по неко­то­рым воз­раст­ным груп­пам со­кра­ще­ние почти впо­ло­ви­ну, хорошо все ж что не Кам­пу­чия.

За­ме­тим еще, что уни­что­жен­ная Пол Потом треть на­се­ле­ния - это некая ги­по­те­ти­че­ская цифра, в разных ис­точ­ни­ках можно встре­тить и 2 мил­ли­о­на, и 600 тысяч. В Бол­га­рии же де­по­пу­ля­ция по воз­раст­ной группе в 45% - цифра вполне офи­ци­аль­ная. Ре­аль­ная же цифра, судя по всем от­зы­вам мест­ных жи­те­лей, зна­чи­тель­но выше: “Сва­ли­ли все, кто мог”.

Есть в бол­гар­ском статве­дом­стве и про­гноз ди­на­ми­ки на­се­ле­ния аж до 2070 года. Я не стал так далеко смот­реть, по­смот­рел на 2030. Три ва­ри­ан­та - ре­а­ли­стич­ный, плохой и хо­ро­ший. По ре­а­ли­стич­но­му де­по­пу­ля­ция будет на 8%, по пло­хо­му на 10%, по хо­ро­ше­му - на 7%. Но для де­ти­шек до 10 лет цифры чуть другие

- по ре­а­ли­стич­но­му их будет на 22% меньше,

- по хо­ро­ше­му - на 20%,

- по пло­хо­му - на 23%

То есть даже лу­ка­вое бол­гар­ское статве­дом­ство не сильно от­ли­ча­ет плохой ва­ри­ант рож­да­е­мо­сти от ре­а­ли­стич­но­го или хо­ро­ше­го. Ста­ри­ков да - то ли будет больше то ли еще больше. А вот де­ти­шек в лучшем ва­ри­ан­те будет меньше на 20%. Ну а если как сейчас дело идет - то на все 45%, мы не ста­ти­сти­че­ский ин­сти­тут, мы можем и более смело экс­тра­по­ли­ро­вать. То есть даже не спад - а спад без ва­ри­ан­тов. Можно об­суж­дать только глу­би­ну, с фактом никто не спорит.

Ну и на этой ноте можно пе­ре­хо­дить к эко­но­ми­ке. Как мы от­ме­ти­ли, оче­вид­цы и мест­ные го­во­рят, что все плохо. Но не зря же есть по­сло­ви­ца “Врет как оче­ви­дец”. Да­вай­те снова к стат­дан­ным об­ра­тим­ся.

Для начала хо­те­лось к данным по по­треб­ле­нию элек­три­че­ства об­ра­тить­ся. И такие данные есть - хо­ро­шие, по­дроб­ные… но только с 2015 года на сайте ста­ти­сти­че­ско­го ве­дом­ства. Ну да есть энер­го­ба­ланс, там данные с 2011 года при­сут­ству­ют. Смот­рим по­треб­ле­ние энер­гии про­мыш­лен­но­стью (эк­ви­ва­лент тысяч тонн нефти):

2011 год - 2694

2012 год - 2576

2013 год - 2579

2014 год - 2608

2015 год – 2701

Итого можно ска­зать, что за 5 лет рост 0.2%. А можно ска­зать проще, что есть спады и вы­рав­ни­ва­ния, роста в прин­ци­пе нет.

По­смот­рим также по­треб­ле­ние энер­гии до­мо­хо­зяй­ства­ми:

2011 год - 2391

2012 год - 2377

2013 год - 2257

2014 год - 2184

2015 год – 2231

Итого 7% спада за 5 лет. Или пе­ре­хо­дят на печное отоп­ле­ние (причем са­мо­паль­ное, не по­па­да­ю­щее в энер­го­ба­ланс, потому что к при­ме­ру бри­кет­ное топ­ли­во - по­па­да­ет, равно как и всякая вет­ро­энер­ге­ти­ка). Или же на­се­ле­ния просто меньше и энер­гии ему нужно меньше.

Про­дол­же­ние сле­ду­ет.

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