/Поглед.инфо/ Изглежда, че светът навлиза във фаза, в която никакви избори не могат да стават без „фактора WikiLeaks”. WikiLeaks разполага с база данни от 1,2 милиона документа, събрани за една година. Базата данни се попълва от информация, добита чрез проникване в сървъри и компютри на различни организации и физически лица. WikiLeaks твърди, че основната й цел е да доведе до знанието на обществеността важни новини и информация, така че читателите и историците да могат да видят доказателства за съществуването на истината.

Информацията на WikiLeaks за изборите във Франция съдържа най-малко три основни сюжета. Първият: в средата на февруари 2017 г. WikiLeaks огласи намесата на ЦРУ в президентските избори във Франция през 2012 година чрез вендряване на агенти и следене на всички основни политически сили и техните лидери: Франсоа Оланд, Марин Льо Пен, Доминик Строс-Кан и Мартин Обри, Никола Саркози... Второ: информация за възможни финансови злоупотреби на Марин Льо Пен и Франсоа Фийона. Трето: на 5 май вечерта WikiLeaks публикува данни от архива на Макрон, който до този момент се радваше на загадъчен имунитет срещу компромати. Изглежда беше под някаква невидима шапка, предпазваща го от суровата критика на медиите. И изведнъж за него се появиха хиляди файлове с електронни писма, имейли, снимки и друга информация за периода до 24 април 2017 г. с обем от 9 гигабайта. Опитите на предизборния екип на Макрон да оспори автентичността на повече от тези документи се провалиха и няколко часа преди началото на втория тур, щабът на Макрон призна, че цялата информация е вярна. Най-вече за недекларирани от Макрон лични активи в офшорни сметки на Каймановите острови.

Според WikiLeaks, малко вероятно е да има изненада на 7 май. Но разкритията ще сработят по-скоро през юни, когато във Франция предстоят парламентарни избори; дори президент на страната да стане Макрон, неговата партия "Напред!" едва ли ще се радва на успех.

(рус.ез.)

Президентские выборы во Франции и сюрприз от WikiLeaks

Кажется, мир вступает в такую фазу, когда без «фактора WikiLeaks» не будут обходиться ни одни выборы. Уже на старте WikiLeaks располагала базой данных из 1,2 млн. документов, собранных за один год. Далее база пополнялась, основным способом добывания информации стало проникновение в серверы и компьютеры различных организаций и частных лиц. WikiLeaks заявляла и продолжает заявлять, что главная цель её деятельности – «донести важные новости и информацию до общественности… таким образом, чтобы читатели и историки могли видеть доказательства существования правды».

Организация дает гарантию журналистам и разоблачителям в том, что они не будут отправлены за решётку за предоставление любой информации. Для сбора информации используется почтовый ящик Dropbox, который работает в режиме онлайн. Он описан веб-сайтом WikiLeaks как инновационный, безопасный и анонимный путь для людей, которые хотят предоставить какую-либо информацию журналистам.Все помнят, что Хиллари Клинтон, проигравшая Дональду Трампу президентские выборы, в качестве главной причины проигрыша назвала вмешательство в предвыборную кампанию WikiLeaks, корреспонденты которой занимались хакерскими хищениями информации из компьютеров самой Хиллари Клинтон и членов её предвыборного штаба. По поводу этих заявлений дамы требуются некоторые уточнения. Во-первых, большая часть обнародованной информации «утекла» из компьютера Хиллари Клинтон ещё в то время, когда она занимала пост государственного секретаря США. При этом для отправки документов с грифом «секретно» она использовала свой домашний (т.е. незащищённый) компьютер. Строго говоря, это было таким вопиющим нарушением, которое должно было стать предметом серьёзного расследования и причиной недопущения дамы к выборам. Во-вторых, дама заявила, что WikiLeaks – это, мол, «прикрытие», за которым скрываются российский президент Владимир Путин и… директор ФБР США. В настоящее время руководство ФБР совместно с ЦРУ и другими американскими спецслужбами занимается расследованием вмешательства Кремля в американские выборы. Очень забавная картина: в Америке ведущие СМИ вдалбливают американцам мысль, что если бы не «пророссийский» WikiLeaks, то хозяином Белого дома стала бы Клинтон. С какой стати Дональду Трампу затевать расследование о вмешательстве Кремля в выборы? Напомню, что ещё в ноябре Трамп назвал обвинения России во вмешательстве в выборы в Америке «политической охотой на ведьм», устроенной его оппонентами. Остаётся предположить, что процесс инициирован помимо воли и желания нынешнего президента США.

Уже в начале 2017 года американские спецслужбы опубликовали доклад по итогам расследования возможного вмешательства России в процесс выборов президента США. WikiLeaks отреагировала оперативно (на своей странице в Twitter): она назвала доклад разведки США о «вмешательстве России» в выборы основанным на «просмотре ТВ и чтении Twitter». Организация указала на «плохие источники» и «отсутствие доказательств».

