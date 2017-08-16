/Поглед.инфо/ Да продължим обзора. И така, с демографията в България всичко е лошо и даже за в бъдеще диапазонът на прогнозите варира от “ще има по-малко деца” до “ще има по-малко деца, но затова пък старите хора ще станат повече”.

И с промишлеността също няма с какво да се похвалят, както ни подсказва Статистическия институт на България. Но може би народът се е прелял от промишлеността в сферата на услугите? В края на краищата всички сме чували приказките за постиндустриалната икономика на услугите? Не, това не е българския случай. Според статистиката през 2010 година са работили 3603 хил души, през 2013 – 3421 хил души и през 2016 – 3463 хил. души.

(рус. ез.)

Про­дол­жим обзор (начало здесь https://aftershock.news/?q=node/547708). Итак, с де­мо­гра­фи­ей в Бол­га­рии все плохо и даже в бу­ду­щем диа­па­зон про­гно­зов ва­рьи­ру­ет­ся от “детей будет меньше” до “меньше будет детей, но зато ста­ри­ков при­ба­вит­ся”. И с про­мыш­лен­но­стью, как нам ста­т­ин­сти­тут Бол­га­рии под­ска­зы­ва­ет - тоже хва­стать особо нечем.

Но может быть, народ из про­мыш­лен­но­сти в сферу услуг пе­ре­тек? В конце концов, все ж слы­ша­ли сказки о пост­ин­ду­стри­аль­ной эко­но­ми­ке услуг, правда? Нет, это не бол­гар­ский случай.

В 2010 году со­глас­но ста­ти­сти­ке ра­бо­та­ло 3 603 тыс че­ло­век

В 2013 - 3 421 тыс.

В 2016 - 3 463 тыс.

Причем есть раз­бив­ка по про­фес­си­о­наль­ным груп­пам, спад прак­ти­че­ски во всех груп­пах, кроме двух - “IT и ком­му­ни­ка­ции” и “на­уч­ная и ад­ми­ни­стра­тив­ная де­я­тель­ность”. По­сколь­ку о ве­ли­ких успе­хах бол­гар­ских ученых лично я не слышал, рискну пред­по­ло­жить, что по­след­няя группа вы­рос­ла за счет ад­ми­ни­стра­тив­ной де­я­тель­но­сти - то есть чи­нов­ни­чий ап­па­рат раз­мно­жа­ет­ся.

Как из­вест­но, Бол­га­рия раньше была аг­рар­ной стра­ной в том числе. Я решил гля­нуть, что там с сель­ским хо­зяй­ством. На первый взгляд все было хорошо - ци­фер­ки коров и свиней росли на гра­фи­ках год от года. Равно как и прочие товары аг­ро­ком­плек­са. На­столь­ко все было хорошо, что я взгля­нул по­вни­ма­тель­нее. Ну да - все ци­фер­ки были в день­гах. Сум­мар­ная сто­и­мость сви­ни­ны год от года росла в мест­ной валюте. А как из­вест­но, мест­ная валюта она такая креп­кая, что Бол­га­рию и в Ев­ро­зо­ну не берут в том числе из-за ин­фля­ции. Найти же аб­со­лют­ные цифры тонн табака или там тысяч голов свиней на стат­сай­те мне не уда­лось.

Впро­чем - раз­би­рая вни­ма­тель­но, видно, что даже если счи­тать в бол­гар­ской валюте, то все не ра­дуж­но. Общая сто­и­мость жи­вот­ных прак­ти­че­ски не вы­рос­ла за 6 лет, а молоко и яйца, к при­ме­ру - за­мет­но упали. Но в целом о раз­ме­рах можно только гадать, учи­ты­вая, что фи­зи­че­ских по­ка­за­те­лей нет.

Но все это фигня, скажет пыт­ли­вый чи­та­тель, и будет прав. Автор вы­ди­ра­ет от­дель­ные фраг­мен­ты ста­ти­сти­ки и пы­та­ет­ся очер­нить ев­ро­ин­те­гра­цию, на­тя­ги­вая сову на глобус. Чтоб удо­вле­тво­рить пыт­ли­во­го чи­та­те­ля, я не по­ле­нил­ся, и глав­ные ин­ди­ка­то­ры по­смот­рел. Они так у ста­ти­стов и на­зы­ва­ют­ся - клю­че­вые ин­ди­ка­то­ры.

Среди этих по­ка­за­те­лей есть оце­ноч­ные - индекс уве­рен­но­сти про­мыш­лен­но­сти и индекс уве­рен­но­сти по­тре­би­те­ля. Эти по­ка­за­те­ли просто ужасны. Па­де­ние просто непре­рыв­ное.

Есть ин­дек­сы про­цент­ные. Стро­и­тель­ство, про­мыш­лен­ное про­из­вод­ство. вло­же­ния в ос­нов­ные сред­ства. Тоже па­де­ние в ос­нов­ном. В сумме - зна­чи­тель­ное па­де­ние.

Ну а есть по­ка­за­те­ли в скуч­ных аб­со­лют­ных цифрах. Го­су­дар­ствен­ный долг - в два раза вырос. Тор­го­вый баланс - де­фи­ци­тен все годы аб­со­лют­но. Счет те­ку­щих опе­ра­ций - тоже прак­ти­че­ски всегда жест­кий минус, кроме пары лет. Прямые ин­ве­сти­ции - минус аб­со­лют­но всегда. Порт­фель­ные ин­ве­сти­ции - плюс по­на­ча­лу сме­ня­ет­ся жест­ким ми­ну­сом в по­след­ние годы.

Словом - падает все. И только лишь го­су­дар­ствен­ный долг ста­биль­но растет. То есть - берут кре­ди­ты и (про­еда­ют) тратят на ап­па­рат и на ев­ро­ин­те­гра­цию.

Ну и как ви­шен­ку на торте еще несколь­ко цифр. По­треб­ле­ние энер­гии. График скачет, но в целом видно, что до ев­ро­ин­те­гра­ции по­треб­ле­ние было выше. И что в 2015 году по­треб­ле­ние по преж­не­му ниже, чем в 2001.

По­треб­ле­ние энер­гии по сек­то­рам. Видно, что про­се­ли про­мыш­лен­ность и сель­ское хо­зяй­ство, на­се­ле­ние больше по­треб­лять не стало, но транс­порт стал по­треб­лять больше (де­ше­вые бу авто?).

Ну и чтоб не за­кан­чи­вать на по­хо­рон­ной ноте - ко­ли­че­ство ту­ри­стов вы­рос­ло. С 8 мил­ли­о­нов при­мер­но до 10. За семь лет. Ну в чем-то успех.

Про­дол­же­ние сле­ду­ет.

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