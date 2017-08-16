/Поглед.инфо/ Да продължим обзора. И така, с демографията в България всичко е лошо и даже за в бъдеще диапазонът на прогнозите варира от “ще има по-малко деца” до “ще има по-малко деца, но затова пък старите хора ще станат повече”.
И с промишлеността също няма с какво да се похвалят, както ни подсказва Статистическия институт на България. Но може би народът се е прелял от промишлеността в сферата на услугите? В края на краищата всички сме чували приказките за постиндустриалната икономика на услугите? Не, това не е българския случай. Според статистиката през 2010 година са работили 3603 хил души, през 2013 – 3421 хил души и през 2016 – 3463 хил. души.
(рус. ез.)
Продолжим обзор (начало здесь https://aftershock.news/?q=node/547708). Итак, с демографией в Болгарии все плохо и даже в будущем диапазон прогнозов варьируется от “детей будет меньше” до “меньше будет детей, но зато стариков прибавится”. И с промышленностью, как нам статинститут Болгарии подсказывает - тоже хвастать особо нечем.
Но может быть, народ из промышленности в сферу услуг перетек? В конце концов, все ж слышали сказки о постиндустриальной экономике услуг, правда? Нет, это не болгарский случай.
В 2010 году согласно статистике работало 3 603 тыс человек
В 2013 - 3 421 тыс.
В 2016 - 3 463 тыс.
Причем есть разбивка по профессиональным группам, спад практически во всех группах, кроме двух - “IT и коммуникации” и “научная и административная деятельность”. Поскольку о великих успехах болгарских ученых лично я не слышал, рискну предположить, что последняя группа выросла за счет административной деятельности - то есть чиновничий аппарат размножается.
Как известно, Болгария раньше была аграрной страной в том числе. Я решил глянуть, что там с сельским хозяйством. На первый взгляд все было хорошо - циферки коров и свиней росли на графиках год от года. Равно как и прочие товары агрокомплекса. Настолько все было хорошо, что я взглянул повнимательнее. Ну да - все циферки были в деньгах. Суммарная стоимость свинины год от года росла в местной валюте. А как известно, местная валюта она такая крепкая, что Болгарию и в Еврозону не берут в том числе из-за инфляции. Найти же абсолютные цифры тонн табака или там тысяч голов свиней на статсайте мне не удалось.
Впрочем - разбирая внимательно, видно, что даже если считать в болгарской валюте, то все не радужно. Общая стоимость животных практически не выросла за 6 лет, а молоко и яйца, к примеру - заметно упали. Но в целом о размерах можно только гадать, учитывая, что физических показателей нет.
Но все это фигня, скажет пытливый читатель, и будет прав. Автор выдирает отдельные фрагменты статистики и пытается очернить евроинтеграцию, натягивая сову на глобус. Чтоб удовлетворить пытливого читателя, я не поленился, и главные индикаторы посмотрел. Они так у статистов и называются - ключевые индикаторы.
Среди этих показателей есть оценочные - индекс уверенности промышленности и индекс уверенности потребителя. Эти показатели просто ужасны. Падение просто непрерывное.
Есть индексы процентные. Строительство, промышленное производство. вложения в основные средства. Тоже падение в основном. В сумме - значительное падение.
Ну а есть показатели в скучных абсолютных цифрах. Государственный долг - в два раза вырос. Торговый баланс - дефицитен все годы абсолютно. Счет текущих операций - тоже практически всегда жесткий минус, кроме пары лет. Прямые инвестиции - минус абсолютно всегда. Портфельные инвестиции - плюс поначалу сменяется жестким минусом в последние годы.
Словом - падает все. И только лишь государственный долг стабильно растет. То есть - берут кредиты и (проедают) тратят на аппарат и на евроинтеграцию.
Ну и как вишенку на торте еще несколько цифр. Потребление энергии. График скачет, но в целом видно, что до евроинтеграции потребление было выше. И что в 2015 году потребление по прежнему ниже, чем в 2001.
Потребление энергии по секторам. Видно, что просели промышленность и сельское хозяйство, население больше потреблять не стало, но транспорт стал потреблять больше (дешевые бу авто?).
Ну и чтоб не заканчивать на похоронной ноте - количество туристов выросло. С 8 миллионов примерно до 10. За семь лет. Ну в чем-то успех.
Продолжение следует.
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