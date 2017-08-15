/Поглед.инфо/ Ние направихме малък обзор на това, как политиката на евроинтеграция се е отразила върху страните, които не са влезли в Евросъюза (но получихме “безвизи” - по примера на Молдова). Политиката на евроинтеграция се отразява плачевно в основни линии. Но, възможно е това да са трудностите на преходния период? Които след това ще бъдат заменени от успехи? Както в пословицата, която се приписва на Мао - “три години упорит труд и десет хиляди години процъфтяване след това”.
Хайде да видим примера на страна, която се е евроитегрирала напълно, с влизане в зоната на еврото и всички прочие атрибути на успеха. България. Капчица история. България влезе в Евросъюза през 2007 година. В НАТО влезе през 2004 година. В Шенгенската зона и до сега не е влязла, точно както и не влиза в еврозоната. Макар, че двете последни ”невлизания” малко развалят картината, въпреки всичко пред нас е пълноценен член на Евросъюза с десетгодишен стаж. Толкова по-интересно ще бъде да видим какво е постигнала страната за тези години. Ще започнем от демографията и в това ще ни помогне Националния статистически институт. Максимумът брой на населението в България е бил в далечната 1986 година – почти 9 милиона.
(рус.ез.)
Мы делали небольшой обзор того, как политика евроинтеграции сказывается на странах, которые в Евросоюз не вступили (но получили “безвиз” - на примере Молдовы https://aftershock.news/?q=node/546166). Сказывается политика евроинтеграции на стране плачевно в основном. Но, возможно, это трудности переходного периода? Которые потом сменяются успехами? Как в пословице, приписываемой Мао - “три года упорного труда и десять тысяч лет процветания затем”. Давайте посмотрим пример страны, которая евроинтегрировалсь полностью, с вступлением в зону евро и всеми прочими атрибутами успеха. Болгария.
Капелька истории. Болгария вступила в Евросоюз в 2007 году. В НАТО вступила в 2004 году. В Шенгенскую зону - не вошла до сих пор, равно как и в зону евро страна не входит. Хоть два последних “невхождения” несколько картину портят, тем не менее перед нами полноценный член Евросоюза со стажем в десять лет. Тем интересней будет посмотреть, чего страна добилась за эти годы.
Начнем с демографии, и в этом нам поможет национальный институт статистики ( http://www.nsi.bg/en). Максимум численности был в Болгарии в далеком 1986 году - почти 9 миллионов:
1951 год - 7 277
1986 год - 8 958
2000 год - 8 033
2007 год - 7 596
2017 год - 7 101
Как видим - официальные цифры скатились до величин 70-летней давности. До послевоенных цифр. Но не будем спешить с выводами, ведь мы помним, что в новых европейских странах можно показывать населения больше, чем его фактически на территории проживает. Посмотрим показатели рождаемости:
2000 год - 73.7 тыс
2007 год - 75.3 тыс
2016 год - 65.4 тыс.
Более детально разбивку по годам не даю, но так по диагонали глянул - 2016 год не случайное падение, а продолжение устойчивого тренда. Каждый год на тысячу-другую меньше рождается. За неполные десять лет евроинтеграции - на 14% спад. Для сравнения годы социализма:
1950 год - 182.5 тыс.
1960 год - 140 тыс.
1970 год - 138.7 тыс.
1980 год - 128.1 тыс.
1990 год - 105.1 тыс.
То есть спад начался достаточно давно, но совсем плохими цифры становятся в этом тысячелетии, и вступление в Евросоюз проблему зрительно усугубило.
Для сравнения - численность Петербурга 5.2 млн человек и в 2016 году там родилось 72.7 тыс детей, как отмечается - средний возраст рожениц самый высокий в стране. А если сравнить со странами Европы сопоставимой численности?
Сербия - 7 076 тыс человек - 64.7 тысяч младенцев 2016.
Швейцария - 8 417 тыс населения - 85.6 тысяч младенцев 2016.
Австрия - 8 700 тыс населения - 87.6 тысяч младенцев 2016 (кстати, еще в 2012 году было 78.9, в 2007 - 76.2 ).
Как видим - рождаемость вполне на европейском уровне. Ну или формулируя по другому - рождаемость опустилась на европейский уровень, в то время как в отдельных странах Европы, как видим в приведенной Австрии, рождаемость даже несколько повысилась (другой вопрос за счет чего).
Но не рождаемостью единой. Болгария - член Евросоюза, и значит - должна привлекать мигрантов. И если данным статистики об эмигрантах из страны верить по понятным причинам нельзя, то официальное число мигрантов в страну мы можем посмотреть. И вы знаете, прелюбыпытные цифры. Оказывается, в страну въехало:
2010 год - 3.5 тыс
2013 год - 18.5 тыс
2015 год - 25.2 тыс.