Франция 2017 года показывает, что теперь «фактор WikiLeaks» обещает стать постоянным атрибутом предвыборной кампании. С одной стороны, вывеска WikiLeaks может быть, действительно, удобной для того, чтобы вбрасывать в информационное поле компромат на тех или иных кандидатов. С другой стороны, «утечки» информации можно объяснять при необходимости происками Москвы, Кремля, Путина, что и делается.

Во влиянии WikiLeaks на выборы во Франции можно выделить по крайней мере три основных сюжета. Сюжет первый. В середине февраля 2017 года WikiLeaks заявила о вмешательстве ЦРУ в президентские выборы во Франции 2012 года. Как указывалось, американская разведка внедряла своих агентов и следила за всеми основными политическими силами. Распоряжениями ЦРУ объектами слежки стали Франсуа Олланд и его Социалистическая партия, Мари Ле Пен и её «Национальный фронт», а также считавшиеся возможными претендентами на победу на выборах Доминик Стросс-Кан и Мартин Обри. Не избежал слежки и главный претендент на кресло президента – Николя Саркози. ЦРУ интересовали соотношение сил внутри ведущих партий Франции, связи с бизнесом, источники финансирования партий, в том числе зарубежные. Следует сказать, что и американские, и французские СМИ постарались поскорее «закрыть» эту тему. Сюжет второй. Он оказался гораздо более «раскрученным» по сравнению с первым. Речь идёт о публикации в самом начале февраля компроматов на двух лидеров предвыборной гонки – Марин Ле Пен («Национальный фронт») и Франсуа Фийона (республиканцы). На сайте WikiLeaks появилась информация о том, что в архивах организации имеется около 3,5 тысячи файлов информации о Фийоне и больше тысячи – о Ле Пен. Из того, что было опубликовано, наиболее значимой оказалась информация о возможных финансовых злоупотреблениях обоих кандидатов. Фийона заподозрили в том, что он фиктивно оформил на работу жену Пенелопу, в результате чего она получила, по разным данным, от 500 до 900 тысяч евро. Против Марин Ле Пен обвинения в растрате выдвинул Европарламент. От политика потребовали вернуть в фонды Евросоюза более 300 тыс. евро, которые она якобы незаконно потратила на фиктивных помощников. И хотя обвинения не были доказаны, а расследования по обоим случаям ещё не закончены, доверие к Фийону и Ле Пен среди избирателей пошатнулось. Именно тогда и выдвинулся находившийся до этого в тени Эммануэль Макрон. Сюжет третий. Он совсем свежий. Вечером 5 мая WikiLeaks объявила о публикации архива данных о Макроне, который до этого момента имел загадочный иммунитет на предмет компроматов. Он находился под каким-то невидимым колпаком, который оберегал его от жёсткой критики со стороны СМИ. Даже политические оппоненты (за исключением Ле Пен) относились к Макрону бережно и аккуратно (как говорится, ставленник Ротшильдов, подобно жене Цезаря, должен быть вне подозрений). И вдруг компромат WikiLeaks! За сутки с небольшим до начала голосования в сети появились тысячи файлов, имеющих отношение к Макрону, - электронных писем, содержащих фотографии и другие вложения за период до 24 апреля 2017 года. Архив гигантский – на девять гигабайт. Как отмечают эксперты, большая часть информации – документы из предвыборного штаба Макрона, добытые совсем недавно. Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов во Франции призвала СМИ не публиковать документы штаба Макрона, попавшие в Интернет. Сообщается также, что в ближайшее время состоится заседание комиссии: власти опасаются, что анонимные публикации в сети могут негативно отразиться на свободе выражения воли избирателей и подорвать выборный процесс. Впрочем, как считает WikiLeaks, столь поздняя утечка уже не повлияет на исход выборов. Представители Макрона заявили, что среди документов, выложенных WikiLeaks, есть как настоящие, так и фальшивые, и это было сделано "с целью разжечь вражду" и нанести удар по Макрону и возглавляемому им движению "Вперед!" за несколько часов до начала второго тура выборов. WikiLeaks, однако, во второй половине дня 6 мая опровергла заявление штаба Макрона, утверждая, что вся информация подлинная. В любом случае дыма без огня не бывает. Первые предварительные комментарии экспертов, ознакомившихся с документами штаба Макрона, показывают, что есть не только «дым», но и «огонь». В частности, обнаружены не отраженные в декларации Макрона офшорные активы на Каймановых островах.

На результаты голосования 7 мая сюрприз от Wikileaks вряд ли повлияет, но он наверняка сработает позже. В июне во Франции пройдут очередные парламентские выборы, и даже если президентом страны станет Макрон, его партии «Вперёд!» на особый успех на выборах в Национальное собрание рассчитывать не стоит.

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