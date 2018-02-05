/Поглед.инфо/ В резултат на промените, настъпили след края на Първата и на Втората световна войни, управляващите семейства на старата Европа и Ватикана загубиха своето влияние; руската монархия рухна; Британската империя практически престана да съществува. Пълноправен победител от трите световни войни (включително студената) стана глобалистическият елит, закрепвайки окончателно в целия свят нова форма на управление, която може да се нарече финансова монархия. След разрушаването на СССР, глобалистите се почувстваха непогрешими и започнаха да притискат своите съюзници. Но Русия успя да възкръсне из пепелта.

Процесите, които се извършват днес, пораждат размисли, дали не се замисля преформатиране на политическата карта на Европа, която, след победата на Тръмп, остана последният форпост на глобалистите. Предположенията на автора на текста са, че преформатирането ще завърши с възстановяване на границите отпреди Първата световна война. Сигурността на новия християнски европейски ред ще осигурява руската армия. Енергийната сигурност на Европа също ще премине в ръцете на Руската федерация. Докато Британският кралски двор съвместно с Китай ще организират "Новия път на коприната", който ще бъде първата стъпка към възстановяването на Британската империя.

(рус.ез.)

На круги своя

С развалом Советского Союза в мире возникла новая реальность. Фактическое окончание холодной войны диктовало послевоенное переустройство мира. Видимая часть этого переустройства была зафиксирована на политической карте мира, невидимая часть происходила в сфере тайной власти, а все мы хорошо знаем, что реальная власть - это власть тайная.

Тайная власть скрыта от глаз обывателей и может быть осмыслена лишь при рассмотрении больших временных промежутков 25-100 лет. Светская власть, осуществляемая в рамках современной демократии - это фикция, поскольку за временные промежутки 4-8 лет сломать игру настоящих хозяев истории, планирующих на десятилетия вперёд невозможно.

Пытаясь изложить своё видение реализации плана нового передела мира сразу хочу перейти в плоскость «и приснился мне сон», предложенную в своё время Олегом Стрижаком, поскольку документальных подтверждений моих рассуждений не существует.

Результатом 1МВ и 2МВ стал развал европейских монархических империй, особенностью управления которых является принцип Верховной Власти, основывающийся на исполнении монархом Воли Бога. Наместником Христа (vicarius Christi) является Папа Римский, в силу чего осуществляя исполнение Воли Бога, монархи были косвенно подчинены Ватикану (в 21 государстве Европы католики и сегодня составляют большинство населения, в Германии, Нидерландах и Швейцарии — половину). Подобная же ситуация произошла с Российской монархией, а по духовной власти РПЦ был нанесён внушительный удар, отколовший часть паствы под РПЦЗ, которая с 1927 года вышла из административного подчинения РПЦ, провозгласив эту власть «несвободной в своих решениях в условиях атеистических и политических гонений на церковь и находящейся в порабощении у большевистского режима».

В результате произошедших изменений, правящие семьи старой Европы и Ватикан лишились своего влияния, Российская монархия была разгромлена, а Британская империя практически прекратила своё существование. В качестве полноправных победителей по итогам трёх мировых войн (включая холодную) стала глобалистская элита, окончательно закрепившая во всем мире новую форму правления, которую можно назвать финансовой монархией.

Разобравшись в результатах и определившись с победившими и проигравшими, можно приступать к разбору сценария закулисной борьбы за власть в мире.

До тех пор, пока противостояние в мире шло по линии соцлагерь-каплагерь, Ватикан и старые монархические элиты Европы были вынуждены поддерживать глобалистов, обосновавшихся в США и использующих это государство для реализации своей международной политики. После разрушения СССР, глобалисты почувствовали себя непогрешимыми и начали дожимать своих союзников. Голливуд и СМИ начали плодить истории расследований сексуальных скандалов в которых замешаны католические священники, Ден Браун стал штамповать бестселлеры на тему темных делишек Ватикана и орденов к нему причастных. В Европе, извечной вотчине Ватикана, население начали превращать в безмозглую, бесполую, безбожную массу. Детям монархов начали подкладывать в постели певичек, актрисок и других скоморохов с зачастую не очень приличной репутацией. Втягивали их коррупционные скандалы, тем самым дискредитирую идею монархии как таковую.

Понимая свою обреченность, экс-союзники глобалистов начали искать варианты сопротивления этому беспардонному натиску.

Важной составляющей полноценного сопротивления является мощная армия, способная на равных противостоять армии США (находившихся под управлением глобалистов), таковой до сегодняшнего момента является лишь одна армия в мире - Российская. Таким образом сформировался антиглобалистский союз в который вошли Ватикан, Россия, Британский королевский двор и другие монаршие дома Европы.

С исчезновением коммунистического строя в России, пропала необходимость разделения в РПЦ. Проходившие практически параллельно два процесса - возрождение ликвидированной в 1946 году УГКЦ и возврат РПЦЗ в лоно Московского патриархата, дают возможность предположить что эти процессы шли в рамках неких тайных договоренностей между РПЦ МП и Ватиканом.

Глобалисты тем временем внесли раскол в ряды РПЦ на Украине, поспособствовав созданию УПЦ КП.

В результате сложившейся ситуации, территория Украины была разделена между собой Ватиканом (условно в границах австро-венгерской империи) и РФ (условно в границах Российской империи). Также на этих территориях существует УПЦ КП, находящаяся в сложных отношениях как с Московским Патриархом, так и с Патриархом Константинопольским, что делает её обреченным самопровозглашенными образованием, полезным исключительно глобалистам, которые используют УПЦ КП в политических целях.

Происходящие сегодня процессы наталкивают на мысль, что принято решение о переформатировании политической карты Европы, которая после победы Трампа осталась последним форпостом глобалистов.

По моим предположениям переформатирование закончится возвратом территориальных границ к ситуации, которая была перед Первой Мировой войной, поскольку это даст возможность восстановить влияние европейских монарших домов и Ватикана. Безопасность нового христианского Европейского порядка будет обеспечивать Российская армия. Энергетическая безопасность Европы также перейдёт в руки РФ.

Британский королевский двор совместно с Китаем организует Новый шелковый путь, что станет первым шагом к восстановлению Британской империи.

А появившиеся в последнее время сообщения об обращении Филарета о снятии анафемы и восстановлении отношений с РПЦ МП, говорят о том, что финальная часть перекройки европейских границ уже совсем близко.

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