То есть - процесс по нарастающей шел до всей истории с массовым наплывом беженцев. Мудрый статинститут Болгарии не указывает нам национальности въехавших, но в 2016 году на одного въехавшего мигранта из Евросоюза (пенсионеры въезжают в дешевую страну доживать, так понимаю) приходилось 10 не из Евросоюза (и еще столько же помечены как болгаре, чего я не понял). Но возрастающий приток мигрантов по официальной статистике не компенсирует оттока - даже официально эмигрирует больше. Тем не менее - с 2010 года в страну только официально эмигрировало более 110 тысяч человек. Сколько неофициально - только гадать. Для небольшой страны это много, полтора процента населения.
Как видим - с демографией в Болгарии все плохо, и с евроинтеграцией в этом вопросе стало еще хуже. Впрочем - есть цифры и есть мнения. По мнению же местных жителей из страны уехали все кто мог. А у немногих оставшихся - ни денег, ни работы. Супруга по работе бывала в Софии, и отметила, что столица визуально выглядит крайне бедным городом. И что местные коллеги, которые трудятся на фирме за скромные деньги, как-то униженно компанию благодарили: “Спасибо компании, у нас хоть какая-то работа есть”. Крайне неприятно было такое видеть после московских реалий. Но это так, к слову.
Вернемся к статистике. Статистика по демографии говорит, что рождаемость падает давно, но за десяток лет евроинтеграции спад большой, но не глобальный. Я не поленился, и решил глянуть статистику по возрастным группам. И эта статистика показала, что дела все ж намного катастрофичней. Смотришь младенцев - вроде б падение на десяток процентов с 2000 года. А смотришь группы чуть старше - с 10 до 30 лет меньше чем на четверть падения нет. А есть и на 40%, и на 45%. Практически, даже по официальной статистике молодежи стало вдвое меньше. Ну зато чуть больше стариков, да. Напомню - злому гению геноцида Пол Поту вменяли в вину уничтожение трети населения страны. Тут по некоторым возрастным группам сокращение почти вполовину, хорошо все ж что не Кампучия.
Заметим еще, что уничтоженная Пол Потом треть населения - это некая гипотетическая цифра, в разных источниках можно встретить и 2 миллиона, и 600 тысяч. В Болгарии же депопуляция по возрастной группе в 45% - цифра вполне официальная. Реальная же цифра, судя по всем отзывам местных жителей, значительно выше: “Свалили все, кто мог”.
Есть в болгарском статведомстве и прогноз динамики населения аж до 2070 года. Я не стал так далеко смотреть, посмотрел на 2030. Три варианта - реалистичный, плохой и хороший. По реалистичному депопуляция будет на 8%, по плохому на 10%, по хорошему - на 7%. Но для детишек до 10 лет цифры чуть другие
- по реалистичному их будет на 22% меньше,
- по хорошему - на 20%,
- по плохому - на 23%
То есть даже лукавое болгарское статведомство не сильно отличает плохой вариант рождаемости от реалистичного или хорошего. Стариков да - то ли будет больше то ли еще больше. А вот детишек в лучшем варианте будет меньше на 20%. Ну а если как сейчас дело идет - то на все 45%, мы не статистический институт, мы можем и более смело экстраполировать. То есть даже не спад - а спад без вариантов. Можно обсуждать только глубину, с фактом никто не спорит.
Ну и на этой ноте можно переходить к экономике. Как мы отметили, очевидцы и местные говорят, что все плохо. Но не зря же есть пословица “Врет как очевидец”. Давайте снова к статданным обратимся.
Для начала хотелось к данным по потреблению электричества обратиться. И такие данные есть - хорошие, подробные… но только с 2015 года на сайте статистического ведомства. Ну да есть энергобаланс, там данные с 2011 года присутствуют. Смотрим потребление энергии промышленностью (эквивалент тысяч тонн нефти):
2011 год - 2694
2012 год - 2576
2013 год - 2579
2014 год - 2608
2015 год – 2701
Итого можно сказать, что за 5 лет рост 0.2%. А можно сказать проще, что есть спады и выравнивания, роста в принципе нет.
Посмотрим также потребление энергии домохозяйствами:
2011 год - 2391
2012 год - 2377
2013 год - 2257
2014 год - 2184
2015 год – 2231
Итого 7% спада за 5 лет. Или переходят на печное отопление (причем самопальное, не попадающее в энергобаланс, потому что к примеру брикетное топливо - попадает, равно как и всякая ветроэнергетика). Или же населения просто меньше и энергии ему нужно меньше.
Продолжение следует.
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