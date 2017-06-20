/Поглед.инфо/ Бившият чешки президент Вацлав Клаус има солидна репутация на евроскептик. Опитният 75-годишен политик не вярва в голямото бъдещето на Европейския съюз, наричайки политиката на Брюксел "ирационална идеология на европеизъм и правозащитничество, допълнено с планове за създаване на ново европейско общество." Не случайно, преди дни той заяви: „Дошло е време да се готвим за излизане от Евросъюза. За Чехия, това е единственият добър избор”.

Но и Милош Земан, сегашният президент на Чехия, също се опълчва на ЕС. Той характеризира опитите на Брюксел да налага бежански квоти като атака срещу националния суверенитет. А чешкият премиер Бохуслав Соботка обяви готовността на Прага да защитава интересите на страната си в Европейския съд. Въпрос е колко далеч ще отиде Прага в противопоставянето си на Брюксел?

(рус.ез.)

В лексикон европейцев входит понятие Czexit – по аналогии с Brexit

Как далеко зайдёт Прага в своём противостоянии Брюсселю?

«Пришло время готовиться к выходу из Европейского союза. Это будет единственным хорошим выбором для Чехии». Фраза второго президента Чехии (2003-2013) и одного из наиболее влиятельных чешских политиков Вацлава Клауса мгновенно облетела СМИ. Её можно счесть исторической: фраза была произнесена в ответ на решение Европейской комиссии (ЕК) начать процедуру расследования в отношении Чехии, Польши и Венгрии за отказ принимать ближневосточных мигрантов. После этого в лексикон европейцев в одночасье закрепилось понятие Czexit – по аналогии с Brexit.

Вацлав Клаус имеет прочную репутацию евроскептика. Опытный 75-летний политик не верит в большое будущее Европейского союза, называя политику Брюсселя «иррациональной идеологией европейства и правозащитничества, дополненной планами создания нового европейского общества».

Из уст В. Клауса звучит жёсткий приговор делу европейской интеграции: «Европейские политические элиты больше заинтересованы в разрушении национальных государств в Европе, чем борьбе с терроризмом. Европу разрушит массовая миграция, а не терроризм. Малые страны утратили сколько-нибудь значимую роль в Европе».

Нынешнюю Европу В. Клаус называет постдемократической, где «тяжеловесы» (Германия, Франция, Италия) ведут диалог с «легковесами» с позиции силы, попирая элементарные нормы демократии. И вот один из наглядных примеров – Брюссель угрожает Чехии штрафом в €10 млн. за отказ принять 2600 мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки.

Действующий президент Чехии Милош Земан охарактеризовал практику распределения беженцев по квотам как покушение на государственный суверенитет. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил о готовности Праги отстаивать свои интересы в Европейском суде. Система распределения мигрантов по Европе, убеждён чешский премьер, лишь провоцирует новую волну мигрантов. «Европа, – говорит он, – не должна идти таким путём».

Журналисты, склонные к юмору, уже вспомнили старый чешский анекдот, объясняющий, по их мнению, почему чехи ведут себя именно так. Идут бои за освобождение Чехословакии от гитлеровцев. Старый чех мирно пашет землю. Мимо пробегает красноармеец, звучит выстрел, красноармеец падает. Чех продолжает пахать. Бежит другой красноармеец. Выстрел, и он падает. Чех смотрит на это со стороны и говорит: «Нет, мы, чехи, не можем так собою рисковать».

Чехия – маленькая страна с населением всего 10 млн. человек. Приезд почти 3 тыс. мигрантов способен взорвать обстановку в стране. И нет гарантии, что за этими тремя тысячами не последуют очередные несколько тысяч, и так без конца. Ведь в лагерях в Греции и Италии распределения по странам ЕС ожидают 120 тыс. мигрантов, а просьба Праги приступить к их расселению лишь после того, как будет обеспечена безопасность внешних границ Евросоюза перед возможным наплывом новых мигрантов, осталась без ответа.

«Брюссель вообще не принимает во внимание позицию правительств и граждан стран ЕС и лишь настаивает на своём. Он хочет унизить Чехию, любым способом… Это типичное продолжение той политики, которая привела британских граждан к Brexit», – говорит Петер Гаек, бывший пресс-секретарь Вацлава Клауса.

Он называет Евросоюз механизмом, испускающим приказы и не имеющим ничего общего с демократией.

На сегодняшний день и в обществе, и в политических кругах Чехии сложился консенсус в отношении миграционного кризиса. В массе своей чехи отвергают идею приёма мигрантов и для любого политика было бы политическим самоубийством настаивать на обратном.

Шкалу симпатий избирателей возглавляет «Акция недовольных граждан» миллионера Андрея Бабиша (33%), бескомпромиссного евроскептика. Чёткой идеологии у Бабиша нет, но он обещает чехам свободу от диктата Брюсселя и этого оказалось вполне достаточно для взлёта его популярности. Затем следуют Чешская социал-демократическая партия (14%), Гражданская демократическая партия, которую с 1991 по 2001 год возглавлял Вацлав Клаус (13%), Коммунистическая партия Чехии и Моравии, Христианско-демократический союз – Чехословацкая народная партия (8,5%). А проевропейская партия «Традиция. Ответственность. Процветание» – на самом последнем месте (7%).

Вместе с Чехией отстаивать своё право отвергнуть установленные Брюсселем квоты готовы Польша, Венгрия и Словакия. Словакам, правда, удалось временно усыпить бдительность Брюсселя, пообещав в скором времени принять первую группу беженцев-христиан. Принимать мусульман Братислава отказывается: словацкие власти принципиально не дают согласия на постройку мечетей.

Такой широкой зоны напряжения в отношениях между центральными органами Евросоюза и сразу несколькими странами - членами ЕС за 60 лет истории европейской интеграции ещё не наблюдалось. И кому бы ни пришлось в этом противостоянии уступить, «единая Европа» уже не будет прежней.

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