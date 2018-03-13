/Поглед.инфо/ Когато през декември 2015 г. за първи път американските военни разсекретиха и публикуваха плановете си за ядрени атаки по време на Студената война, в Полша, която я заплашваше унищожението на Варшава, Познан и десетки други селища, бяха ужасени, но приеха, че тези планове имат „исторически характер”.

Полският писател Славомир Сенкевич, автор на биографията на полковник Ришард Куклински (военнослужащ от Полската народна република, който от 1972 до 1981 г. предава на ЦРУ хиляди секретни документи на Варшавския договор от стратегическо значение), коментирайки документите, отбелязва, че шпионинът Куклински осъзнал, че в случай на Трета световна война, поляците ги чака атомен Холокост, т.е. унищожаване на милиони хора и сриване със земята на най-главните градове, промишлени центрове, стратегическата инфраструктура и точките на концентрация на войските.

След около две години "пророчеството" на полковник Куклински отново напомня на Варшава за възможните последици, но вече от гледна точка на реалната политика. Според варшавския вестник Rzeczpospolita, "от ключово значение за Полша е намерението на американците, да разположат в Европа тактически ядрени оръжия, но в такъв случай пред нас се връща ужасната перспектива, за която предупреди по време на Студената война полковник Ришард Куклински: ако ядреният конфликт между Москва и Вашингтон се превърне в реалност, войната ще се разгръща главно на територията на Полша и ще превърне страната ни в радиоактивна пустиня."

(рус.ез.)

Как спасти Польшу от пророчества полковника Куклинского

Взять за пример нейтральный статус Австрии

Когда в декабре 2015 года американские военные впервые рассекретили и опубликовали планы ядерных бомбардировок эпохи холодной войны, в Польше, которой угрожала гибель Варшавы, Познани и еще десятков других мест, отнеслись к этому как к свидетельству ужасающему, но имеющему исторический характер. Польский писатель Славомир Сенкевич, автор биографии полковника Рышарда Куклинского (военнослужащий Польской Народной Республики, передавший ЦРУ с 1972 по 1981 годы тысячи секретных документов стратегического значения блока стран Варшавского договора), комментируя представленные документы, замечал: именно благодаря в свое время знакомству с ними знаменитый шпион «понял, что в случае Третьей мировой войны поляков ждет атомный Холокост, то есть уничтожение миллионов людей и сравнивание с землей важнейших городов, промышленных центров, стратегической инфраструктуры и точек сосредоточения войск».

Спустя немногим более двух лет «пророчество полковника Куклинского» снова вспоминают в Варшаве, но уже с позиций актуальной политики. После того, как в феврале этого года глава Пентагона Джеймс Мэттис представил стратегию масштабной модернизации американских ядерных сил на ближайшие 30 лет, вашингтонские эксперты заговорили, что она является «реакцией на действия России: захват Крыма, нарушение границ воздушного и морского пространства стран-членов НАТО, размещение комплексов «Искандер» в Калининградской области, нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года». По мнению варшавской газеты Rzeczpospolita, для «Польши ключевое значение имеет намерение американцев вернуть в Европу тактическое ядерное оружие», но в этом случае «перед нами вновь встает ужасная перспектива, о которой предупреждал в годы холодной войны полковник Рышард Куклинский: если ядерный конфликт между Москвой и Вашингтоном станет реальностью, он будет разворачиваться главным образом на территории Польши и превратит нашу страну в радиоактивную пустыню».

Это, конечно, сценарий, который никогда не хотелось бы увидеть претворенным в жизнь, но военные ведомства учитывать его обязаны. А значит, должны брать во внимание всё то, что подтверждает или опровергает его воплощение. Что касается Польши, то для нее вопрос заключается в том, как ее рассматривают США, обладающие мощным арсеналом ядерного оружия, нацеленного преимущественно на Россию. Напомним, что на днях, отвечая на вопрос о состоянии польско-американских отношений, официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт констатировала: «Польша является близким союзником США по НАТО. Такая ситуация сохранится. Наша доктрина в сфере безопасности применительно к союзнице Польше не меняется». То есть если даже между Вашингтоном и Варшавой не будет диалога по политическим, экономическим или культурным вопросам, американские военные не откажутся от польского плацдарма, на котором уже размещены в рамках усиления восточного фланга альянса их дополнительные подразделения.

Но пока не ядерное оружие. Хотя среди польских политиков и экспертов хватает желающих получить его. Как заявил на днях бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей, Варшаве «следует подумать, не пора ли ей принять у себя американские ядерные бомбардировщики, как это делают Германия, Бельгия, Италия и Турция». Между тем в этом сравнении Польша окажется в положении не первых трех стран, не задействованных в каких-либо конфликтах с военной составляющей, а скорее будет ближе к Турции, сталкивающейся с угрозами территориальной целостности и ведущей боевые действия во внешнем мире. Польша позволила себе слишком сильно вовлечься в украинский конфликт, где имеет место быть гражданская война. Не исключено, что Вашингтон может пойти на то, чтобы назначить поляков операторами военной фазы его разрешения. Так, выступая на днях в варшавском филиале German Marshall Fund, спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что есть общее осознание того, что «российская оккупация украинской территории касается всех стран — Польши, стран региона и Европы». Между тем большинство стран региона и тем более Европа не горят особым желанием спасать Киев.

В результате Варшава, пытающая обеспечить свою безопасность предоставлением себя под американский плацдарм, в том числе согласившись на строительство базы системы противоракетной обороны США в Редзиково, привлекает к себе повышенное внимание планировщиков генеральных штабов. Однако Польша могла бы рассмотреть и другой вариант: стать нейтральной страной по типу Австрии. Напомним, что этот статус Вене был предоставлен в 1955 году. Он предполагает отказ от участия в военных блоках и размещении иностранных военных баз. Но и не лишает государство права на отражение иностранной агрессии, как самостоятельно, так и с помощью других государств на основе Устава ООН. Нейтральный статус гарантирует полноту суверенитета и территориальную целостность. Возможно, что в ситуации, когда Польша — и как ранее член Варшавского договора, и как сейчас член НАТО — находится под прицелом ядерных ракет, нейтралитет стал бы для нее разумным выходом и предотвратил бы исполнение пророчества полковника Куклинского.

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