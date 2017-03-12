/Поглед.инфо/ Международният трибунал за бивша Югославия е променил официалното време, в което е починал Слободан Милошевич, по този начин е скрито доказателството за умишленото убийство на сръбския лидер.

Професор Андрич Вукашин, който личен лекар на Слободан Милошевич твърди: „Милошевич не умря от инфаркт на 11 март 2006 г., а беше убит по-рано между 22.30 и 23.00 ч. в своята камера Е04 с използването на „дроперидрол“. Този препарат предизвиква сковаване на тялото, определена форма на сън, приличаща на смърт.

/рус.ез./

Слободана Милошевича умышленно отравили в Гааге

Международный трибунал по бывшей Югославии изменил официальное время смерти Слободана Милошевича, скрывая тем самым доказательства умышленного убийства сербского политика. К таким выводам пришел профессор Андрич Вукашин, личный врач подсудимого, автор книги "Анатомия судебного убийства", презентация которой проходит сейчас в Белграде.

"Милошевич умер не от инфаркта 11 марта 2006 года, а был убит днем ранее между 22.30 и 23 часами в своей камере Е04 с использованием "дроперидола", - сообщает Вукашин, особо подчеркивая, что его подопечный "был отравлен не лекарством от лепры "рифампицином", а именно "дроперидолом", вызывающим полное онемение тела, определенную форму сна, схожую со смертью.

"Милошевич после ареста провел пять лет в Гааге - до дня своей смерти 10 или 11 марта 2006 года, и он однозначно не мог бы живым покинуть Голландию. Теоретически даже было невозможно представить, чтобы он отправился в Россию на лечение. Поэтому они его в конце концов вероятно убили. При этом убили его не так, как указывается в СМИ - отравление "рифампицином", так как это также отвлекающая от истины версия Запада", - отмечает профессор.

Вукашич также обращает внимание читателей на то, что Милошевича в заключении "или вообще не лечили, или лечили плацебо", что также негативно влияло на его состояние здоровья.

Автор подчеркивает, что Милошевич "разнес в пух и прах Гаагский трибунал, все обвинения были разбиты полностью, что и послужило причиной его ликвидации". "После того, как Карала Дель Понте увидела, что не может уже ничего сделать, тотчас же наступила смерть сербского политика", - заключил Вукашин.

Между тем



В конце 2016 года МТБЮ начало официальное расследование в связи с утверждениями обвиняемого здесь первого президента Республики Сербской Радована Караджича, который указывает на "необычный характер" участившихся в тюрьме города Шевининген случаев выявления злокачественных опухолей у заключенных, подчеркивая также при этом, что "удивительные тюремные правила не позволяют предпринимать превентивные меры для сохранения здесь здоровья".



Особого внимания заслуживают и слова Горана Петрониевича, адвоката Радована Караджича: "Трибунал - это часть механизма НАТО, я виделся с Милошевичем, а в тот же день виделся в коридоре с Бабичем (с апреля 1991 года по февраль 1992 года глава Республики Сербская Краина - прим. "РГ"), который якобы через час сошел с ума и повесился. Я едва успел выйти из тюрьмы, как мне это сообщили. Людей доводят до физического и психологического истощения, и это все спланировано, чтобы скрыть преступление НАТО против Югославии, против того, что они сделали этой стране".